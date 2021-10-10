Ведь красивые фото космических объектов, что постоянно в движении и отражают свет под разными углами, получаются не так часто. Но покажем тебе сегодня фотографии одного астрофотографа, Шона Паркера, для которого такие кадры – обычное дело.

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Шон Паркер показал, насколько красивым космос можно увидеть с Земли

Шон Паркер – профессиональный американский фотограф, который живет в Тусоне, штат Аризона.

Его работы публиковались многие топовые издания от New York Times до Smithsonian.

Паркер очень хорошо разбирается в электронике и камерах, и просто дока в искусстве экспозиции.

А еще и терпеливый – ведь с удовольствием много часов сидит в одиночестве в пустыне в ожидании идеального момента для фото.



Звездное небо в Австралии / Фото Шона Паркера



Bristlecone National Park / Фото Шона Паркера



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Glen Canyon, большая выдержка / Фото Шона Паркера



Joshua Tree National Park / Фото Шона Паркера



Milkyway (Млечный Путь) / Фото Шона Паркера



Monument Valley / Фото Шона Паркера

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Просто разные фазы Луны в одном кадре / Фото Шона Паркера



Луна в Аризоне ночью / Фото Шона Паркера



И Луна в Аризоне днем ​​/ Фото Шона Паркера



Далекие-далекие галактики (Orion Nebula) / Фото Шона Паркера



Sedona, Arizona / Фото Шона Паркера



Солнечное затмение / Фото Шона Паркера



Tucson, Arizona / Фото Шона Паркера



Небо в Юте, США / Фото Шона Паркера