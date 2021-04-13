Сексуальная украинская актриса надела жакет на голое тело: горячее фото 18+
Ты, наверное, не раз видел Ирину Сопонару. Она не только соблазнительная актриса, но и звезда "Женского квартала", которая не оставляет никого равнодушным. Чего только стоит профиль 34-летней красавицы в инстаграме. На своей странице она регулярно делится горячими фотографиями. Наслаждайся порцией соблазна от Ирины Сопонару на Men 24!
Источник:инстаграм Ирины Сопонару
Волшебная Ирина Сопонару соблазняет каждым своим постом в сети. Но эта фотография по-особенному привлекает внимание. И это неудивительно, ведь 34-летняя актриса примерила стильный жакет на голое тело. Если ты смотрел фильм "Атомная блондинка", то можешь заметить, что она напоминает Шарлиз Терон. А это делает образ Ирины еще выигрышнее.
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"Ты сделан из магии", – написала она под постом.
Поклонники Ирины Сопонару восхищены ее внешностью. Им безумно нравится смелый образ актрисы, поэтому они охотно засыпали ее комплиментами:
- "Красавица! Супер";
- "Какой взгляд. Безумство, страсть, желание";
- "Очень и очень привлекательная";
- "Стиль и вкус просто супер";
- "Обожаю тебя";
- "Пиджак был лишним".
Наслаждайся Украинская фэшн-фотограф примерила соблазнительный образ: горячее фото
Ирина Сопонару однозначно заслуживает на твой лайк. А если ты еще подпишешься на 34-летнюю актрису, то однозначно не будешь пропускать порцию горяченького от нее!
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