21-летний парень, известный своими точеными чертами лица и обаянием, переходит от многообещающей карьеры в сфере духовенства, потенциально помогая Католической Церкви набирать новых священников.

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Сантини с юных лет лелеял мечты о славе, развивал навыки в театральном искусстве и танцах, готовя почву для преуспевающей карьеры. Однако глубокое призвание направило его к жизни в вере и служении.

В видео в инстаграме Сантине выразил свое расположение, заявив: "Я решил отказаться от модельной работы, актерства и танцев, но я не отказываюсь от всех своих страстей; я просто буду жить ими по-другому, принося их в жертву Богу". В видео чередуются его изображения в модельных позах и на коленях у алтаря.

Сантини решил стать священником: смотрите видео

Как цитирует New York Post, Сантини поделился: "У меня была возможность познакомиться с некоторыми молодыми людьми, которые... дали мне силы исследовать этот вопрос, который я носил в себе с детства, но который разные страхи мешали мне исследовать дальше".

За последние годы я встретил замечательных людей, которые так много дали мне и позволили прикоснуться к искусству. Я не откажусь от всего, потому что мои страсти – это часть меня, но я буду жить ими и предлагать их снова в разных контекстах,

– добавил он.

Господин Сантини, который имеет более 8 000 подписчиков в инстаграме, получил всевозможные комментарии на свое видео от пользователей социальных сетей.

"Боже сердце так счастливо. Идите рядом с ним, и он покажет вам еще больше прекрасных вещей. Я счастлив вас", – прокомментировал один из пользователей.

"Пусть Господь сделает тебя своим инструментом! У меня тоже есть такая мечта, и, мой друг, я буду молиться о тебе", – написал другой пользователь.

Большинство комментаторов благодарны Сантини за его искренность и открытость. Один даже заметил, что парень еще не священник, а уже успел вдохновить тысячи людей вокруг.

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Ну что ж, нам уже интересно, каким будет дальнейший путь обладателя титула "Самый красивый мужчина Италии". Подозреваем, нас ожидает еще много-много интересного.