Есть несколько признаков, заметив которые ты можешь сказать, что твоя партнерша удаляется, не чувствует близости с тобой и, возможно, рассматривает возможность разрыва отношений. Или возможно, что ей некомфортно и нужно что-то менять, если ты хочешь продолжать строить что-то вместе.

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1. Мало зрительного контакта

Зрительный контакт – один из самых ярких признаков того, что кто-то заинтересован в том, что ты хочешь сказать или в тебе, причем не только в романтическом плане. Insider объясняет, что зрительный контакт является интимным и мощным, это признак доверия и открытости партнеру. Поэтому, когда он перестает происходить или происходит меньше, чем раньше, это может быть ранним предупредительным сигналом.

Конечно, ты должен иметь определенную долю благоразумия, потому что может быть много факторов, приводящих к тому, что твоя партнёрша не смотрит тебе в глаза в любой момент времени. И она точно не должна делать это 24/7. Это больше о том, чтобы быть в курсе изменений в поведении и есть ли какой-нибудь дискомфорт, когда твоя партнерша видит тебя.

2. Защитные позы

Защитные позы, такие как скрещивание рук – это не только способ защитить себя или справиться с неуверенностью или дискомфортом. Но и способ сказать другим, что ты закрыт, что не хочешь, чтобы они приближались, что ты не готов проводить с ними время или разговаривать с ними.

Такие позы можно принимать во время потасовки, чтобы чувствовать себя безопаснее, но это также способ дистанцироваться, и когда они становятся общими и нормальными, то это нехорошо.

3. Стремление к физической дистанции

Когда твоя партнерша удаляется, когда ты близко, всегда стремится, чтобы между ней и тобой был какой-то предмет, или дает тебе больше личного пространства, чем давала раньше, это тоже может быть способом показать, что существует эмоциональная дистанция, которой раньше не было.

Опять же, учитывай контекст (понятно, что она может подвинуться, чтобы ей было удобнее), и научись определять, является ли проблема пространства намеренной и постоянной, и стремится ли оно иметь больше пространства, чем раньше.



Иногда партнерша может стремиться к физической дистанции / Фото freepik

4. Меньше физических проявлений привязанности

Существует много способов проявлять расположение, именно поэтому говорят, что существует 5 языков любви. И то, что язык твоей партнерши отличается от твоего, не проблема. Проблема состоит в том, что "нормальные" знаки или проявления в паре начинают изменяться и становятся всё менее и менее заметными.

Согласно Insider, физический контакт показывает другому человеку, что существует близость, интимность и эмоциональная связь, а также признак того, что отношения счастливы. Когда происходят очевидные изменения, это может свидетельствовать о том, что партнерша не так довольна, что есть беспокоящая ее проблема или даже о том, что она, возможно, удаляется, поэтому поговори с ней об этом.

5. Партнерша касается своей шеи, когда вы разговариваете

Это звучит странно, но согласно Good Housekeeping прикосновение к шее во время разговора является показателем того, что ты что-то скрываешь от другого человека. Что есть то, что ты хочешь сказать, но не делаешь этого. А также это может быть признаком того, что существует проблема доверия, которая не была решена, или тема, которую ты хочешь задеть, но никто не знает, как это сделать.

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Еще раз подчеркиваем, что обращать внимание на язык тела важно. Но делать выводы только, учитывая ее, – нет. Помни, что бывают разные ситуации. И если тебя что-то смущает – не поленись об этом поговорить с партнершей.