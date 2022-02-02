Не сделала исключений она и в этот раз. Поэтому не только наша редакция, но и преданная армия поклонников красавицы имела возможность вдоволь любоваться ее безупречными формами. Так что айда делать это вместе с нами!

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На фото, которое Эбби Довс выложила в инстаграме, модель позирует в боди телесного цвета. Ракурс, который она выбрала для селфи, позволяет буквально утонуть в ее глубоком декольте. Неудивительно, что поклонники нашей героини буквально засыпали ее лайками и комментариями:

"Какая же ты потрясающая";

"Вау, крошка, какая же ты невероятная";

"У меня теперь точно будет бессонница";

"Ты украла мое сердце";

"Чрезвычайно красивая, Эбби";

"Ты безумно горяча";

"Твоя красота безупречна";

"Смотрю на твое фото, и становится теплее на душе";

"Милая и привлекательная богиня".



Горячее фото Эбби Довс взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Довс

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