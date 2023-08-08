Но, согласно исследованию, есть одна вещь, которую можно купить за деньги, и которая может помочь иметь большее счастье, особенно в паре.

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Мы все знаем, что найти партнера – это только первый шаг, а дальше нужно инвестировать время, усилия, общение, привязанность и многое другое, чтобы построить что-нибудь стабильное, долговременное и хорошее для всех участников (чтобы никто не отказался от отношений).

Психология, например, советует нам проводить определенное количество часов вместе, иметь хорошее общение и физическую привязанность, пытаясь укрепить связь, но есть еще один элемент, который также может помочь в решении вопроса счастья в паре

Что нужно купить, чтобы быть счастливее

Осет Бабюр написал статью в Гарвардском журнале под названием "За деньги не купишь любовь, но вот что можно", где на основе исследования, проведенного Гарвардской школой бизнеса, он рассказывает об одной вещи, которая может помочь парам увеличить любовь и счастье.

Бабюр говорит, что не драгоценности, подарки, конфеты или цветы могут помочь парам иметь больше любви и счастья. Но есть один ключевой элемент, который может помочь и в который ты можешь инвестировать столько денег, сколько захочешь.

Согласно исследованию, любовь и счастье можно "купить", проводя время вместе и делясь впечатлениями, а также вкладывая немного денег в вещи, помогающие сэкономить время.

К примеру, это может быть услуга уборки дома, машина для мытья посуды вместо того, чтобы мыть ее вручную, или даже услуга упаковки вещей при переезде.



Некоторые покупки освободят время, которое можно провести вдвоем / Фото freepik

Благодаря этому, тратя меньше времени на дела, которые им не нравятся или отбирают слишком много энергии, они могут использовать время, проведенное вместе. Например, для нравящихся занятий, позволяющих им укрепить свою связь, почувствовать себя ближе и теснее связанными со своим партнером. И это может снизить стресс и тревогу, которые накапливаются, когда они знают, что им нужно сделать много дел.

Исследование также показало, что пары, решившие тратить часть своего дохода на меры по экономии времени, были более устойчивыми, когда дело доходило до разрешения неизбежных конфликтов, связанных с любыми преданными отношениями,

– пишет Бабюр.

И почему сопротивление важно? Потому что он идет бок о бок со стойкостью, и это то, что помогает тебе не быть побежденным проблемами и препятствиями. Это то, что помогает тебе проталкиваться, продолжать "бороться" и находить выход из любой проблемы.



Также не стоит отказываться от других форм развлечений / Фото Drazen Zigic

С другой стороны, в исследовании говорится, что также важно инвестировать деньги в такие вещи, как путешествия или ужин в ресторане, который они давно хотели посетить. А все потому, что веселые и расслабляющие мероприятия помогают создать то пространство, в котором можно работать над сближением и связью.

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Хорошая вещь в том, что нет минимальной суммы денег, которую ты должен вложить. Ты можешь найти варианты, которые соответствуют твоему бюджету, и лучше всего в том, что тебе не нужно делать это постоянно, чтобы иметь хорошие результаты. Например, ты можешь тратиться на услуги прачечной, когда у тебя накопилась гора белья, но экономить на этом, когда это всего несколько вещей, которые не займут много времени для стирки.