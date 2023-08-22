Звезды могут стать сигналом о том, какой путь выбрать, поскольку, как говорят астрологи, они многое знают о нашем характере и интересах. Астрология готова дать подсказку о наших профессиональных наклонностях и наибольших способностях на работе.

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Какая работа для тебя лучшая по знаку Зодиака

Напористые и импульсивные, Овны склонны во всем перегибать палку. Именно поэтому им лучше выбирать профессию, которая предусматривает борьбу – они же прирожденные лидеры. Лучше всего для них – это профсоюзы, предпринимательство, механизмы и автомобили, а также медицинская область.

склонны во всем перегибать палку. Именно поэтому им лучше выбирать профессию, которая предусматривает борьбу – они же прирожденные лидеры. Лучше всего для них – это профсоюзы, предпринимательство, механизмы и автомобили, а также медицинская область. Тельцы незаметны и скрупулезно осторожны. Эти качества в некоторых областях более чем полезны. Это, в частности, деньги, банки, государственная служба. Чтобы удовлетворить свою творческую сторону, можно выбрать архитектуру, писательство, модельный бизнес, пение и танцы (хотя выступления перед большой аудиторией – не их стихия). Как знак земли, Тельцы могут добиться успеха в сельском хозяйстве.

незаметны и скрупулезно осторожны. Эти качества в некоторых областях более чем полезны. Это, в частности, деньги, банки, государственная служба. Чтобы удовлетворить свою творческую сторону, можно выбрать архитектуру, писательство, модельный бизнес, пение и танцы (хотя выступления перед большой аудиторией – не их стихия). Как знак земли, Тельцы могут добиться успеха в сельском хозяйстве. Остроумные и сложные, Близнецы любят быть в центре внимания и хорошо оперируют словом. Следовательно, весьма пригодны для работы на телевидении и радио, в сфере маркетинга, рекламы или туристических агентствах. Близнецы имеют естественную склонность к языкам и могут стать отличными лингвистами и преподавателями.

любят быть в центре внимания и хорошо оперируют словом. Следовательно, весьма пригодны для работы на телевидении и радио, в сфере маркетинга, рекламы или туристических агентствах. Близнецы имеют естественную склонность к языкам и могут стать отличными лингвистами и преподавателями. Чувствительные и застенчивые, Раки одарены мощным воображением, и им подойдет карьера в искусстве: это писательство, живопись и реклама. Несмотря на интровертность, они могут добиться успеха в маркетинге и коммерции. Раки склонны не спешить и редко начинают настоящую карьеру до 30 лет, поэтому у них достаточно времени, чтобы понять, правильный путь ли они выбрали.

одарены мощным воображением, и им подойдет карьера в искусстве: это писательство, живопись и реклама. Несмотря на интровертность, они могут добиться успеха в маркетинге и коммерции. Раки склонны не спешить и редко начинают настоящую карьеру до 30 лет, поэтому у них достаточно времени, чтобы понять, правильный путь ли они выбрали. Прирожденные лидеры, Львы лучше всего проявляют себя в профессиях высокого уровня, где им приходится сталкиваться с людьми, которых они считают равными себе. К примеру, это дипломатия. Находясь на руководящих должностях, Львы будут образцовыми лидерами, вдохновляя и мотивируя подчиненных. Львам стоит стремиться стать президентами компаний или директорами.

лучше всего проявляют себя в профессиях высокого уровня, где им приходится сталкиваться с людьми, которых они считают равными себе. К примеру, это дипломатия. Находясь на руководящих должностях, Львы будут образцовыми лидерами, вдохновляя и мотивируя подчиненных. Львам стоит стремиться стать президентами компаний или директорами. Весы очаровательные, уравновешенные и легкие. Они без проблем находят общий язык с кем угодно. Поэтому для них лучше всего – право, маркетинг, коммерция и даже механика. Карьера в мореходстве может быть тем, что они ищут. А еще лучше, зная любовь Весов к изысканным вещам, – все, что связано с вином и другими качественными спиртными напитками.



Выбирай профессию, которая тебе нравится, но почему бы не узнать, как к этому относятся звезды? / Фото DrazenZigic@freepik