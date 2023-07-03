Уролог, тазовый хирург и секс-педагог доктор Рена Малик на этот раз дала советы тем, кому за 50. На своем ютьюб-канале она рассказала, как продолжать наслаждаться отличным сексом с учетом возрастных особенностей.

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1. Не спеши

"С возрастом все чаще появляется желание тактильности", – говорит Малик.

В отличие от спонтанного желания, когда человек возбуждается мгновенно, ответное желание возникает как реакция на прямой сексуальный стимул.

Это не означает, что что-то не так, это просто означает, что нужно немного больше времени. Потратьте время на прелюдию, где вы действительно можете ощутить друг друга, насладиться друг другом, другими способами, прежде чем приступить к проникающему сексу,

– предлагает она.

2. Попробуйте утренний секс

Исследования показали, что организм производит самый высокий уровень тестостерона – гормона, отвечающего среди прочего за либидо, – сразу после сна.

Уровень тестостерона может коррелировать с тем, насколько высоко ваше сексуальное влечение, поэтому он работает с нашим циркадным ритмом,

– говорит Малик.

По ее словам, он самый высокий утром и продолжает снижаться в течение дня. Кроме высокого уровня тестостерона, она добавляет, что утро может быть лучшее время для занятий сексом, чем вечер, поскольку уровень усталости будет ниже.



Предпочтите утренний секс / Фото Freepik

3. Экспериментируйте

С возрастом гениталии могут ощущать определенное онемение, и поэтому для достижения оргазма требуется больше времени.

Я говорю своим пациентам, что если посмотреть на хребет, то там есть датчики, которые воспринимают давление, температуру, вибрацию,

– говорит Малик.

Эксперт отмечает, что важно экспериментировать с разными типами вещей, которые на самом деле стимулируют эти разные участки хребта. Это может включать использование вибрации с секс-игрушками, использование согревающих или охлаждающих масел, различные типы давления или тактильных ощущений с помощью перьев. В общем, важно найти то, что работает в вашем случае.

4. Проверь свое здоровье

Малик рекомендует проверить свою медицинскую историю и лекарства, которое ты принимаешь. Следует помнить, что некоторые препараты могут иметь побочные эффекты, снижающие сексуальное влечение. Если ты принимаешь лекарство, влияющее на твое либидо, попробуй поговорить с врачом об альтернативах, которые могут тебе подойти.

5 Используй лубриканты

В частности, во время секса с женщиной в постменопаузе Малик советует использовать вагинальный эстроген. Женщины в перименопаузе или постменопаузе производят меньше эстрогена, что приводит к уменьшению естественной смазки во влагалище.

Добавление лубриканта может сделать секс менее дискомфортным и на самом деле гораздо более приятным.

– подчеркивает она.

6. Используй вспомогательные средства для секса

Это может быть все, что помогает с проблемами, связанными с равновесием, подвижностью, слабостью или усталостью. К примеру, у людей, которые перенесли инсульт или восстанавливаются после травмы. Малик предлагает пенопластовые позиционирующие подушки и клинья как более стабильную и удобную альтернативу обычным подушкам.



Позаботьтесь о вспомогательных средствах в спальне / Фото Freepik

7. Будь оптимистом

Малик ссылается на исследование того, как люди в возрасте 40 – 50 лет воспринимают свою будущую сексуальную жизнь. Оно показало, что люди, наиболее оптимистично настроенные, имели больше шансов иметь "более частый и более удовлетворительный секс", когда их повторно опрашивали через 10 лет.

Мозг – самый мощный орган, который у вас есть для секса,

– говорит она.

8. Изучи другие варианты секса

"В определенный момент у некоторых людей, к сожалению, может не быть эрекции, они могут не иметь доступа к медицинской помощи или не могут позволить себе лечение эректильной дисфункции, и в этом случае вы все равно можете получать удивительные, отличные оргазмы", – говорит Малик.

Она предлагает стимулировать себя иными способами. Следует проводить время со своей партнершей и исследовать свои эрогенные зоны.

Проводите время со своим партнером без ожидания проникающего секса. Выясните, что действительно возбуждает вас и вашего партнера, и вы сможете достичь оргазма без эрекции,

– продолжает она.

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Заметим, что эти советы актуальны не только для тех, кому за 50. Поверь, они окажут положительное влияние на сексуальную жизнь даже тех, кому и 30 не стукнуло. Так что пользуйся ими на здоровье.

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