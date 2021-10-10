Это можно увидеть только сквозь камеру: прекрасное звездное небо в работах Шона Паркера
Источник:24 канал
Искусство астрофотографии – особое занятие. Чтобы овладеть им, нужно не только иметь хорошую технику, но и добрый глаз и острый ум. А еще – воспитать в себе строгую дисциплину и терпение.
Ведь красивые фото космических объектов, что постоянно в движении и отражают свет под разными углами, получаются не так часто. Но покажем тебе сегодня фотографии одного астрофотографа, Шона Паркера, для которого такие кадры – обычное дело.
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Шон Паркер показал, насколько красивым космос можно увидеть с Земли
Шон Паркер – профессиональный американский фотограф, который живет в Тусоне, штат Аризона.
- Его работы публиковались многие топовые издания от New York Times до Smithsonian.
- Паркер очень хорошо разбирается в электронике и камерах, и просто дока в искусстве экспозиции.
А еще и терпеливый – ведь с удовольствием много часов сидит в одиночестве в пустыне в ожидании идеального момента для фото.
Звездное небо в Австралии / Фото Шона Паркера
Bristlecone National Park / Фото Шона Паркера
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Glen Canyon, большая выдержка / Фото Шона Паркера
Joshua Tree National Park / Фото Шона Паркера
Milkyway (Млечный Путь) / Фото Шона Паркера
Monument Valley / Фото Шона Паркера
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Просто разные фазы Луны в одном кадре / Фото Шона Паркера
Луна в Аризоне ночью / Фото Шона Паркера
И Луна в Аризоне днем / Фото Шона Паркера
Далекие-далекие галактики (Orion Nebula) / Фото Шона Паркера
Sedona, Arizona / Фото Шона Паркера
Солнечное затмение / Фото Шона Паркера
Tucson, Arizona / Фото Шона Паркера
Небо в Юте, США / Фото Шона Паркера