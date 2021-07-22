На своем инстаграме роскошная Эбби Довс выложила горячее фото. На нем сексуальная австралийская модель позирует в крохотном бикини, которое выигрышно подчеркивает пышный бюст красавицы. Неудивительно, что этот кадр сразу же взбудоражил ее подписчиков.
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"Почему настолько серьезная, Эбби?", – написала она в шутку под постом.
Серьезная – не серьёзная, а вот сексуальная однозначно. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев, которые оставили под ее постом поклонники:
- "Потрясающая малышка";
- "Очень милая";
- "Чрезвычайно горячая";
- "Очень и очень привлекательная";
- "Сама безупречность";
- "Ты убиваешь меня каждое утро";
- "Ты однозначно очень красивая";
- "Следующий уровень совершенства";
- "Фантастическая. Я влюбился";
- "Красивая женщина".
Мы однозначно призываем тебя подписаться на Эбби Довс. На ее странице в инстаграме всегда очень и очень жарко. Поэтому у тебя будут все шансы наслаждаться горячими фото австралийской красавицы одним из первых.
Наслаждайся Роскошная украинская модель в крошечном бикини свела с ума сеть: горячее фото