Если ты серьезно относишься к уходу за собой, приятный аромат может стать вишенкой на торте твоей привлекательности. Но прежде чем обливаться просроченным флаконом одеколона, который ты откопал из ящика, знай, что не все "мужские" ароматы нравятся женщинам.

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На самом деле, ты можешь быть удивлены некоторыми ароматами, которые, кажется, привлекают женщин. Если ты хочешь настроить себя на успех на свидании, вот три вещи, которые тебе стоит знать о наиболее привлекающих запахах для женщин:

Успокаивающие ароматы, такие как лаванда, могут расслабить женщин, что приводит к усилению чувства возбуждения.

Ваниль – приятный аромат, который нравится и мужчинам, и женщинам.

Нанесение мяты на губы может помочь тебе заключить сделку с твоей потенциальной избранницей.

Секрет того, как получить больше свиданий с женщинами, может состоять в том, как ты пахнешь.

1. Ваниль

Ваниль – чрезвычайно популярный аромат в мужском одеколоне, и на то есть веская причина. Соблазнительный, игривый, сладкий и чувственный, этот приятный аромат всегда нравится толпе.

Возможно, тебе даже не нужно покупать ванильный одеколон, чтобы привлечь женщин – быстрая тренировка может сделать свое дело так же хорошо.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованным в журнале Nature, некоторые люди имеют вариант одного гена рецептора запаха, который заставляет мужской пот приобретать сладкий запах ванили. Учитывая это, тебе, по-видимому, не стоит отказываться от регулярного принятия душа.

Тот же ген, который делает мочу сладкой для некоторых людей, может также заставить твой пот приобрести отвратительный запах. Так что вместо того, чтобы быть естественным, возможно, тебе следует ограничиться ванильным одеколоном.



Выбери парфюм с ароматом ванили / Фото drobotdean

2. Мята перечная

Мята перечная тысячелетиями использовалась в медицине для лечения различных проблем со здоровьем – от угревой сыпи до проблем с пищеварением и простуды.

Она не только фантастически вкушает, но и прекрасно пахнет как для мужчин, так и для женщин. Главное – не переборщить с запахом. Вместо одеколона используй мятный бальзам для губ, чтобы придать губам свежесть. Как только она почувствует ее на твоих губах, она обязательно наклонится к тебе за добавкой.

3. Сандаловое дерево

Если ты хочешь привлекать женщин, купи себе одеколон с ароматом сандала. В исследовании 2006 года, опубликованном в журнале Planta Medica, ученые обнаружили, что вдыхание аромата сандала может повысить настроение и возбуждение.

Если ты когда-нибудь чувствовал запах сандала, это, пожалуй, не станет для тебя неожиданностью. Сандал пахнет дорого и изысканно – две черты, которые женщины часто ищут в мужчинах.

4. Выпечка и кофе

Попробуй сделать свой шаг в кафе, где витает сладкий аромат кофе и выпечки. В исследовании 2012 года, опубликованном в Journal of Environmental Psychology, ученые обнаружили, что ребята с большей вероятностью договаривались о свиданиях с женщинами, когда подходили к ним в местах, где приятно пахнет.

Исследователи полагают, что приятные запахи могут повышать настроение, поощряя благоприятные чувства к романтическим отношениям. Стоит попробовать, не правда ли?



Женщинам нравится аромат кофе и выпечки / Фото pressahotkey

5. Лаванда

Твоя девушка в последнее время находится в сильном стрессе? В следующий раз, когда она придет, зажгли лавандовую свечу. Лаванда широко используется в ароматерапии из-за ее многочисленных преимуществ для здоровья.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, аромат лаванды оказывает успокаивающий эффект, который может помочь снять напряжение после стрессового дня. Не забудь упомянуть, что ты купил свечу специально для нее. Ей понравится, что ты случайно подумал о ней и решил приобрести что-то, что сделает ее день лучше.

6. Корица

Тебе больше нравятся острые ароматы? Пряные ароматы, такие как корица и гвоздика являются привлекательными ароматами как для женщин, так и для мужчин. Неудивительно, что корица больше всего нравится женщинам в холодные месяцы.

В исследовании 2009 года, опубликованном в журнале Appetite, испытуемые, испытывавшие запах корицы во время рождественского сезона, обладали более высокими ощущениями знакомства и удовольствия, чем в летнее время.

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Не забывай, что выбрать правильный аромат – лишь часть успеха. Постарайся также не переборщить с количеством духов. Ты же не хочешь, чтобы барышня упала в обморок?