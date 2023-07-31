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Девам следует убедиться, что в отношения не вовлечено третье лицо. Козерогам следует решать любовные вопросы осторожно, потому что некоторые будут деликатными. А вот Водолеи будут готовиться встретить кого-то, кто бросит вызов их взглядам. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года.

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Гороскоп на неделю 31 июля – 6 августа

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды этой недели советуют овладеть искусством дипломатии. Будь готов влюбиться. Возникнет подводное течение, которое может быстро трансформироваться в отношения. Можно запланировать общий отпуск или подумать о том, чтобы перевести отношения на новый уровень. Держись как можно дальше от истерик и всегда давай уважение и пространство своей паре. Не будь властным и не диктуй условия в личной жизни. Будь искренним на работе. Усердие в выполнении задач принесет похвалу. Те, кто стремится найти новую работу, могут уволиться на этой неделе, потому что получат приглашение на желаемое собеседование, которое пройдет без проблем. Бизнесмены найдут новых деловых партнеров, но подписывать важные сделки спешить не следует – не все партнерства будут хорошими. С деньгами все будет хорошо, но во второй половине недели могут возникнуть проблемы. Положить деньги на фиксированные депозиты будет хорошей идеей, а вот спекулятивные операции – нет.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Звезды говорят: всегда будь предвестником успеха. В романтической жизни этой недели будет много взлетов и падений. И только некоторым из Тельцов удастся вывести отношения на новый уровень, даже брак. С другой стороны, эгоизм может разрушить отношения для некоторых представителей этого знака. Некоторые трудности в офисе могут вызвать неприятности в первой половине недели. Однако к концу недели все нормализуется, если будешь относиться к каждой поставленной задаче с полной ответственностью. Избегай сплетен и будь готов даже к переезду, если работа этого потребует. Частный бизнес получит долгосрочную прибыль. А соискатели могут услышать хорошие новости до конца недели. Финансовых проблем на этой неделе не будет, но обращайся с деньгами осторожно и избегай больших вложений. Есть значительные шансы добиться успеха в делах, связанных с недвижимостью. В первой половине недели можно приобрести транспортное средство. Также нужно быть очень осторожным, давая взаймы большую сумму, поскольку могут возникнуть проблемы с ее возвратом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Звезды говорят: будь страстным к успеху. На этой неделе нужно будет набраться терпения. Ты можешь свирепствовать во время споров, что может стать причиной серьезных губительных неприятностей. Устраняй все проблемы, связанные с романтикой, на положительной ноте, и увидишь, как это изменит концепцию твоей жизни. Вторая половина недели хорошо подходит, чтобы наладить брачные отношения. Одинокие же могут встретить интересного человека, но нужно серьезно подойти к этому вопросу. На этой неделе ты будешь радоваться росту на работе. Во второй половине недели появятся поводы для смеха. Выполняй все срочные задания с осторожностью. На рабочем месте веди себя здраво, не обсуждай служебные сплетни. Осторожно обращайся с финансами, поскольку на этой неделе могут возникнуть небольшие проблемы. Возможно, придется тратиться на помощь брату или сестре. А вот бизнесменам наоборот – финансово помогут партнеры.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Звезды отмечают: ты динамичен! Осторожно веди себя в паре, иногда ты вспыльчивый и это может создать хаос в решении серьезных вопросов. Поговоры с половинкой открыты, чтобы устранить неприятности. И не следует поощрять посторонних вмешиваться в интимную жизнь. Некоторые из Раков могут иметь серьезные проблемы из-за прошлых отношений. Одинокие же могут обрести любовь еще до конца недели, если не будут стесняться делать предложение. В профессиональном плане ты будешь производителен на этой неделе. Но тебя ждут большие обязанности, поэтому нужно поработать над своими навыками, чтобы справиться с ними. На некоторых командных встречах предстоит выступить с новыми инициативами. Бизнесмены могут ожидать признательности от клиентов, особенно в сферах финансов, продаж и здравоохранения. Эта неделя хорошо подходит для запуска новых предприятий. Не будет никаких финансовых проблем. Возможен отпуск за границу, но он съест большую сумму.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп подтверждает, что львы – прирожденные лидеры. Романтические отношения на этой неделе будут сказочными. Никаких серьезных проблем не произойдет, вы проведете больше счастливых моментов в паре. Только дай простор половинке и уважай ее чувства. Недоразумения нужно устранять как можно раньше. На этой неделе тебе повезет и в профессиональном плане. Несмотря на многочисленные трудности, ты добьешься успеха на пути к даже нереальным целям. Сосредоточься на работе и убедись, что находишься вне политики. Бизнесмены будут рады обрести новых партнеров, особенно в первой половине недели. Для беспрепятственной деловой активности отношения с государственными органами должны быть дружелюбными. Повезет в финансовом плане. Серьезных неприятностей не будет, ты сможешь покупать даже предметы роскоши. Некоторые Львы обретут счастье в приобретении нового дома или автомобиля.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Заказ звезд: направь энергию на достижение цели и будь счастлив в отношениях. На этой неделе могут возникнуть и новые любовные связи. Нужно быть открытым в сложившихся отношениях, избегать споров и дебатов. Будь рядом с любимым человеком и обеспечи ему заботу и ласку. Убедись, что в отношениях не вовлечено третье лицо. В профессиональном плане будут расти графические дизайнеры, SEO-специалисты, банкиры и ученые. Небольшие трудности могут возникнуть у медийщиков, поваров и механиков, но во второй половине недели ситуация улучшится. Неделя может быть непродуктивной для маркетологов и продавцов. Хорошие новости могут получить студенты. Что касается денег: несмотря на хороший доход, ты вряд ли будешь в состоянии тратиться на роскошь. А вот на приобретение бытовой техники, электронных продуктов или мебели для дома – вполне.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды говорят: ты неотразим (в большинстве случаев). Никакие отношения не бывают безупречными, и почти в любом деле может возникнуть помеха. Успех состоит в том, чтобы быстро их убрать. Поэтому убери все любовные споры на этой неделе, чтобы сделать отношения крепче. Но если ты чувствуешь, что задыхаешься в супружеской жизни, то следует попытаться вырваться из нее именно на этой неделе. Одинокие Весы могут влюбиться во второй половине недели. Профессиональный успех будет на твоей стороне. Новые обязанности сделают тебя сильнее. Некоторым клиентам могут понадобиться дополнительные разъяснения – будь вежлив в общении с ними, это поможет завоевать хорошую репутацию у руководства. Если есть креативные идеи, воплощай их, и увидишь, насколько успешными они станут. На этой неделе у тебя все хорошо в финансовом плане. Будешь иметь поступления из разных источников, учитывая и предыдущие инвестиции. Ты также можешь приобрести транспортное средство на этой неделе.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Звезды говорят, что ты веришь в беспристрастность. Итак, на этой неделе будь искренним в любви. В личной жизни могут возникнуть небольшие трения, но устраняй их до того, как все выйдет из-под контроля. Тем, кто недавно влюбился, нужно будет проводить больше времени вместе. Держись подальше от внебрачных связей, они могут быть губительными. Да и ты сам можешь почувствовать себя обманутым. Некоторым представителям сферы продаж и маркетинга придется изрядно постараться, чтобы достичь поставленных целей. На этой неделе будут возможности много путешествовать. ИТ-специалисты могут даже посетить офис клиента за границей. Медицинские работники будут иметь плотный график, а некоторые Скорпионы уволятся с работы, чтобы найти лучшую. Бизнесмены могут принять важные решения и продолжить реализацию своих планов. На этой неделе у тебя все хорошо с точки зрения финансов. Долгожданные платежи будут погашены, кредит – одобрен, ты станешь богаче и сможешь тратить деньги, как вздумается. Некоторые Скорпионы выиграют судебный спор по поводу собственности, и это даст финансовую возможность приобрести новый дом или автомобиль.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Звезды обещают: ты не оставишь никакой проблемы нерешенной. Счастливые романтические отношения – вот что предлагает эта неделя. Усердие в разрешении споров играет важную роль в выведении отношений на новый уровень. Одинокие же влюбятся на этой неделе, и уже через несколько дней выведут роман на новые повороты. А кто-то может вернуть утраченную любовь, причем все проблемы, ставшие причиной расставания, исчезнут. В профессиональном плане на этой неделе у тебя все хорошо. Небольшие проблемы будут, но в итоге ты добьешься целей. У тех, кому нужно сменить карьеру, на этой неделе будет хороший шанс. Только будь открыт к критике и покажи готовность учиться на ошибках. Никогда не отказывайся от официальных поручений, а нестандартные решения – обязательное условие, чтобы подтвердить свои возможности. В копилке ожидается хороший приток денег. Ты можешь позволить себе расходы на роскошь, но убедись, что у тебя есть и деньги на черный день.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп говорит, что твоя энергия не имеет себе равных. Решай любовные вопросы осторожно, поскольку некоторые будут деликатными. Надо будет проявить понимание. Однако некоторые партнеры в паре могут оказаться недостаточно зрелыми, что может стать причиной серьезных неприятностей. Однако на этой неделе у тебя все будет хорошо в профессиональном плане. Трудолюбие, дисциплинированность и целеустремленность – твои черты, способствующие профессиональному росту. Принимай новые вызовы спокойно. Козероги из творческой индустрии (например, авторы, дизайнеры или специалисты по анимации) заработают на этой неделе больше денег. Избегай офисной политики, которая может помешать твоей производительности. На этой неделе может возникнуть финансовый спор с братом или сестрой. Убедись, что это не выйдет из-под контроля. Избегай больших затрат на предметы роскоши, а вместо этого сосредоточься на сбережениях. Предприниматели не будут испытывать особого труда с привлечением средств на этой неделе.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Эта неделя принесет волну творчества и вдохновения. Смотри на вещи шире и доверяй своей интуиции во всех аспектах жизни. В сердечных делах прими спонтанность и позволь любви развиваться естественно. В карьере делись своими инновационными идеями и будь открыт к сотрудничеству. Разумно распоряжайся финансами и принимай взвешенные решения для долгосрочной стабильности. Сделай заботу о себе приоритетом и поддерживай здоровый баланс физического и психического здоровья. Поверь в свою способность освободиться от старых шаблонов и принять увлекательные возможности, ожидающие впереди. Одинокие могут встретить кого-то, кто бросит вызов их взглядам и разожжет их любопытство. Будь открыт к новым знакомствам, которые расширят твои границы. Твоя способность мыслить нестандартно может привести к успеху и прогрессу. Также звезды советуют учитывать долгосрочные финансовые цели и избегать импульсивных затрат.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Звезды говорят: ты одновременно чувствителен и рассудителен. Романтическая жизнь будет удачной на протяжении всей недели. Высокие шансы встретиться с бывшей, и некоторые могут прошлые проблемы устранить и заново разжечь роман. И все вроде бы и ничего, но это может быть опасно для женатых Рыб. Профессиональные вызовы не останутся без ответа. Твоя преданность делу будет доказана действиями, а руководство с удовольствием предоставит больше возможностей для роста. Берись за любую поставленную задачу. Ты можешь стать предметом сплетен на рабочем месте – попробуй этого избежать. Это также удачное время для начала нового делового партнерства. Также могут возникнуть ситуации, когда ты получишь похвалу от иностранных клиентов. В финансовом плане все хорошо. Может решиться юридический вопрос, вопрос о собственности. Однако некоторым представителям знака нужно будет выплатить банковский кредит.