Гарвардский университет утверждает, что есть 4 особых типа интеллекта, которые нужны каждому для достижения личного и профессионального успеха – умственный, интуитивный, эмоциональный и телесный. При этом важно знать, как использовать преимущества каждого из них и как их развивать.

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Также психологи выделяют еще и интимный интеллект. К примеру, Роберт Йохансен в Psychology Today описал этот вид интеллекта так: "Он соотносится с нашей способностью создавать и поддерживать эмоциональную, ментальную и физическую близость с нашим интимным партнером".



Развивай интимный интеллект, чтобы улучшать отношения с людьми и быть счастливым / Фото yanalya@freepik

Как ты можешь развить свой интимный интеллект

Начни с самосознания. Первый шаг – это познание себя, определение своих потребностей, проверка своих чувств и эмоций, а также понимание того, что ты на самом деле ищешь, когда сближаешься с другим человеком. Чтобы создать хорошие отношения с другими, нужно сначала полюбить себя, а любовь к себе рождается от самопознания и признания своей ценности.

Первый шаг – это познание себя, определение своих потребностей, проверка своих чувств и эмоций, а также понимание того, что ты на самом деле ищешь, когда сближаешься с другим человеком. Чтобы создать хорошие отношения с другими, нужно сначала полюбить себя, а любовь к себе рождается от самопознания и признания своей ценности. Рискуй. Это еще один ключевой момент – сделать первый шаг и решиться на контакт с другими. К сожалению, у многих есть эта проблема – они не знают, как подойти или как преодолеть страх отторжения. Йохансен подчеркивает, что риск первого шага является способом обучения, постепенного понимания того, что ты можешь сделать, чтобы расширить свой круг друзей или найти партнера. Надо рисковать просить о том, чего хочешь, рассказывать о своих потребностях, сомнениях и беспокойствах. А это еще и помогает укреплять связи.

Это еще один ключевой момент – сделать первый шаг и решиться на контакт с другими. К сожалению, у многих есть эта проблема – они не знают, как подойти или как преодолеть страх отторжения. Йохансен подчеркивает, что риск первого шага является способом обучения, постепенного понимания того, что ты можешь сделать, чтобы расширить свой круг друзей или найти партнера. Надо рисковать просить о том, чего хочешь, рассказывать о своих потребностях, сомнениях и беспокойствах. А это еще и помогает укреплять связи. Делись и слушай. Общение является важным элементом любых отношений, потому что помогает узнать друг друга, создать близость и интимность. Но нужно понимать, что общение – это не монолог. Оно состоит из двух частей: первая – быть открытым, чутким и делиться чем-то о себе, а вторая – создавать пространство для других, чтобы они могли делать то же самое.

Общение является важным элементом любых отношений, потому что помогает узнать друг друга, создать близость и интимность. Но нужно понимать, что общение – это не монолог. Оно состоит из двух частей: первая – быть открытым, чутким и делиться чем-то о себе, а вторая – создавать пространство для других, чтобы они могли делать то же самое. Посвящай время. Чтобы новый человек стал твоим другом, как посчитали психологи, нужно провести с ним от 50 до 200 часов (вне работы). Для пар это работает так же – нужно проводить время вместе, занимаясь новыми или веселыми делами. Важно, чтобы это время было лицом к лицу, а не через сообщения или звонки, и в местах, где будет возможность пообщаться откровенно.

Чтобы новый человек стал твоим другом, как посчитали психологи, нужно провести с ним от 50 до 200 часов (вне работы). Для пар это работает так же – нужно проводить время вместе, занимаясь новыми или веселыми делами. Важно, чтобы это время было лицом к лицу, а не через сообщения или звонки, и в местах, где будет возможность пообщаться откровенно. Будь рядом. Речь идет не о том, чтобы быть физически рядом, и не о сообщениях в мессенджере. Речь идет о том, чтобы в контакте с человеком полностью сосредоточиться на моменте, быть эмоционально вовлеченным и не отвлекаться – чтобы показать, что ты ценишь человека и ценишь время, проведенное с ним.

И еще раз напоминаем: все это касается не только романтических партнеров. Ты можешь использовать эти советы, чтобы сблизиться с друзьями, создать связи с коллегами или просто людьми, с которыми хотел бы подружиться. Все они нужны нам, чтобы быть счастливыми.