Мы назовем 9 признаков здоровых отношений. И именно на них мы рекомендуем обратить внимание, чтобы проверить свою пару.

Стоит внимания Классическая, премиальная или ароматизированная: выбери водку и пройди тест о твоем характере

1. Уважение

В здоровых отношениях оба партнера уважают взгляды друг друга и ценят опыт друг друга. Они относятся друг к другу с уважением и никогда не преуменьшают заслуги друг друга.

2. Прозрачная коммуникация

Прозрачное и открытое общение – важнейший аспект отношений. Оба партнера активно участвуют в позитивном диалоге друг с другом и не высказывают никаких суждений. Вместо этого они терпеливо выслушивают точки зрения друг друга.

3. Взаимное доверие

Подобно разорванной странице, доверие, которое однажды было нарушено, невозможно полностью восстановить. Если оба партнера заслуживают доверия, выполняют свои обещания и не держат ничего в тайне в отношениях, это укрепляет связь между ними.



В здоровых отношениях царит взаимное доверие / Фото marymarkevich

4. Поддержка и поощрение

Поддерживая друг друга в осуществлении мечты и достижении целей, вы создаете более доверительную связь. Постоянное поощрение партнера и празднование достижений повышает моральный дух и уверенность в себе. В трудные времена партнер, который поддерживает, остается непоколебимым, всегда рядом.

5. Единые амбиции и общие ценности

Если оба партнера идеально совпадают в своих мечтах и стремлениях, это свидетельствует о прекрасной химии и совместимости. Они поддерживают выбор и решения друг друга. Они взаимодействуют почти на всех уровнях, понимая друг друга эмпатически.

6. Конструктивное разрешение конфликтов

Конфликты неизбежны в любых отношениях, но в здоровых отношениях партнеры не пытаются преувеличивать аргументы. Вместо этого они спокойно реагируют на точки зрения друг друга и работают над поиском возможных решений. Они пытаются понять и разобраться через открытое общение.



Они конструктивно завершают любые конфликты / Фото lookstudio

7. Уважают независимость и ценят личное пространство

Хотя партнеры глубоко связаны между собой, они ценят свободу и личное пространство друг друга, лелея свою связь как пары. Они не злятся, когда видят, что их партнер пользуется личной свободой или проводит время с друзьями и семьей.

8. Физическая и эмоциональная близость

Физическая близость – важный аспект здоровых отношений. Оба партнера заботятся об эмоциональных и физических потребностях друг друга.

9. Цените родственные связи друг друга

Оба партнера с уважением относятся к родственным связям друг друга. В позитивных отношениях оба партнера воздерживаются от осуждения семейных связей друг друга. Они испытывают чувство взаимного уважения и принятия членов семьи друг друга.

Читай также Устрой ей незабываемое свидание: 7 идей для холодных зимних вечеров

Если в вашей паре наблюдается большинство этих признаков, то волноваться не стоит. Если же менее половины – работайте над тем, чтобы внести положительные изменения. Это позволит отношениям расти и развиваться.