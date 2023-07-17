Или для того, чтобы повысить самооценку или показать своим партнершам, что они лучше проводят время в постели. Но когда речь идет именно о женском удовольствии, каков идеальный размер? И насколько велик – это слишком велик?

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В новом видео на своем ютьюб-канале уролог и секс-педагог доктор Рена Малик отвечает на извечный вопрос о том, действительно ли размер имеет значение.

Подавляющее большинство женщин действительно нуждаются в стимуляции клитора, чтобы достичь оргазма, и многие женщины не получают оргазм только из-за вагинального проникновения,

– подчеркивает она.

Эксперт добавила, что вагинальное проникновение может быть очень приятным. Кроме того, некоторые женщины могут добиваться оргазма во время вагинального секса. Но следует понимать, что это случается гораздо реже.

Однако бывают другие случаи, когда женщина особенно чувствительна к стимуляции влагалища и шейки матки. Тогда она может считать более длинный пенис более приятным, поскольку он легче достигает и стимулирует эти зоны.

С другой стороны, женщинам, менее чувствительным к стимуляции влагалища и шейки матки пенисом, может быть сложнее достичь вагинального оргазма. Поэтому для них размер пениса может быть менее важен,

– добавляет эксперт.



Не зацикливайся на важности размера пениса / Фото gpointstudio

В конце концов, Малик повторяет, что "клиторальная стимуляция – это надежный и последовательный способ достижения оргазма, не требующий определенной длины или охвата". Кроме того, она поощряет открытое, честное общение с партнершей о том, чему она отдает предпочтение и что доставляет ей удовольствие во время секса.

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Не забываем напоминать тебе, что секс – не только о проникновении. Уделяй достаточно внимания прелюдии, ласкам, объятиям, поцелуям, а также разговорам. Все это вместе позволяет наслаждаться самым лучшим сексом.

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