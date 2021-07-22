На своем инстаграме роскошная Эбби Довс выложила горячее фото. На нем сексуальная австралийская модель позирует в крохотном бикини, которое выигрышно подчеркивает пышный бюст красавицы. Неудивительно, что этот кадр сразу же взбудоражил ее подписчиков.

Примечательно Территория свободы: что купить родным и друзьям в Duty Free

"Почему настолько серьезная, Эбби?", – написала она в шутку под постом.

Серьезная – не серьёзная, а вот сексуальная однозначно. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев, которые оставили под ее постом поклонники:

"Потрясающая малышка";

"Очень милая";

"Чрезвычайно горячая";

"Очень и очень привлекательная";

"Сама безупречность";

"Ты убиваешь меня каждое утро";

"Ты однозначно очень красивая";

"Следующий уровень совершенства";

"Фантастическая. Я влюбился";

"Красивая женщина".

Мы однозначно призываем тебя подписаться на Эбби Довс. На ее странице в инстаграме всегда очень и очень жарко. Поэтому у тебя будут все шансы наслаждаться горячими фото австралийской красавицы одним из первых.