К твоему вниманию 4 крутые секс-позы, которые можно выполнять с использованием спортивного инвентаря. Гарантируем, вы получите максимальное удовольствие от процесса!

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1. Дикие пони

Пусть твоя партнерша лежит животом на большом мяче для упражнений, а ее руки лежат на полу. Затем ты можешь войти в нее сзади в положении стоя. Но будь максимально осторожным, чтобы мяч не перевернулся в порывах страсти.



Возьми на вооружение позицию Дикие пони / Иллюстрация LUCYMACARONI

2. Дайв-бар

Поставь ее на перекладину для подтягивания, а затем оберни ее ноги вокруг твоих бедер. Она может качаться вперед и назад, пока ты будешь использовать силу верхней части тела, чтобы удерживать ее. Эта позиция не подходит для неторопливого секса. Поэтому здесь следует понимать, что скорость – то, что вам нужно.



Дайв-бар – отличная позиция для секса на перекладине / Иллюстрация LUCYMACARONI

3. Беговая дорожка Split

Попроси ее запрыгнуть на выключенную беговую дорожку, положив ногу на каждую опору для рук, чтобы ее таз завис в воздухе. Ты должен скользить в ней, будто ты легко пробегаешь беговой дорожкой. Чтобы помочь ей сохранить равновесие, ты можешь схватить ее за ягодицы, притянув ближе, когда она отталкивается.



Беговую дорожку тоже можно использовать для занятия сексом / Иллюстрация LUCYMACARONI

4. Антигравитационный шар

В этом положении она ложится на большой мяч для йоги, кладя ноги тебе на плечи. Она может позволить своей голове откинуться назад, а рукам повиснуть расслабленными. В этой позиции она может наслаждаться прекрасным сеансом орального секса в невесомости. Ты отвечаешь за то, чтобы сохранять устойчивость и любоваться красотой своей возлюбленной.



Эта позиция подойдет для невесомого куннилингуса / Иллюстрация LUCYMACARONI

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