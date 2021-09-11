До твоєї уваги 4 круті секс-пози, які можна виконувати з використанням спортивного інвентарю. Гарантуємо, ви отримаєте максимальне задоволення від процесу!

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1. Дикі поні

Нехай твоя партнерка лежить животом на великому м'ячі для вправ, а її руки лежать на підлозі. Потім ти можеш увійти в неї ззаду в положенні стоячи. Але будь максимально обережним, щоб м'яч не перекинувся у поривах пристрасті.



Візьми на озброєння позицію Дикі поні / Ілюстрація LUCYMACARONI

2. Дайв-бар

Постав її на перекладину для підтягування, а потім оберни її ноги навколо твоїх стегон. Вона може гойдатися вперед і назад, поки ти використовуватимеш силу верхньої частини тіла, щоб утримувати її. Ця позиція не підходить для неквапливого сексу. Тож тут варто розуміти, що швидкість – те, що вам потрібно.



Дайв-бар – відмінна позиція для сексу на перекладині / Ілюстрація LUCYMACARONI

3. Бігова доріжка Split

Попроси її застрибнути на вимкнену бігову доріжку, поклавши ногу на кожну опору для рук, щоб її таз завис у повітрі. Ти повинен ковзати у ній, ніби ти легко пробігаєш біговою доріжкою. Щоб допомогти їй зберегти рівновагу, ти можеш схопити її за сідниці, притягнувши ближче, коли вона відштовхнеться.



Бігову доріжку теж можна використати для заняття сексом / Ілюстрація LUCYMACARONI

4. Антигравітаційна куля

У цьому положенні вона лягає на великий м'яч для йоги, кладучи ноги тобі на плечі. Вона може дозволити своїй голові відкинутися назад, а рукам повиснути розслабленими. У цій позиції вона може насолоджуватися чудовим сеансом орального сексу в невагомості. Ти відповідаєш за те, щоб зберігати стійкість та милуватися красою своєї коханої.



Ця позиція підійде для невагомого кунілінгусу / Ілюстрація LUCYMACARONI

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Візьми на озброєння ці секс-позиції, щоб подарувати їй максимум задоволення від цього приємного процесу. Гарантуємо, вам обом сподобається!