Бренд-амбассадор Nemiroff Юлия Терлецкая поделилась рецептом переосмысленных коктейлей. Как отмечает Men 24, основой этих напитков стала вкусовая водка линейки The Inked Collection.

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В интервью Юлия Терлецкая рассказала о важность гест-бартендинга, а также объяснила, как с его помощью каждый может поддерживать ВСУ. Кроме того, бренд-амбасадорка предложила каждому попробовать себя в качестве бартендеров. В этот раз она рекомендует приготовить переосмысленные версии популярных коктейлей Мохито и Апероль Шприц.

Pear Mojito

Как отметила бренд-амбасадорка, это легкий и игривый, простой в приготовлении и понимании коктейль. А еще он красочный, беспардонно летний и освежающий. Все то, что нам нужно в жаркие летние вечера.

Nemiroff Burning Pear – 50 миллилитров

Тоник – 50 миллилитров

Лимонад – 50 миллилитров

Лайм + мята

Лед

За этой ссылкой можно приобрести набор для изготовления коктейля Pear Mojito.



Рецепт приготовления Pear Mojito / Фото dashu83

Рецепт приготовления:

Наполнить бокал льдом наполовину. Осторожно смять мяту и лайм и положить в бокал. Добавить настойку Nemiroff Burning Pear, прозрачный лимонад и содовую. Осторожно размешать напиток. Украсить мятой.

Wild Cranberry Spritz

Кроме того, Юлия Терлецкая предлагает попробовать приготовить Wild Cranberry Spritz. Она отметила, что этот коктейль очень легок в приготовлении. Кроме того, он станет идеальным дополнением вечерних посиделок.

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 миллилитров

Игристое вино Vintense Fines Bulles Rose – 100 миллилитров

Лимон

Мята

Лед

За этой ссылкой можно приобрести набор для приготовления коктейля Wild Cranberry Spritz.



Рецепт приготовления Wild Cranberry Spritz / Фото freepik

Рецепт приготовления:

Наполнить бокал льдом наполовину. Смять мяту, нарезать тонкие ломтики лимона и положить в бокал. Добавить настойку Nemiroff Wild Cranberry и игристое вино. Осторожно размешайте напиток барной ложкой. Украсить мятой.

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Кроме того, Юлия Терлецкая дала несколько наставлений для каждого читателя:

покупай украинское,

потребляй ответственно,

экспериментируй,

оставляй свои отзывы на сайтах,

делились впечатлениями в инстаграме,

популяризируй и распространяй линки проверенных сборов, полученные после гест-бартендинга.

К слову, у тебя есть возможность посетить два гест-бартендинга в Киеве, где будет Юлия Терлецкая. Добро пожаловать 1 июля посетить заведение Boulevard, а 8 июля – TCPzza.