Никто точно не знает, как два спутника Марса, Фобос и Деймос, оказались там, где они есть, и из чего они сделаны. Но есть шансы узнать – сейчас Япония готовит запуск смелого проекта для изучения спутников Марса.

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Планируемая миссия японского космического аппарата Martian Moons eXploration (MMX) предполагает бурение и отбор образцов на Фобосе, а затем отправку вожделенных коллекционных образцов на Землю.

Детективная работа на Марсе

Два спутника Марса – эксцентричные чудаки. Оба двигаются по почти круговым экваториальным орбитам: Фобос медленно приближается к Марсу по спирали, а Деймос постепенно удаляется от него. Есть теория, что они увлечены астероидами после формирования Марса. Или, возможно, это слившиеся обломки от столкновения с Марсом.

Миссия MMX Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) призвана помочь разобраться в этом посредством детективной работы. Миссия предполагает значительный уровень сотрудничества с Европой и США, учитывая разработку бортовых научных устройств и оборудования.

Если все пойдет по графику, MMX отправится к месту назначения в 2024 году.

Приблизительно через год после запуска аппарат прибудет на Марс.

А после завершения миссии зонд почти через год вернется на Землю, чтобы доставить собранные образцы домой.

В 2029 году капсула, возвращающая образцы, остановится в глубинке Австралии.



План траектории полета аппарата Martian Moons eXploration (MMX) / Иллюстрация JAXA

На борту космического аппарата MMX будет около десятка научных инструментов, семь из которых предназначены для дистанционного зондирования и наблюдения за марсианскими спутниками. Два – это пробоотборники для сбора материала с Фобоса, а еще два предназначены для тестирования и разработки технологии разведки.

MMX оснащен двумя разными механизмами для сбора материала с Фобоса: C (керновый) пробоотборник и P (пневматический) пробоотборник. Извлеченные с поверхности Фобоса образцы будут храниться в капсуле для возвращения.

материала с Фобоса: C (керновый) пробоотборник и P (пневматический) пробоотборник. Извлеченные с поверхности Фобоса образцы будут храниться в капсуле для возвращения. Керновый пробоотборник использует роботизированную руку, которая будет собирать подповерхностный материал с марсианской луны. Пневматический использует газ под давлением для поднятия материала с поверхности Фобоса для переноски в контейнер.

Твердый или рыхлый

Еще одним компонентом миссии MMX является немецко-французский марсоход, совместно разрабатываемый Национальным центром космических исследований (CNES) во Франции и Немецким аэрокосмическим центром (DLR).

Этого робота сбросят с высоты от примерно от 40 до 100 метров над Фобосом.

Далее он автономно поднимется в вертикальное положение и будет работать в течение примерно 3 месяцев.

За это время марсоход будет приближаться к научным объектам, которые определили интересными.

И поможет определить, какие образцы Фобоса следует собрать для транспортировки на Землю.



Немецко-французский марсоход MMX на Фобосе / Иллюстрация JAXA

Следует заметить, что иметь дело с Фобосом будет нелегко. Ближайший из двух сильно покрытых кратерами марсианских спутников является и крупнейшим – 27 на 22 на 18 километров в диаметре. Он вращается вокруг Красной планеты трижды в день и находится в условиях микрогравитации, имея всего 1/2000 земной.

Что найдет там космический аппарат MMX, нельзя сказать наверняка. Будет ли материал поверхности луны достаточно твердым, чтобы на него можно было приземлиться, или же он будет рыхлым? Даже этого мы пока не знаем.

Миссия MMX является амбициозной. Никто еще не привозил образцы со спутников Марса. Если все получится, мы сможем лучше понять происхождение и эволюцию не только Красной планеты, но и всей Солнечной системы.