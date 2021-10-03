Эксперты назвали одну черту, которой однозначно должен обладать настоящий лидер

Что делает лидера действительно хорошим? Казалось бы здесь все просто: нужно быть целеустремленным и вести за собой людей. Но есть еще одна важная характеристика, какая сделает тебя действительно крутым лидером, к которому все будут тянуться. И о ней мы расскажем далее.

Недавнее исследование, проведенное некоммерческой организацией Catalyst, показало, что одна из лучших характеристик, которые может иметь лидер – сочувствие. В наблюдении участвовали почти 900 сотрудников, которые высказали мнение, что делало их руководителей такими ценными, и о том, как это влияло на компанию.

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Если простыми словами, то сочувствие – способность понимать другого человека или "поставить себя на его место". В случае с руководителями это позволяет им понять, когда сотрудник испытывает стресс, или просто понять его потребности. Все для того, чтобы предложить помощь, которая могла бы снизить уровень стресса и создать "дружелюбную" рабочую атмосферу.

Исследование показало, что сочувствие непосредственно влияет на сотрудников. В частности, они выделили несколько важных моментов.

Инновации

Исследование выявило связь между сочувствием и способностью сотрудников вводить новшества. Большинство респондентов, отметивших сочувствие своих руководителей, отметили, что их рабочая среда позволяет быть новаторами. С менее чуткими лидерами лишь 13% чувствовали себя способными что-то предложить компании.



Сочувствие руководителя стимулирует сотрудников к новаторству / Фото Unsplash

Обязательства

Если лидер не проявлял сочувствие, то лишь 32% опрошенных указали, что чувствовали хороший уровень приверженности компании. Зато в тех ситуациях, где руководитель проявлял сочувствие, эта цифра составляла 76%. Сотрудники под руководством такого лидера чувствовали себя неотъемлемой частью компании.

Увольнения

С другой стороны, большинство людей с эмпатическим руководством указали, что у них была низкая вероятность думать об увольнении. Они чувствовали, что на своем месте, что их уважают и ценят. Те, у кого не было такого сочувствия со стороны руководства, с большей вероятностью покидали рабочее место.

Инклюзивность

Интересно отметить, что в эмпатических лидеров, похоже, более разнообразные рабочие места. 50% тех, кто ответили, что у них отзывчивые боссы, указали, что их организация более инклюзивная. В таких компаниях нет ни гендерного перекоса, ни отказов от приема на работу людей с особенностями.



В таких лидеров коллективы инклюзивные и свободные / Фото Unsplash

Уровень жизни

Наконец, большинство людей, которые сообщили, что у них чуткий лидер, указали, что могут похвастаться хорошим балансом между работой и личной жизнью. Значительные 86% отметили это, демонстрируя важность этого навыка в области лидерства.

С другой стороны, Forbes, который повторил это исследование, отмечает, что еще одним важным фактором является сотрудничество. Все потому, что при принятии решения присутствует также сочувствие, и оно движет этим, заставляя людей лучше понимать свою команду.

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Чтобы проявить сочувствие, тебе не нужно заканчивать дополнительные курсы. Просто спроси себя, как это – быть на чужом месте. Подумай о том, какие могут быть проблемы у твоего коллеги или подчиненного. Чего он может потребовать, например, для решения конкретной задачи. Прокачай это качество, чтобы стать настоящим лидером, к которому все будут тянуться!