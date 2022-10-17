Эксперт по когнитивно-поведенческой терапии Виктория Ткачук поделилась несколькими советами. С их помощью можно будет избежать эмоционального выгорания.

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Как избежать эмоционального выгорания

1. Диагностируй свое состояние

Прежде всего, нужно понять, в каком состоянии ты находишься в моменте. Вот несколько симптомов эмоционального выгорания, которые выделила эксперт:

потеря смысла деятельности,

пессимизм,

апатия,

чувство бессилия,

снижение производительности,

раздражение,

конфликтность,

озлобленность,

кошмары.

Так что тебе нужно прислушиваться к сигналам, которые подает тебе организм. Если наблюдаешь один или сразу несколько симптомов, перечисленных выше, – пора обратиться за помощью эксперта.



Прислушайся к сигналам, которые подает тебе организм / Фото Adrian Swancar

2. Распределили нагрузку

Как отмечает Виктория Ткачук, волонтерство, работа, учеба и прочее – часть твоей жизни. Тебе чрезвычайно важно беспокоиться о сне – хоть каком-то – питание и отдыхе. Помни, что ты не можешь быть полезным в момент, когда сам себе не можешь помочь.

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3. Окружай себя поддержкой

В эти непростые времена чрезвычайно важно сохранять связь с поддерживающими тебя людьми. Это могут быть родные, любимые, друзья, коллеги на работе. Помни, что ты должен получать поддержку, а не только давать ее.

4. Делай что-нибудь хорошее для себя

Как отмечает эксперт, только ты знаешь, что может восстановить твой эмоциональный ресурс. Это могут быть, например, прогулки по парку, поход в кино или тренажерный зал. Она рекомендует выписать себе все, что может утешить тебя здесь и сейчас. И ежедневно старайся выполнять хотя бы по одному пункту из этого списка.



Займись тем, что наполняет тебя эмоционально / Фото @felipepelaquim

Важно! Не пытайся держать все эмоции в себе. Если никому тебя выслушать – можешь озвучить их вслух наедине. Или написать сообщение в социальных сетях. Публиковать его необязательно.

5. Медитируй

Если тебя нагоняет максимальное напряжение – медитируй или практикуй дыхательные техники. Для одной из них необходимо сесть как можно удобнее, опершись спиной. Попробуй дышать медленно:

Вдох (считаем от 1 до 4) – Пауза (задерживаем дыхание) – Выдох (считаем от 1 до 8).

Как отмечает эксперт, выдох должен быть вдвое длиннее. Это позволит послать мозгу сигнал, что ты находишься в безопасности.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер. Если ты чувствуешь, что тебя вот-вот нахлынет эмоциональное выгорание – обратись к специалисту. Он поможет тебе справиться с ним и продолжать наслаждаться жизнью.