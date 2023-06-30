Бренд-амбассадор Nemiroff Юлия Терлецкая поделилась рецептом переосмысленных коктейлей. Как отмечает Men 24, основой этих напитков стала вкусовая водка линейки The Inked Collection.

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В интервью Юлия Терлецкая рассказала о важность гест-бартендинга, а также объяснила, как с его помощью каждый может поддерживать ВСУ. Кроме того, бренд-амбасадорка предложила каждому попробовать себя в качестве бартендеров. В этот раз она рекомендует приготовить переосмысленные версии популярных коктейлей Мохито и Апероль Шприц.

Pear Mojito

Как отметила бренд-амбасадорка, это легкий и игривый, простой в приготовлении и понимании коктейль. А еще он красочный, беспардонно летний и освежающий. Все то, что нам нужно в жаркие летние вечера.

  • Nemiroff Burning Pear – 50 миллилитров
  • Тоник – 50 миллилитров
  • Лимонад – 50 миллилитров
  • Лайм + мята
  • Лед


Рецепт приготовления Pear Mojito / Фото dashu83

Рецепт приготовления:

  1. Наполнить бокал льдом наполовину.
  2. Осторожно смять мяту и лайм и положить в бокал.
  3. Добавить настойку Nemiroff Burning Pear, прозрачный лимонад и содовую.
  4. Осторожно размешать напиток.
  5. Украсить мятой.

Wild Cranberry Spritz

Кроме того, Юлия Терлецкая предлагает попробовать приготовить Wild Cranberry Spritz. Она отметила, что этот коктейль очень легок в приготовлении. Кроме того, он станет идеальным дополнением вечерних посиделок.

Ингредиенты:

  • Nemiroff Wild Cranberry – 50 миллилитров
  • Игристое вино Vintense Fines Bulles Rose – 100 миллилитров
  • Лимон
  • Мята
  • Лед


Рецепт приготовления Wild Cranberry Spritz / Фото freepik

Рецепт приготовления:

  1. Наполнить бокал льдом наполовину.
  2. Смять мяту, нарезать тонкие ломтики лимона и положить в бокал.
  3. Добавить настойку Nemiroff Wild Cranberry и игристое вино.
  4. Осторожно размешайте напиток барной ложкой.
  5. Украсить мятой.

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Кроме того, Юлия Терлецкая дала несколько наставлений для каждого читателя:

  • покупай украинское,
  • потребляй ответственно,
  • экспериментируй,
  • оставляй свои отзывы на сайтах,
  • делились впечатлениями в инстаграме,
  • популяризируй и распространяй линки проверенных сборов, полученные после гест-бартендинга.