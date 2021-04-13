Ты, наверное, не раз видел Ирину Сопонару. Она не только соблазнительная актриса, но и звезда "Женского квартала", которая не оставляет никого равнодушным. Чего только стоит профиль 34-летней красавицы в инстаграме. На своей странице она регулярно делится горячими фотографиями. Наслаждайся порцией соблазна от Ирины Сопонару на Men 24!

Волшебная Ирина Сопонару соблазняет каждым своим постом в сети. Но эта фотография по-особенному привлекает внимание. И это неудивительно, ведь 34-летняя актриса примерила стильный жакет на голое тело. Если ты смотрел фильм "Атомная блондинка", то можешь заметить, что она напоминает Шарлиз Терон. А это делает образ Ирины еще выигрышнее.

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"Ты сделан из магии", – написала она под постом.

Поклонники Ирины Сопонару восхищены ее внешностью. Им безумно нравится смелый образ актрисы, поэтому они охотно засыпали ее комплиментами:

"Красавица! Супер";

"Какой взгляд. Безумство, страсть, желание";

"Очень и очень привлекательная";

"Стиль и вкус просто супер";

"Обожаю тебя";

"Пиджак был лишним".

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