В ней мы назовем 55 интересных идей для проведения первого свидания. Выбери одну или несколько, чтобы ваша встреча 14 февраля была интересной и насыщенной!
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55 идей первого свидания
Активные первые свидания
- Поезжайте на картинг. Можете устроить себе импровизированное соревнование. Будь осторожным и помни о технике безопасности.
- Отправтесь на прогулку. Возьмите кофе с собой и любуйтесь улочками родного города. Если же на улице холодно, то не злоупотребляй этим и заведи ее потом погреться в кафе.
- Покатайтесь на коньках. Катание на коньках – это классическое свидание. Вы можете держаться за руки, чтобы удержаться и смеяться над шатанием друг друга, даже если вы не являетесь опытными фигуристами.
- Поиграйте в теннис. Это еще один вид спорта для пары. Важно заранее забронировать корт. В то же время стоит также прозондировать, интересно ли это для нее, чтобы не промахнуться с выбором.
- Возьмите танцевальный класс. Это еще одна интересная активность для свидания. Можете попробовать пойти на урок танцев, которые только сблизят вас.
- Займитесь парной йогой. Ничто так не сближает, как глубокое дыхание и медитативные движения. К тому же, вы будете иметь здоровый блеск после занятий.
- Поиграйте в гольф. Это тоже интересно и весело. Кроме того, гольф позволяет вам немного посоревноваться друг с другом.
- Катайтесь на велосипедах. А почему бы и нет? Правда, здесь важно, чтобы погода была хорошей. Если же на улицах еще лежит снег, то рисковать не стоит.
- Попробуйте скалолазание. Проверьте свою силу верхней части тела в крытом скалолазном тренажерном зале. Не волнуйся, в большинстве из них есть инструкторы для новичков.
- Сходите в аквапарк. Если она любит воду, то можете вдвоем сходить в аквапарк. Катание на горках и плавание в бассейне хорошо вас повеселит, а поход в сауну после этого – расслабит.
- Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Это еще одна классная активность, которая позволяет интересно и небанально провести время. Гарантируем, вам понравится. Правда, с пейнтболом следует быть осторожным, чтобы не оставить слишком много синяков на теле девушки.
Или можете покататься на санках / Фото freepik
Творческие первые свидания
- Примите участие в мастер-классе по рисованию. Поверь, даже наименее творческие люди на планете могут создать что-то красивое на одном из таких мероприятий. К тому же, ты увидишь, как она умеет следовать инструкциям.
- Приготовьте еду вместе. Вы можете сами организовать романтический ужин. Это может быть интересным для вас опытом. А также возможность проверить, какими вы можете быть в быту.
- Сходите на лепку глиной. Это еще один классный способ провести первое свидание. Вы увидите, как из комочка глины рождается что-то красивое.
- Выучите танец тик-ток. Да, ты будешь выглядеть нелепо. Нет, ваше видео, вероятно, не станет вирусным. Но если есть лучший способ преодолеть волнение на первом свидании, чем танцевать, как дурачок, то мы никогда не слышали о нем.
- Сделайте самоделку. Возьмите набор для рукоделия, если вы не из тех, кто делает все своими руками, или достаньте материалы для своего любимого хобби и сделайте что-то своими руками. Даже если искры не полетят, у вас будет что показать за потраченное время.
- Спойте в караоке. Либо ты поразишь свою половинку своим певческим талантом, или вы будете вместе смеяться над своими "талантами". В любом случае, это будет весело.
- Посетите кулинарный мастер-класс. Оттачивать навыки владения ножом и наслаждаться едой, которую вы приготовили собственноручно? Вы точно прекрасно проведете время.
- Посетите художественную галерею. Ничто так не стимулирует творчество, как осмотр чужих мастерских работ. К тому же, вокруг вас будет множество тем для разговоров.
- Покрасьте друг другу ногти. Свежий маникюр-педикюр заставляет каждого почувствовать себя новым человеком, независимо от пола. Это также заставляет вас сосредоточиться друг на друге.
- Почитайте вместе романтический роман. Это же, по сути, инструкция по любви, не так ли? Чем острее и больше румянца, тем лучше.
Вы можете вдвоем взяться за рисование / Фото krakenimages
Первые свидания в помещении
- Посетите комедийное шоу. Что может быть лучшим способом растопить лед, чем смех? Вы оба будете на одном дыхании весь вечер, и вы даже можете продолжить шоу с напитками или десертом.
- Сходите на спектакль. Во время спектакля не будет много разговоров, но настоящие фанаты театра захотят обсудить все свои любимые моменты, как только вы покинете свои места.
- Сходите на шопинг. Вы также можете на первом свидании сходить на шопинг. Выберите какой-то забавный магазин со всевозможными глупостями и купите себе то, что захотите. То же можно сделать со сладостями. Это подарит радость и положительные эмоции.
- Посетите музей. История, наука или странные и чудаковатые экспозиции – музеи дают вам много поводов для размышлений. Затем обсудите то, что вы узнали, в кафе.
- Поспорьте с ней о мелочах. У каждого из нас есть по крайней мере одна тема, о которой мы можем говорить часами. Узнайте их.
- Посмотрите спортивную игру. Даже школьный баскетбол может быть очень интересным, если вы действительно увлечетесь им. И мы предлагаем вам действительно погрузиться в него.
- Посетите дегустацию вина или пива. Местные винодельни, пивоварни и даже ликеро-водочные заводы обычно проводят экскурсии и дегустации. Узнайте что-то новое о вашем любимом напитке – это веселая альтернатива типичному свиданию с выпивкой.
- Поищите антиквариат. Бросьте вызов друг другу, чтобы найти самый странный, самый крутой или самый страшный предмет в комиссионном магазине.
- Сходите в квест-комнату. Но не переусердствуйте. пусть это не будет что-то жуткое. Вместо этого стоит выбрать вариант, где вы сблизитесь и сможете вдвоем искать выход.
- Посетите концерт. Ладно, это имеет много общего с ужином и кино. Но поддерживать искусство – это сексуально, и ты можешь многое узнать о человеке по тому, какую музыку он предлагает.
- Посетите аквариум. Знаете ли вы, что моллюски могут "ползать" по дну океана? Пополните свой запас интересных фактов о рыбах, чтобы начать разговор на коктейльной вечеринке.
- Посетите литературник. Если она – фанатка стихов, то литературник будет просто идеальным решением. Это позволит ей чувствовать себя в безопасности и наслаждаться тем, что любит.
- Сходить в боулинг. Эти туфли, возможно, и не очень подходят вашему наряду. Но боулинг – это всегда о положительных эмоциях и возможность поддерживать друг друга и наслаждаться победой.
- Сходите в спа. Возможно, вы давно мечтали о релаксе. Поэтому предлагаем 14 февраля провести в спа. Разве есть что-то лучше шоколадного обертывания и расслабляющего массажа?
Сходите вдвоем на выставку / Фото freepik
Милые первые свидания
- Посетите винодельню. Все любят хорошую мясную нарезку, бокал вина и красивый вид. Попробуйте какой-то новый сорт или познакомьте их с вашими любимыми.
- Поиграйте в приставку. А почему бы и нет? Это даст возможность весело провести время бок о бок. Между вами будут бурлить эмоции, которые могут закрутить нечто большее.
- Выберите друг для друга книги в библиотеке. Выберите книги, которые, по вашему мнению, подходят друг другу, а потом прочитайте их друг другу за кофе.
- Посетите кошачье кафе. Но убедись, что у нее нет аллергии на котов. Если же нет, то вы очень мило проведете время вдвоем.
- Возьмите мороженое или десерт. Хватит верить в миф, что зимой нельзя есть мороженое! Еще как можно, поэтому возьмите любимое и наслаждайтесь им.
- Покупайте пластинки. Перебирая пластинки в поисках лучшей находки, вы сможете пообщаться о своих любимых исполнителях.
- Посмотрите на звезды. Уютный плед, горячие напитки и объятия очень рекомендуются.
- Поиграйте в настольную игру. Достаньте свои старые любимые или отправляйтесь в игровое кафе, чтобы протестировать новые. Тот, кто проиграет, должен оплатить ужин или напитки после игры.
- Представьте себя туристами. В каждом городе или городке есть что-то, что делают только туристы, даже если это просто прогулка по главной улице. Сделайте это, и вы влюбитесь в свой родной город.
- Понаблюдайте за птицами. Это не просто так сейчас модно. Поверьте, восторг от наблюдения за новым для вас видом птиц заразителен.
- Посетите зоопарк. Наблюдая за милыми выходками тамошних животных, вы гарантированно будете хохотать.
- Делайте покупки в комиссионном магазине. Установите себе бюджет и подберите наряды друг для друга; чем креативнее, тем лучше.
Полакомьтесь мороженым вдвоем / Фото teksomolika
Уместные свидания на расстоянии
- Сыграйте в "никогда не делал". Поддерживать разговор на первом видеосвидании может быть сложно. Поднимите ставку с помощью классической игры.
- Пройдитесь по дорожке памяти. Откройте видеозапись, прокрутите ее назад, назад и назад, и поделитесь историями о том, какими вы были до знакомства. Это обязательно сблизит вас.
- Попробуйте новую для вас кухню. Это особенно хорошо работает, если вы далеко друг от друга: Закажите блюдо, которое вы никогда раньше не пробовали, и попробуйте его вместе.
- Поделитесь любимыми блюдами из детства. Да-да, можно часами рассказывать о том, что нам нравилось в детстве, а что – нет.
- Завтрак на свидании. Можем себе позволить. Приготовьте себе вкусный и интересный завтрак и наслаждайтесь им с помощью видеосвязи.
- Проведите дегустацию шоколада. Возьмите несколько плиток разных вкусов или сортов и проверьте, действительно ли шоколад является афродизиаком.
- Устройте литературные чтения. Да-да, вы можете читать стихи или любимую прозу друг другу. Для свидания на расстоянии – это идеальный план.
Устройте романтический ужин онлайн / Фото freepik
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Воспользуйся нашими советами. Пусть они сделают ваше свидание ярким и максимально сблизят вас обоих!