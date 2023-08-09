Он, безусловно, вызывает много интриг. Ведь проливает свет на то, в каких странах самый высокий сексуальный аппетит. Айда знакомиться с результатами.

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Страны с самым большим сексуальным аппетитом

Исследование попросило 22 000 сексуально активных участников оценить свое либидо по шкале от 1 до 10. И хотя у тебя могут быть определенные пристрастные мысли о том, где живут наиболее сексуально активные мужчины и женщины, ты можешь быть удивлен статистикой.

Европа преобладает, но не возглавляет список

Благодаря тщательному анализу обнаружили, что Гонконг, безусловно, – самая похотливая страна с рейтингом либидо 7,16.

Что касается секса и интимных отношений, итальянцы также занимают высокое место в списке со средним баллом 6,93 по тесту на либидо, опережая другие европейские страны – Испанию и Францию, занявшие второе и третье места соответственно на континенте. Жители Великобритании идут на четвертом месте, демонстрируя чуть большее сексуальное влечение, чем жители Германии.



Наивысший уровень сладострастия в Гонконге / Фото pikisuperstar

Разница между мужчинами и женщинами минимальна

Мы все слышали о разнице между мужчинами и женщинами, когда дело доходит до сексуального удовлетворения и опыта достижения оргазма. Но согласно исследованию существует также разрыв в сексуальном либидо. Оказывается, что мужчины оценили бы свое сексуальное влечение выше, чем женщины, получив общую оценку 6,53 по шкале оценки либидо. Зато у женщин это влечение примерно на 12% ниже, сексуальные влечения, расположенные чуть выше средней точки на 5,76. Однако, по словам эксперта по сексу и отношениям Аннабель Найт, все может быть не таким, как кажется.

Мужчины, скорее всего, охотнее скажут, что у них высшее сексуальное влечение, и наоборот для женщин, поскольку все еще существуют устаревшие представления о женской (и мужской) сексуальности, внутренне или внешне,

– подчеркивает Найт.

Возраст – это только цифра

Неважно, есть ли ты представителем бэби-бума, поколения миллениалов или поколения Z. Опрос подчеркивает одну вещь, которая касается всех: секс и удовольствие доступны каждому. Хотя это может быть правдой, результаты показывают определенную разницу, когда речь идет о либидо. Во всем мире, по возрастным категориям, респонденты:

в возрасте 25 – 34 лет заняли первое место по сексуальному влечению (6,73),

за ними следовали респонденты в возрасте 35 – 44 лет, немного отстававшие с 6,68.



Уровень либидо отличается от человека к человеку / Фото freepik

Независимо от возраста, пола или страны проживания, уровень либидо может существенно различаться. Когда речь заходит о сексуальном влечении и о том, как часто мы желаем или занимаемся сексом, нет правильного или неправильного ответа.

Сексуальные влечения сильно отличаются от человека к человеку, и нечего стесняться, если ваше особенно ниже или выше среднего. Важно то, что вы можете открыто общаться с любым романтическим партнером, и если у вас обоих совместно высокое сексуальное влечение, достаньте секс-игрушки и развлекитесь,

– подчеркивает Найт.

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