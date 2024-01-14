То, что ты делаешь, выполняя свою роль лидера, определяет, как далеко ты зайдешь в своей компании или отрасли. Инстинкты и рациональные суждения будут играть большую роль, но изученные методы и подходы не менее важны. Вот несколько таких.

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Чем сложнее тема, тем проще должен быть твой язык

Проще говоря, используй понятные слова, чтобы говорить о непонятных вещах. Ничто так не отталкивает людей, с которыми ты общаешься, как наполнение твоего языка специализированной лексикой.

Находить более простые слова – это искусство, позволяющее донести именно то, что тебе нужно, не сбивая людей с толку и не заставляя их чувствовать, что они не успевают за тобой.

Развивай этот навык – как Джефф Безос, становившийся все более разборчивым и прямым в общении, пока не смог писать и говорить достаточно четко, чтобы его понял и школьник.

В общении – невероятная сила убеждения.



Развивая навыки общения, лидер приближает себя и свою команду к цели / Фото rawpixel.com@freepik

Используй метафоры для усиления ключевых моментов

Ты, как лидер, должен точно знать, чего пытаешься достичь, но есть вероятность, что твоя команда еще не имеет таких знаний. У многих крупных лидеров есть решение этой проблемы, и это идея "цепкой метафоры".

Это о предоставлении кому-либо точки сравнения, что является отличным инструментом для объяснения темы. Уоррен Баффет, например, известен своей метафорой о "рвах и замках".

В 1995 году на встрече, организованной компанией Berkshire Hathaway, он сказал: "Самое важное, что мы делаем – это находим бизнес, вокруг которого есть широкий и долговечный ров, защищающий большой экономический замок, а во главе этого замка – честный лорд".

Эти слова дали слушателю замечательный визуальный образ, что запоминается и передает ключевую концепцию.

Очеловечивай цифры

Сухие цифры, как правило, кажутся пустыми людям, за исключением некоторых, кто хорошо разбирается в математике. Лишенные контекста цифры могут сбить с толку большинство из нас и не помогут донести до команды то, что тебе нужно.

Следовательно, следует приложить усилия, чтобы добавить ценности цифрам и сделать их запоминающимися. Кармин Галло приводит интересный пример очеловечивания данных в своей статье для HBR.

В 1997 году, когда НАСА запустило космический аппарат "Кассини" для исследования Сатурна, скептики поставили под сомнение стоимость в 3 миллиарда долларов. Тогда Нил Деграсс Тайсон, известный астрофизик и популяризатор науки, объяснил на телевидении, что 3 миллиарда распределены на 8 лет, а американцы ежегодно тратят на бальзам для губ больше, чем NASA на эту миссию.

И это сработало, ведь теперь сумма не выглядела катастрофически значимой или неуместной.

Преврати свою миссию в мантру

Чтобы компания и ее работники имели настоящее вдохновение работать над чем-то большим, чем они сами, формулировка миссии может иметь решающее значение.

К примеру, как звучит миссия Google?

"Упорядочивать мировую информацию и делать ее общедоступной и полезной".

Что-то вроде этого имеет огневую силу и напоминает всем в команде, ради чего именно они неустанно трудятся.