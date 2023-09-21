Хотя универсального рецепта успеха нет, есть несколько ценных советов о том, как развивать отношения или даже менять ситуацию, когда тебе 20 лет. Вот 6 советов об отношениях, которые каждый из нас хотел бы получить в этом возрасте.

Стоит внимания Сделает вечер еще ярче: рецепт интересного коктейля Round 1

1. Любовь к себе превыше всего

Ты не можешь полностью претендовать на кого-нибудь или любить кого-то, пока не влюбишься в себя на 100%. Капризы и недостатки, и все вместе. Прежде чем ты сможешь полностью полюбить и понять кого-нибудь другого, ты должен полюбить и понять себя.

Итак, найди время, чтобы изучить собственные интересы, страсти и ценности. Прими свои сильные и слабые стороны. Самопознание – это путешествие, которое длится всю жизнь, но чем больше ты узнаешь себя, тем лучше ты будешь готов найти совместного партнера, отвечающего твоим ценностям и целям.

2. Эффективное общение имеет решающее значение

Здоровые отношения строятся на открытом и честном общении. Научись выражать свои мысли и чувства открыто, но с уважением. Ты тоже должен активно слушать своего партнера и пытаться понять его точку зрения.

Избегай сдерживания эмоций или прибегания к пассивно-агрессивному поведению. Эффективное общение – краеугольный камень разрешения конфликтов и укрепления близости в твоих отношениях.

3. Важно установить границы

Независимо от того, насколько вы любите и обожаете друг друга, важно установить границы даже между вами двумя. Итак, установите четкие границы на раннем этапе, включая границы эмоционального, физического и личного пространства.

Ограничения помогают сохранить твою индивидуальность в партнерстве и гарантируют, что оба партнера чувствуют себя в безопасности и уважении. Будь готов общаться и обсуждать границы, когда ваши отношения будут развиваться. Обрати внимание, наличие отдельных комнат, когда вы живете вместе, не является признаком разрыва отношений, а только безопасным местом для каждого из вас.



Важно, чтобы у каждого были личные границы / Фото Milan Popovic

4. Не отдавай и не бери

Легко сказать, что отношения не 50 на 50, а скорее колеблются между двумя партнерами. Иногда один отдает свои 80%, а иногда другой. Но когда ты все время отдаешь эти 80% отношениям и чувствуешь, что твоей партнерше не хватает способности инвестировать больше в отношения, пора поговорить.

5. Совместимость против химии

Хотя ваша химия может быть вдохновляющей (сексуальной или романтичной), она не всегда является надежным показателем долгосрочной совместимости. Как говорит старая поговорка, светлый цвет не может являться основой ваших отношений. Итак, смотри не только на физическое влечение и влюбленность.

Рассмотрим общие ценности, жизненные цели, будущие стремления и способность к эффективному общению. Глубокая эмоциональная связь и совместимость необходимы для длительных полноценных отношений.

6. Учись на прошлых отношениях

Каждые отношения, успешные или нет, дают ценные уроки. Найди время, чтобы поразмышлять о прошлых отношениях, чтобы определить закономерности и понять, в чем ты хочешь и в чем нуждаешься от партнерши.

Определение проблем, осложнений и триггеров в твоих предыдущих отношениях может помочь тебе лучше ориентироваться в нынешних. Подобным образом, хорошие моменты тоже можно повторить, чтобы сохранить коэффициент счастья нетронутым. Но помни, что не стоит переносить эмоциональный багаж из прошлого в новые отношения.

Читай также У этих знаков Зодиака всегда возникают проблемы в отношениях

Пусть эти советы помогут тебе выстроить счастливые и гармоничные отношения. Если с этим будут возникать трудности – не стесняйся обращаться за помощью терапевта.