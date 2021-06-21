Мужской гороскоп на неделю: кому звезды рекомендуют задуматься об отпуске

Читай мужской гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

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Эта неделя будет довольно активной для всех без исключения знаков Зодиака. Но это не значит, что не хватит времени для отдыха. Более того – некоторым звезды рекомендуют активно готовиться к отпуску. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 21 – 27 июня 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 21 - 27 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Что касается Овнов, то им звезды рекомендуют не истощать себя с самого начала недели. Следует четко составить список дел и обязанностей, которые тебе нужно выполнить. И только после этого можно смело приступать к работе. Если ты хаотично будешь закрывать как рабочие, так и личные вопросы, то стоит быть готовым к физическому и эмоциональному истощению до конца недели.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам звезды рекомендуют не истощать себя на работе. Лучшее, что ты можешь сделать в эту неделю, – посвятить достаточно времени отдыху. Можно, например, выбираться куда-то на прогулку после насыщенного рабочего дня. Это позволит не только выветривать мозги, но и набираться положительных эмоций для новых свершений. А их, к слову, будет немало на этой неделе. Поэтому будь готов!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Что касается Близнецов, то звезды им рекомендуют расслабиться и плыть по течению. Не стоит пытаться контролировать все и вся в своей жизни. Иногда можно просто довериться судьбе и делать то, что она тебе говорит. Вечера, к слову, стоит посвящать любимому человеку. Устраивай романтические сюрпризы, которые однозначно положительно повлияют на вас обоих.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе звезды рекомендуют выкладываться на максимум на работе. Хватит просиживать штаны и жалеть себя. Вместо этого лучше наконец заняться своей карьерой и сделать все возможное для того, чтобы достичь желаемых результатов на работе. Вечера, к слову, звезды рекомендуют посвящать себе. Поэтому настройся на релакс, чтобы зарядиться энергией для новых свершений.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Что касается Львов, то им звезды на этой неделе настоятельно рекомендуют найти баланс между работой и отдыхом. Тебе нужно будет научиться не только оперативно справляться с поручениями руководства, но и расслабляться на славу. Поэтому подготовься к тому, что первую половину дня ты будешь активно проводить за работой, а вот под вечер будешь выходить куда-то на прогулку или посиделки с друзьями.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе Девам звезды рекомендуют серьезно позаботиться об отпуске. В последнее время ты слишком много работаешь, а это значит, что нужно расслабиться и перезагрузиться. Поэтому пора уже выбрать страну, которую ты хотел бы посетить этим летом. Это малый, но уверенный шаг навстречу отдыху, на который ты заслужил.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Эта неделя для Весов будет не слишком простой. Но не стоит переживать, ведь ты справишься со всеми трудностями, которые тебя ожидают. Главное – не бояться признаться себе и другим, что ты чего-то не можешь сделать. Это не только существенно облегчит твою жизнь, но и позволит избежать проблем на работе.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе Скорпионам звезды рекомендуют выкладываться на полную на работе. Это означает что нужно будет не только выполнять все поручения руководства, но и проявлять немало инициативы. Но не стоит переживать, ведь все твои старания будут высоко оценены. Поэтому айда работать над своей карьерой, чтобы достигать желанных высот.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Что касается Стрельцов, то им звезды на этой неделе рекомендуют позаботиться о личной жизни. В последнее время работа захлестнула тебя. И это не слишком плохо. Но есть одно "но": ты в последнее время чувствуешь себя одиноким, а также подавленным. А это может негативно повлиять не только на твою производительность на работе, но и на эмоциональное состояние. Пора с этим что-то делать!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам на этой неделе стоит ответственно отнестись к собственному здоровью. Хватит изнурять себя работой и повседневными хлопотами. Так ты далеко не уедешь. Зато звезды рекомендуют позволить себе расслабиться и отпустить контроль. Это позволит не только отлично себя чувствовать, но и избавиться от хронической тревожности, которая уже давно стала частью твоей жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Что касается Водолеев, то им звезды рекомендуют позаботиться об отдыхе. Ты заслужил не только забыть на несколько дней о работе, но и зарядиться положительными эмоциями для новых свершений. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать на этой неделе, – выбрать направление, купить билеты и упаковать чемоданы. Айда изучать новые страны и города!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Что касается Рыб, то им звезды рекомендуют больше времени посвятить родным. Хватит целыми днями сидеть на работе. Так ты далеко не уедешь. Вместо этого лучше устраивать уютные посиделки с теми, кого ты очень сильно любишь. Вечера, к слову, можно посвящать саморазвитию. Поэтому не лишним будет прочтения хорошей и качественной литературы.

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