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Натомість Діви зможуть легко накопичувати гроші, Терези зустрінуть важливу людину, а у Раків зростатиме впевненість у собі. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень з 27 лютого і до 5 березня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 27 лютого – 5 березня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня з'являться шанси на покращення самопочуття, а також на тебе чекають приємні новини. У такій ситуації не тримай радість у собі, а поділися нею з іншими. Адже це також добре позначиться на твоєму житті та ти зможеш подвоїти цю радість. Також ти матимеш належну оцінку від старших та просування на роботі. Ти зможеш заробляти хороші гроші. А проте разом зі збільшенням доходів зростуть і витрати, тобі буде складніше заощаджувати гроші. У такій ситуації активізуй свої зусилля, спрямовані на збільшення банківського балансу, зберігаючи контроль за своїми руками. Також зросте повага в сім'ї, зміцняться твої стосунки з іншими її членами. Цього тижня, окрім роботи, ти будеш більше уваги присвячувати задоволенню своїх бажань. Але зосередься тільки на цілях і уникай емоційних моментів. В іншому випадку тебе можуть спіткати неприємності. Зірки щодо твого знаку Зодіаку говорять, що цей тиждень буде для тебе загалом сприятливим. Майже у всіх справах ти зможеш здобути сприятливі результати, навіть будучи трохи обережним.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Цей тиждень не буде схожий на ті, коли тобі зазвичай щастило. Тому, що б ти не говорив у цей час, роби це обдумано. Бо навіть невелика розмова може перетворитися на цілодобову чи щоденну суперечку, а це може призвести до непотрібного психічного стресу. Також, можливо, доведеться двічі подумати, перш ніж вкладати гроші в ті схеми, які з'являться перед тобою на цьому тижні. Тому що не виключено, що за можливістю, яка відкриється перед тобою, стоїть якась таємна змова, через яку тобі, можливо, доведеться зазнати потужного удару в майбутньому. На робочому місці цього тижня ти побачиш прогрес. Бачачи твої навички, колеги будуть хвалити тебе й радитися з тобою. Що стосується твого боса або іншого начальства: навіть якщо вони не оцінюють твою роботу у твоїй присутності або перед іншими, показуй свій позитивний приклад. На жаль, більша частина вихідних може бути витрачена через потребу ремонту різних побутових речей, що може змусити тебе почуватися погано. Тож загалом – нехай цей тиждень мине швидко, адже інші будуть кращими.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Хоча цього тижня ти будеш весь час сповненим енергії, все ж варто звернути увагу на свій раціон. Тримайся якомога далі від несвіжих продуктів і не пропускай їжу навіть випадково. На початку тижня всі фінансові проблеми, які виникнуть у твоєму житті, самоусунуться. Покращивши фінансове становище в середині тижня, ти зможеш легко придбати багато важливих речей. Це дозволить тобі додати дещо важливе до свого комфорту. На робочому місці цього тижня у змові проти тебе зійдуться кілька потужних сил. Ось чому тобі слід уникати зараз ризикованих кроків, здатних викликати надмірний стрес. Окрім того, ситуація на роботі негативно позначиться на сімейному житті. Цього тижня тобі потрібно зрозуміти, що якщо ти не соромишся відкривати свої плани перед усіма, то псуєш свій проєкт. Адже не виключено, що опоненти можуть нашкодити, скориставшись твоєю слабкістю. Також у планах щодо підвищення цього тижня може спіткати розчарування.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Завдяки гарному настрою цього тижня може зрости й твоя впевненість у собі. Зірки радять регулярно вживати повноцінну їжу та уникати споживання холодного. Дуже важливо: в цей час тобі потрібно буде найбільше контролювати себе, уникаючи витрат. Короткі візити до родичів можуть принести трохи розради й спокою у швидкоплинне життя. У цей час ти зможеш віддати достатньо часу своїй родині, тож дай їм відчути, що ти про них дбаєш. З професійної точки зору цей тиждень, швидше за все, виявиться дуже вдалим для представників твого знаку Зодіаку. Особливо сприятливим тиждень може бути для студентів. Загалом – зірки будуть підтримувати тебе значною мірою, але впродовж тижня тобі потрібно буде залишити свої лінощі та тримати себе в тонусі, навіть щодо фізичних навантажень, щойно з'являтиметься час. І тоді успіх буде у твоїх руках. Є також ймовірність, що саме цього тижня ти зрозумієш, що твій супутник у житті – це саме та людина, якій ти можеш сліпо довіряти.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня максимально уникай вживання алкоголю. Є ймовірність, що близькі друзі несподівано запросять тебе на вечірку. А там у процесі розваг ти просто зіпсуєш своє здоров'я, вживаючи алкоголь більше, ніж потрібно. У другій половині тижня ти можеш отримати значні фінансові надходження, завдяки яким зможеш запланувати купівлю нового будинку або транспортного засобу. При цьому члени сім'ї будуть дуже задоволені твоїм придбанням. На жаль, суперечки з молодшими членами сім'ї на цьому тижні викличуть у тебе роздратування. Через зростання психічної напруги у твоїх стосунках із ними може з'явитися дистанція. Та загалом тиждень принесе у твоє життя хороші зміни та несподівані події, на які ти давно чекав. Можливо, не доведеться навіть важко працювати на цьому тижні, щоб отримати належні результати на роботі. Простіше кажучи, навіть попрацювавши менше, ти зможеш здобути більше.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Візьміть участь у якій-небудь благодійній роботі для душевного спокою, або у соціальній, релігійній сфері. Це може допомогти тобі навіть набути іншої ідентичності в соціумі. Цього тижня ти зможеш легко накопичувати гроші. Є ймовірність, що за цей час ти зможеш повернути позику, яку брав давно, або ж просто заробити трохи грошей, щоб інвестувати в новий проєкт. Цього тижня у твоєму житті з'являться хороші новини, завдяки яким ти радим ти святкуватимеш разом із друзями. На жаль, цього тижня повернення додому напідпитку можуть потривожити твою родину. Тому не дозволяй усіляким веселощам зіпсувати твій імідж і не роби нічого, що може викликати збентеження в родині. Діловим людям цього тижня, можливо, доведеться прийняти важливе рішення для досягнення своїх цілей. Однак не дозволяй своєму его втручатися в процес прийняття будь-якого рішення на цьому тижні. За потреби скористайся допомогою колег і прислухайтеся до їхніх ідей та пропозицій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Загалом на тижні умови будуть складатися повністю на твою користь. А проте тобі може знадобитися особлива турбота про свої речі – є ймовірність, що хтось може вкрасти твої цінності на робочому місці, через що ти, природно, також зазнаєш фінансових втрат. Простіше кажучи – припини недбало ставитися до безпеки своїх речей. Також цього тижня тобі потрібно буде зосередитися на своїй компанії. Що важливо, тримайся якнайдалі від людей, чиї шкідливі звички можуть негативно вплинути на тебе. Також зірки радять уникати знайомства з такими людьми членів твоєї родини. Цього тижня на робочому місці ти можеш зустріти ту особливу людину, з якою майже всі хочуть познайомитися саме на робочому місці. Але, зробивши неможливе можливим завдяки своїй наполегливій праці та самовідданості, ти, можливо, зможеш із нею познайомитися особливо близько. У такій ситуації на зустріч із цією людиною потрібно йти підготовленим і не говорити у її присутності дурниць, які можуть зашкодити твоєму іміджу.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Твоя звичка переїдати може створити тобі проблеми на цьому тижні. Краще вдайся до регулярних фізичних вправ, щоб підтримувати себе в тонусі. Через раптове отримання значного прибутку ти можеш вирішити вкласти свої гроші у велику інвестицію. Але якщо не прорахуєш усі можливі ризики, то в майбутньому можеш наразитися на підвищену небезпеку. Цього тижня тобі може пощастити в сімейному житті. Є ймовірність, що придбання нового транспортного засобу в сім'ї принесе гармонію в домашню ситуацію. У цей час ти братимеш активну участь у домашній роботі, чим заслужиш повагу серед інших членів сім'ї. На робочому місці тобі доведеться зіткнутися з багатьма перешкодами, які буде нелегко подолати. З іншого боку, навіть працюючи менше, ти зможеш отримати хороші результати. Також на тижні твої розум і серце будуть сп'янілі від насолод життя в обіймах свого партнера.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Маючи позитивний настрій цього тижня, тобі потрібно буде докласти зусиль, щоб розвіяти туман навколо себе. Тому що ти маєш розуміти, що цей пил заважає твоєму прогресу, тому настав час вибратися з нього і зробити щось хороше. Цього тижня рух планет і зірок говорить, що якщо ти зробиш будь-яку інвестицію, послухавши інших, то фінансові втрати майже напевно будуть. Тому уникай вкладати гроші за порадою інших і дій із розумом. У сімейній атмосфері пануватиме доброзичливість, домочадці можуть попросити тебе вивезти їх кудись на пікнік. Початок тижня буде дуже вражаючим з точки зору кар'єри. У цей час у твоєму житті почнеться важлива подорож. Перед тим, як вирушати в неї, поговори за можливості з батьками, інакше вони можуть поставити тебе у незручне становище перед іншими, заперечуючи згодом. І не дивися телевізор весь тиждень – є загроза, що ти особливо гостро відчуєш перенапруження очей, що погано вплине на твою роботу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня тобі потрібно особливо ретельно стежити за своїм харчуванням, підкоригувати раціон і максимально уникати їсти на вулиці. Також цього тижня ти можеш несподівано отримати гроші з нових джерел. Це не тільки посилить позитивний настрій, але й дасть змогу запланувати подарунки для членів сім'ї. З іншого боку – цього тижня у тебе може виникнути велика суперечка з членами сім'ї з приводу чогось. Ти будеш відчувати, що люди у твоєму домі не здатні тебе зрозуміти, а через це можеш навіть вирішити поїхати кудись далеко. Планетарні позиції цього тижня вказують, що у твоїх стосунках із друзями й колегами теж можуть виникнути суперечки. Під їхнім впливом у твоїй голові з'явиться негатив, і ти не зможеш придумати план просування по кар'єрних сходах. Якщо ти хочеш досягти успіху, доведеться добре попрацювати. Упродовж тижня ти, швидше за все, побачиш хороші результати від своєї наполегливої праці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цього тижня тобі слід уникати будь-яких поїздок, інакше будеш відчувати втому і стрес. У фінансовому плані в житті Водоліїв цього тижня може відбутися багато поліпшень. Члени родини будуть пишатися тобою. Ти зможеш із легкістю розплатитися за рахунками та кредитами, які, можливо, давно не оплачувалися. Тільки сам уникай позичати гроші будь-кому. А проте цього тижня краще виправити свою звичку сперечатися з іншими, шукати розбіжності або провину в діях інших. Колега на роботі може скористатися твоєю довірливістю у своїх інтересах, коли ти розповіси їй про свої плани щодо кар'єри. У цей час тримайся на відстані від усіх тих людей, які можуть забирати більшу частину твого часу на непотрібну роботу. Натомість Водолії-студенти будуть у порядку – зникатимуть усі проблеми в освіті з минулого, натомість приходитимуть хороші результати.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Упродовж наступних днів тобі слід уникати самостійного "лікування" кожної проблеми в домашніх умовах. Хоча загалом цей тиждень принесе значне поліпшення твого фінансового становища, але існує велика ймовірність перешкод у твоїх планах. Не дозволяй грошам текти безперервно крізь твої пальці, як воді. Інакше ти не тільки налаштуєш родичів проти себе, але й не отримаєш від друзів жодної підтримки. Цього тижня люди твого знаку Зодіаку, швидше за все, матимуть чудові результати в роботі. Завдяки своїй дисциплінованості й працьовитості ти зможеш і просунутися по службі. Якщо ти власник бізнесу – зірки радять підвищити зарплату твоїм працівникам, а також застосовувати різні дипломатичні стратегії на робочих місцях, щоб унеможливити будь-які конфліктні ситуації.