Искусство астрофотографии – особое занятие. Чтобы овладеть им, нужно не только иметь хорошую технику, но и добрый глаз и острый ум. А еще – воспитать в себе строгую дисциплину и терпение.

Ведь красивые фото космических объектов, что постоянно в движении и отражают свет под разными углами, получаются не так часто. Но покажем тебе сегодня фотографии одного астрофотографа, Шона Паркера, для которого такие кадры – обычное дело.

Стоит знать Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

Шон Паркер показал, насколько красивым космос можно увидеть с Земли

Шон Паркер – профессиональный американский фотограф, который живет в Тусоне, штат Аризона.

Его работы публиковались многие топовые издания от New York Times до Smithsonian.

публиковались многие топовые издания от New York Times до Smithsonian. Паркер очень хорошо разбирается в электронике и камерах, и просто дока в искусстве экспозиции.

А еще и терпеливый – ведь с удовольствием много часов сидит в одиночестве в пустыне в ожидании идеального момента для фото.



Звездное небо в Австралии / Фото Шона Паркера



Bristlecone National Park / Фото Шона Паркера



Угадаешь, что это? Не поверишь – это запуск ракеты Falcon 9 | Фото Шона Паркера



Glen Canyon, большая выдержка / Фото Шона Паркера



Joshua Tree National Park / Фото Шона Паркера



Milkyway (Млечный Путь) / Фото Шона Паркера



Monument Valley / Фото Шона Паркера

Стоит посмотреть Солнечное затмение и далекие галактики: невероятные фото космоса Винсента Бушама



Просто разные фазы Луны в одном кадре / Фото Шона Паркера



Луна в Аризоне ночью / Фото Шона Паркера



И Луна в Аризоне днем ​​/ Фото Шона Паркера



Далекие-далекие галактики (Orion Nebula) / Фото Шона Паркера



Sedona, Arizona / Фото Шона Паркера



Солнечное затмение / Фото Шона Паркера



Tucson, Arizona / Фото Шона Паркера



Небо в Юте, США / Фото Шона Паркера

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.