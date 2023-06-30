Бренд-амбассадор Nemiroff Юлия Терлецкая поделилась рецептом переосмысленных коктейлей. Как отмечает Men 24, основой этих напитков стала вкусовая водка линейки The Inked Collection.
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В интервью Юлия Терлецкая рассказала о важность гест-бартендинга, а также объяснила, как с его помощью каждый может поддерживать ВСУ. Кроме того, бренд-амбасадорка предложила каждому попробовать себя в качестве бартендеров. В этот раз она рекомендует приготовить переосмысленные версии популярных коктейлей Мохито и Апероль Шприц.
Pear Mojito
Как отметила бренд-амбасадорка, это легкий и игривый, простой в приготовлении и понимании коктейль. А еще он красочный, беспардонно летний и освежающий. Все то, что нам нужно в жаркие летние вечера.
- Nemiroff Burning Pear – 50 миллилитров
- Тоник – 50 миллилитров
- Лимонад – 50 миллилитров
- Лайм + мята
- Лед
Рецепт приготовления Pear Mojito / Фото dashu83
Рецепт приготовления:
- Наполнить бокал льдом наполовину.
- Осторожно смять мяту и лайм и положить в бокал.
- Добавить настойку Nemiroff Burning Pear, прозрачный лимонад и содовую.
- Осторожно размешать напиток.
- Украсить мятой.
Wild Cranberry Spritz
Кроме того, Юлия Терлецкая предлагает попробовать приготовить Wild Cranberry Spritz. Она отметила, что этот коктейль очень легок в приготовлении. Кроме того, он станет идеальным дополнением вечерних посиделок.
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 миллилитров
- Игристое вино Vintense Fines Bulles Rose – 100 миллилитров
- Лимон
- Мята
- Лед
Рецепт приготовления Wild Cranberry Spritz / Фото freepik
Рецепт приготовления:
- Наполнить бокал льдом наполовину.
- Смять мяту, нарезать тонкие ломтики лимона и положить в бокал.
- Добавить настойку Nemiroff Wild Cranberry и игристое вино.
- Осторожно размешайте напиток барной ложкой.
- Украсить мятой.
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Кроме того, Юлия Терлецкая дала несколько наставлений для каждого читателя:
- покупай украинское,
- потребляй ответственно,
- экспериментируй,
- оставляй свои отзывы на сайтах,
- делились впечатлениями в инстаграме,
- популяризируй и распространяй линки проверенных сборов, полученные после гест-бартендинга.