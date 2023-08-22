Звезды могут стать сигналом о том, какой путь выбрать, поскольку, как говорят астрологи, они многое знают о нашем характере и интересах. Астрология готова дать подсказку о наших профессиональных наклонностях и наибольших способностях на работе.
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Какая работа для тебя лучшая по знаку Зодиака
- Напористые и импульсивные, Овны склонны во всем перегибать палку. Именно поэтому им лучше выбирать профессию, которая предусматривает борьбу – они же прирожденные лидеры. Лучше всего для них – это профсоюзы, предпринимательство, механизмы и автомобили, а также медицинская область.
- Тельцы незаметны и скрупулезно осторожны. Эти качества в некоторых областях более чем полезны. Это, в частности, деньги, банки, государственная служба. Чтобы удовлетворить свою творческую сторону, можно выбрать архитектуру, писательство, модельный бизнес, пение и танцы (хотя выступления перед большой аудиторией – не их стихия). Как знак земли, Тельцы могут добиться успеха в сельском хозяйстве.
- Остроумные и сложные, Близнецы любят быть в центре внимания и хорошо оперируют словом. Следовательно, весьма пригодны для работы на телевидении и радио, в сфере маркетинга, рекламы или туристических агентствах. Близнецы имеют естественную склонность к языкам и могут стать отличными лингвистами и преподавателями.
- Чувствительные и застенчивые, Раки одарены мощным воображением, и им подойдет карьера в искусстве: это писательство, живопись и реклама. Несмотря на интровертность, они могут добиться успеха в маркетинге и коммерции. Раки склонны не спешить и редко начинают настоящую карьеру до 30 лет, поэтому у них достаточно времени, чтобы понять, правильный путь ли они выбрали.
- Прирожденные лидеры, Львы лучше всего проявляют себя в профессиях высокого уровня, где им приходится сталкиваться с людьми, которых они считают равными себе. К примеру, это дипломатия. Находясь на руководящих должностях, Львы будут образцовыми лидерами, вдохновляя и мотивируя подчиненных. Львам стоит стремиться стать президентами компаний или директорами.
- Весы очаровательные, уравновешенные и легкие. Они без проблем находят общий язык с кем угодно. Поэтому для них лучше всего – право, маркетинг, коммерция и даже механика. Карьера в мореходстве может быть тем, что они ищут. А еще лучше, зная любовь Весов к изысканным вещам, – все, что связано с вином и другими качественными спиртными напитками.
Выбирай профессию, которая тебе нравится, но почему бы не узнать, как к этому относятся звезды? / Фото DrazenZigic@freepik
- Скрупулезные в работе, Девы востребованы там, где требуется умственная точность и мастерство. Они трудоголики и часто преуспевают в продажах. Однако свою стихию Дева обычно обретает в науке. Они преуспевают в таких профессиях, как инженерия и медицина, сельское хозяйство и садоводство.
- Страстные и гордые, Скорпионы полностью отдаются любой профессии, которую выбирают. Они предпочитают работу, требующую решительности, самоотдачи и вовлечённости. Скорпионы особенно хорошо подходят для медицинской профессии, в частности хирургии. Их интенсивность очень ценна в военном деле. Имея тонкий ум, Скорпионы очень сильны в журналистских расследованиях.
- Доброжелательные и талантливые, Стрельцы обладают естественным талантом к театральному искусству. Они любят выступать перед людьми, потому театр и кино – их естественный выбор. Стрельцы также могут исследовать карьеру в религии и политике, часто становятся спортсменами и выбирают другие сферы, где есть тесное взаимодействие с людьми.
- Бережливые, трудолюбивые и последовательные, Козероги могут не пользоваться популярностью среди коллег, но они на вес золота для работодателей. Козероги хорошо справляются практически с любой профессией, но особенно любят работу, связанную с сельским хозяйством, лесом, образованием и биологией. Также они идеально подходят на роль бухгалтеров.
- Этому знаку труднее всего приспособиться к работе. Одаренные интеллектом, Водолеи ненавидят идти по проторенным путям и предпочитают работу, за которую большинство людей дважды подумали бы, прежде чем взяться. Необычные профессии привлекают их, такие как морская инженерия, авиация, подводное плавание или научные исследования. Живопись и писательство – еще два идеальных варианта работы.
- Рыбы чувствительны и творческие, поэтому искусство и музыка идеально подходят для них. Однако больше всего их очаровывает мистика, эти знаки часто увлекаются астрологией и паранормальными науками. Актерское мастерство, скульптура и живопись – другие призвания, в которых они могут добиться успеха. Единственное, их нельзя привязывать к работе с фиксированным графиком, ведь Рыбам нужно пространство для мечтаний и мышления.