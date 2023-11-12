Ты должен понимать, что вопрос привлекательности состоит не только в том, как ты выглядишь, но и в том, как ты ведешь себя и как ведешь себя в мире и с другими. И бывают ситуации, когда, даже если кто-то благословен очень хорошей генетикой, он может казаться неприятным из-за своего типа личности.

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Итак, чтобы быть привлекательным, нужно не только заботиться о коже, гигиене или о том, как ты одеваешься, но и обращать внимание на то, что внутри. На качества, которые делают тебя таким, каким ты есть, и на то, как они влияют на других, на реакцию, которую твоя личность вызывает у людей.

Есть вещи, которые ты не можешь изменить, но есть вещи, над которыми ты можешь работать или которые ты можешь контролировать, изучая новые способы делать вещи и управляя собой, чтобы быть гораздо приятнее. Психология говорит нам, что существуют определенные черты личности, на которые следует обратить особое внимание.

1. Нечестность

Мы все лжем время от времени, и иногда это необходимо (чтобы не навредить кому-то или спасти себя от чего-то, чего мы не хотим делать, например, от плана, звучащего совсем не хорошо), но нечестность – неприглядное качество, особенно когда ты врешь регулярно и всегда ради личной выгоды.

Согласно Huffington Post, нечестность делает тебя похожим на человека, которому нельзя доверять, стремящегося манипулировать или не желающего признавать свои ошибки, а это отнюдь не способствует повышению привлекательности.



Ложь делает тебя менее привлекательным / Фото rawpixel

2. Неуверенность в себе

Человек с хорошей самооценкой и уверенностью в себе всегда более привлекательнен, и это потому, что уверенность изменяет то, как мы двигаемся, разговариваем и общаемся с другими.

Это не значит, что ты будешь выглядеть неприглядно из-за стеснительности, но вероятность того, что другие будут к тебе благосклонны, если ты даже не видишь в себе ничего хорошего, будет меньше.

Конечно, решение состоит не в том, чтобы быть чрезмерно самоуверенным и верить, что ты лучше других, а в том, чтобы просто признать, что совершенства не существует, но не все так плохо, и что неуверенность – это только в уме.

3. Лень

Лень может привести к тому, что тебя сочтут неряшливым, скучным или даже грязным (а еще тебя могут воспринимать как человека, который не может предложить ничего). К тому же других демотивирует человек, который никогда ничего не хочет делать, всегда выглядит уставшим и не борется за то, чего хочет, ведь это тоже отражается на нем.

4. Всегда хочется быть главным героем

Конечно, мы должны делиться своими историями, своими чувствами, своими достижениями, своими заботами и проблемами. Но речь идет не о монологе, а об общении и о том, чтобы оставлять пространство для других, чтобы они могли делать то же самое.

Человек, который всегда стремится быть главным героем, не оставляет места для других. Психология утверждает, что всем нравится, когда их слушают, когда их понимают и ценят, и они находят людей, которые дают это почувствовать, более привлекательными.



Не старайся всегда быть главным героем / Фото wayhomestudio

5. Быть отрицательным или пессимистическим

Это вопрос крайностей. Понятно, что естественно быть отрицательным иногда или иметь пессимистический взгляд, когда ты сталкиваешься с большой проблемой. Но постоянный пессимизм и негатив – очень неприглядные качества, потому что они заставляют все внимание сосредотачиваться на том, что не так, и это может повлиять на энергетику окружающих.

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Бонус: нарциссизм

Нарциссические люди поначалу могут казаться харизматичными или привлекательными, но это меняется понемногу. И когда выходят наружу самые плохие качества, такие как манипуляция, отсутствие эмпатии и даже издевательства, тогда все меняется. И то, что считалось привлекательным, становится красным флагом и точкой, порождающей отторжение у других.