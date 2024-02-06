В ней мы назовем 55 интересных идей для проведения первого свидания. Выбери одну или несколько, чтобы ваша встреча 14 февраля была интересной и насыщенной!

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55 идей первого свидания

Активные первые свидания

Поезжайте на картинг. Можете устроить себе импровизированное соревнование. Будь осторожным и помни о технике безопасности.

Можете устроить себе импровизированное соревнование. Будь осторожным и помни о технике безопасности. Отправтесь на прогулку. Возьмите кофе с собой и любуйтесь улочками родного города. Если же на улице холодно, то не злоупотребляй этим и заведи ее потом погреться в кафе.

Возьмите кофе с собой и любуйтесь улочками родного города. Если же на улице холодно, то не злоупотребляй этим и заведи ее потом погреться в кафе. Покатайтесь на коньках. Катание на коньках – это классическое свидание. Вы можете держаться за руки, чтобы удержаться и смеяться над шатанием друг друга, даже если вы не являетесь опытными фигуристами.

Катание на коньках – это классическое свидание. Вы можете держаться за руки, чтобы удержаться и смеяться над шатанием друг друга, даже если вы не являетесь опытными фигуристами. Поиграйте в теннис. Это еще один вид спорта для пары. Важно заранее забронировать корт. В то же время стоит также прозондировать, интересно ли это для нее, чтобы не промахнуться с выбором.

Это еще один вид спорта для пары. Важно заранее забронировать корт. В то же время стоит также прозондировать, интересно ли это для нее, чтобы не промахнуться с выбором. Возьмите танцевальный класс. Это еще одна интересная активность для свидания. Можете попробовать пойти на урок танцев, которые только сблизят вас.

Это еще одна интересная активность для свидания. Можете попробовать пойти на урок танцев, которые только сблизят вас. Займитесь парной йогой. Ничто так не сближает, как глубокое дыхание и медитативные движения. К тому же, вы будете иметь здоровый блеск после занятий.

Ничто так не сближает, как глубокое дыхание и медитативные движения. К тому же, вы будете иметь здоровый блеск после занятий. Поиграйте в гольф. Это тоже интересно и весело. Кроме того, гольф позволяет вам немного посоревноваться друг с другом.

Это тоже интересно и весело. Кроме того, гольф позволяет вам немного посоревноваться друг с другом. Катайтесь на велосипедах. А почему бы и нет? Правда, здесь важно, чтобы погода была хорошей. Если же на улицах еще лежит снег, то рисковать не стоит.

А почему бы и нет? Правда, здесь важно, чтобы погода была хорошей. Если же на улицах еще лежит снег, то рисковать не стоит. Попробуйте скалолазание. Проверьте свою силу верхней части тела в крытом скалолазном тренажерном зале. Не волнуйся, в большинстве из них есть инструкторы для новичков.

Проверьте свою силу верхней части тела в крытом скалолазном тренажерном зале. Не волнуйся, в большинстве из них есть инструкторы для новичков. Сходите в аквапарк. Если она любит воду, то можете вдвоем сходить в аквапарк. Катание на горках и плавание в бассейне хорошо вас повеселит, а поход в сауну после этого – расслабит.

Если она любит воду, то можете вдвоем сходить в аквапарк. Катание на горках и плавание в бассейне хорошо вас повеселит, а поход в сауну после этого – расслабит. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Это еще одна классная активность, которая позволяет интересно и небанально провести время. Гарантируем, вам понравится. Правда, с пейнтболом следует быть осторожным, чтобы не оставить слишком много синяков на теле девушки.



Или можете покататься на санках / Фото freepik

Творческие первые свидания

Примите участие в мастер-классе по рисованию. Поверь, даже наименее творческие люди на планете могут создать что-то красивое на одном из таких мероприятий. К тому же, ты увидишь, как она умеет следовать инструкциям.

Поверь, даже наименее творческие люди на планете могут создать что-то красивое на одном из таких мероприятий. К тому же, ты увидишь, как она умеет следовать инструкциям. Приготовьте еду вместе. Вы можете сами организовать романтический ужин. Это может быть интересным для вас опытом. А также возможность проверить, какими вы можете быть в быту.

Вы можете сами организовать романтический ужин. Это может быть интересным для вас опытом. А также возможность проверить, какими вы можете быть в быту. Сходите на лепку глиной. Это еще один классный способ провести первое свидание. Вы увидите, как из комочка глины рождается что-то красивое.

Это еще один классный способ провести первое свидание. Вы увидите, как из комочка глины рождается что-то красивое. Выучите танец тик-ток. Да, ты будешь выглядеть нелепо. Нет, ваше видео, вероятно, не станет вирусным. Но если есть лучший способ преодолеть волнение на первом свидании, чем танцевать, как дурачок, то мы никогда не слышали о нем.

Да, ты будешь выглядеть нелепо. Нет, ваше видео, вероятно, не станет вирусным. Но если есть лучший способ преодолеть волнение на первом свидании, чем танцевать, как дурачок, то мы никогда не слышали о нем. Сделайте самоделку. Возьмите набор для рукоделия, если вы не из тех, кто делает все своими руками, или достаньте материалы для своего любимого хобби и сделайте что-то своими руками. Даже если искры не полетят, у вас будет что показать за потраченное время.

Возьмите набор для рукоделия, если вы не из тех, кто делает все своими руками, или достаньте материалы для своего любимого хобби и сделайте что-то своими руками. Даже если искры не полетят, у вас будет что показать за потраченное время. Спойте в караоке. Либо ты поразишь свою половинку своим певческим талантом, или вы будете вместе смеяться над своими "талантами". В любом случае, это будет весело.

Либо ты поразишь свою половинку своим певческим талантом, или вы будете вместе смеяться над своими "талантами". В любом случае, это будет весело. Посетите кулинарный мастер-класс. Оттачивать навыки владения ножом и наслаждаться едой, которую вы приготовили собственноручно? Вы точно прекрасно проведете время.

Оттачивать навыки владения ножом и наслаждаться едой, которую вы приготовили собственноручно? Вы точно прекрасно проведете время. Посетите художественную галерею. Ничто так не стимулирует творчество, как осмотр чужих мастерских работ. К тому же, вокруг вас будет множество тем для разговоров.

Ничто так не стимулирует творчество, как осмотр чужих мастерских работ. К тому же, вокруг вас будет множество тем для разговоров. Покрасьте друг другу ногти. Свежий маникюр-педикюр заставляет каждого почувствовать себя новым человеком, независимо от пола. Это также заставляет вас сосредоточиться друг на друге.

Свежий маникюр-педикюр заставляет каждого почувствовать себя новым человеком, независимо от пола. Это также заставляет вас сосредоточиться друг на друге. Почитайте вместе романтический роман. Это же, по сути, инструкция по любви, не так ли? Чем острее и больше румянца, тем лучше.



Вы можете вдвоем взяться за рисование / Фото krakenimages

Первые свидания в помещении

Посетите комедийное шоу. Что может быть лучшим способом растопить лед, чем смех? Вы оба будете на одном дыхании весь вечер, и вы даже можете продолжить шоу с напитками или десертом.

Что может быть лучшим способом растопить лед, чем смех? Вы оба будете на одном дыхании весь вечер, и вы даже можете продолжить шоу с напитками или десертом. Сходите на спектакль. Во время спектакля не будет много разговоров, но настоящие фанаты театра захотят обсудить все свои любимые моменты, как только вы покинете свои места.

Во время спектакля не будет много разговоров, но настоящие фанаты театра захотят обсудить все свои любимые моменты, как только вы покинете свои места. Сходите на шопинг. Вы также можете на первом свидании сходить на шопинг. Выберите какой-то забавный магазин со всевозможными глупостями и купите себе то, что захотите. То же можно сделать со сладостями. Это подарит радость и положительные эмоции.

Вы также можете на первом свидании сходить на шопинг. Выберите какой-то забавный магазин со всевозможными глупостями и купите себе то, что захотите. То же можно сделать со сладостями. Это подарит радость и положительные эмоции. Посетите музей. История, наука или странные и чудаковатые экспозиции – музеи дают вам много поводов для размышлений. Затем обсудите то, что вы узнали, в кафе.

История, наука или странные и чудаковатые экспозиции – музеи дают вам много поводов для размышлений. Затем обсудите то, что вы узнали, в кафе. Поспорьте с ней о мелочах. У каждого из нас есть по крайней мере одна тема, о которой мы можем говорить часами. Узнайте их.

У каждого из нас есть по крайней мере одна тема, о которой мы можем говорить часами. Узнайте их. Посмотрите спортивную игру. Даже школьный баскетбол может быть очень интересным, если вы действительно увлечетесь им. И мы предлагаем вам действительно погрузиться в него.

Даже школьный баскетбол может быть очень интересным, если вы действительно увлечетесь им. И мы предлагаем вам действительно погрузиться в него. Посетите дегустацию вина или пива. Местные винодельни, пивоварни и даже ликеро-водочные заводы обычно проводят экскурсии и дегустации. Узнайте что-то новое о вашем любимом напитке – это веселая альтернатива типичному свиданию с выпивкой.

Местные винодельни, пивоварни и даже ликеро-водочные заводы обычно проводят экскурсии и дегустации. Узнайте что-то новое о вашем любимом напитке – это веселая альтернатива типичному свиданию с выпивкой. Поищите антиквариат. Бросьте вызов друг другу, чтобы найти самый странный, самый крутой или самый страшный предмет в комиссионном магазине.

Бросьте вызов друг другу, чтобы найти самый странный, самый крутой или самый страшный предмет в комиссионном магазине. Сходите в квест-комнату. Но не переусердствуйте. пусть это не будет что-то жуткое. Вместо этого стоит выбрать вариант, где вы сблизитесь и сможете вдвоем искать выход.

Но не переусердствуйте. пусть это не будет что-то жуткое. Вместо этого стоит выбрать вариант, где вы сблизитесь и сможете вдвоем искать выход. Посетите концерт. Ладно, это имеет много общего с ужином и кино. Но поддерживать искусство – это сексуально, и ты можешь многое узнать о человеке по тому, какую музыку он предлагает.

Ладно, это имеет много общего с ужином и кино. Но поддерживать искусство – это сексуально, и ты можешь многое узнать о человеке по тому, какую музыку он предлагает. Посетите аквариум. Знаете ли вы, что моллюски могут "ползать" по дну океана? Пополните свой запас интересных фактов о рыбах, чтобы начать разговор на коктейльной вечеринке.

Знаете ли вы, что моллюски могут "ползать" по дну океана? Пополните свой запас интересных фактов о рыбах, чтобы начать разговор на коктейльной вечеринке. Посетите литературник. Если она – фанатка стихов, то литературник будет просто идеальным решением. Это позволит ей чувствовать себя в безопасности и наслаждаться тем, что любит.

Если она – фанатка стихов, то литературник будет просто идеальным решением. Это позволит ей чувствовать себя в безопасности и наслаждаться тем, что любит. Сходить в боулинг. Эти туфли, возможно, и не очень подходят вашему наряду. Но боулинг – это всегда о положительных эмоциях и возможность поддерживать друг друга и наслаждаться победой.

Эти туфли, возможно, и не очень подходят вашему наряду. Но боулинг – это всегда о положительных эмоциях и возможность поддерживать друг друга и наслаждаться победой. Сходите в спа. Возможно, вы давно мечтали о релаксе. Поэтому предлагаем 14 февраля провести в спа. Разве есть что-то лучше шоколадного обертывания и расслабляющего массажа?



Сходите вдвоем на выставку / Фото freepik

Милые первые свидания

Посетите винодельню. Все любят хорошую мясную нарезку, бокал вина и красивый вид. Попробуйте какой-то новый сорт или познакомьте их с вашими любимыми.

Все любят хорошую мясную нарезку, бокал вина и красивый вид. Попробуйте какой-то новый сорт или познакомьте их с вашими любимыми. Поиграйте в приставку. А почему бы и нет? Это даст возможность весело провести время бок о бок. Между вами будут бурлить эмоции, которые могут закрутить нечто большее.

А почему бы и нет? Это даст возможность весело провести время бок о бок. Между вами будут бурлить эмоции, которые могут закрутить нечто большее. Выберите друг для друга книги в библиотеке. Выберите книги, которые, по вашему мнению, подходят друг другу, а потом прочитайте их друг другу за кофе.

Выберите книги, которые, по вашему мнению, подходят друг другу, а потом прочитайте их друг другу за кофе. Посетите кошачье кафе. Но убедись, что у нее нет аллергии на котов. Если же нет, то вы очень мило проведете время вдвоем.

Но убедись, что у нее нет аллергии на котов. Если же нет, то вы очень мило проведете время вдвоем. Возьмите мороженое или десерт. Хватит верить в миф, что зимой нельзя есть мороженое! Еще как можно, поэтому возьмите любимое и наслаждайтесь им.

Хватит верить в миф, что зимой нельзя есть мороженое! Еще как можно, поэтому возьмите любимое и наслаждайтесь им. Покупайте пластинки. Перебирая пластинки в поисках лучшей находки, вы сможете пообщаться о своих любимых исполнителях.

Перебирая пластинки в поисках лучшей находки, вы сможете пообщаться о своих любимых исполнителях. Посмотрите на звезды. Уютный плед, горячие напитки и объятия очень рекомендуются.

Уютный плед, горячие напитки и объятия очень рекомендуются. Поиграйте в настольную игру. Достаньте свои старые любимые или отправляйтесь в игровое кафе, чтобы протестировать новые. Тот, кто проиграет, должен оплатить ужин или напитки после игры.

Достаньте свои старые любимые или отправляйтесь в игровое кафе, чтобы протестировать новые. Тот, кто проиграет, должен оплатить ужин или напитки после игры. Представьте себя туристами. В каждом городе или городке есть что-то, что делают только туристы, даже если это просто прогулка по главной улице. Сделайте это, и вы влюбитесь в свой родной город.

В каждом городе или городке есть что-то, что делают только туристы, даже если это просто прогулка по главной улице. Сделайте это, и вы влюбитесь в свой родной город. Понаблюдайте за птицами. Это не просто так сейчас модно. Поверьте, восторг от наблюдения за новым для вас видом птиц заразителен.

Это не просто так сейчас модно. Поверьте, восторг от наблюдения за новым для вас видом птиц заразителен. Посетите зоопарк. Наблюдая за милыми выходками тамошних животных, вы гарантированно будете хохотать.

Наблюдая за милыми выходками тамошних животных, вы гарантированно будете хохотать. Делайте покупки в комиссионном магазине. Установите себе бюджет и подберите наряды друг для друга; чем креативнее, тем лучше.



Полакомьтесь мороженым вдвоем / Фото teksomolika

Уместные свидания на расстоянии

Сыграйте в "никогда не делал". Поддерживать разговор на первом видеосвидании может быть сложно. Поднимите ставку с помощью классической игры.

Поддерживать разговор на первом видеосвидании может быть сложно. Поднимите ставку с помощью классической игры. Пройдитесь по дорожке памяти. Откройте видеозапись, прокрутите ее назад, назад и назад, и поделитесь историями о том, какими вы были до знакомства. Это обязательно сблизит вас.

Откройте видеозапись, прокрутите ее назад, назад и назад, и поделитесь историями о том, какими вы были до знакомства. Это обязательно сблизит вас. Попробуйте новую для вас кухню. Это особенно хорошо работает, если вы далеко друг от друга: Закажите блюдо, которое вы никогда раньше не пробовали, и попробуйте его вместе.

Это особенно хорошо работает, если вы далеко друг от друга: Закажите блюдо, которое вы никогда раньше не пробовали, и попробуйте его вместе. Поделитесь любимыми блюдами из детства. Да-да, можно часами рассказывать о том, что нам нравилось в детстве, а что – нет.

Да-да, можно часами рассказывать о том, что нам нравилось в детстве, а что – нет. Завтрак на свидании. Можем себе позволить. Приготовьте себе вкусный и интересный завтрак и наслаждайтесь им с помощью видеосвязи.

Можем себе позволить. Приготовьте себе вкусный и интересный завтрак и наслаждайтесь им с помощью видеосвязи. Проведите дегустацию шоколада. Возьмите несколько плиток разных вкусов или сортов и проверьте, действительно ли шоколад является афродизиаком.

Возьмите несколько плиток разных вкусов или сортов и проверьте, действительно ли шоколад является афродизиаком. Устройте литературные чтения. Да-да, вы можете читать стихи или любимую прозу друг другу. Для свидания на расстоянии – это идеальный план.



Устройте романтический ужин онлайн / Фото freepik

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Воспользуйся нашими советами. Пусть они сделают ваше свидание ярким и максимально сблизят вас обоих!