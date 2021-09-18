Во всех сферах нашей жизни можно совершенствовать свои скиллы. Особенно, когда речь идет о сексе и отношениях. Поэтому не лишними в этом вопросе будут советы экспертов, которые точно знают, что говорят.

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Конечно же, есть приятные и авантюрные позы, есть разные техники и подсказки, есть гаджеты и игрушки. Но есть очень высокая вероятность, что понравившееся тобой вовсе не придется по душе твоей партнерше. Тогда что делать? Правильно, задавать вопросы!

Никто не может читать мысли других. Поэтому, по словам секс-эксперта, доктора Эмили Морс, каждый должен ставить ключевой вопрос. Он поможет достичь лучших результатов, а также получить максимум от этого приятного занятия.



Достаточно задать один вопрос, чтобы секс стал лучшим / Фото Unsplash

Какой вопрос стоит задать во время секса?

Эмили Морс говорит, что связь – ключ к здоровой сексуальной жизни. А рекомендует она спросить у твоей второй половинки "Тебе нравится?".

В этом вопросе нет ничего необычного, но если поставить его той, которая лежит рядом с тобой в постели, ты сможешь понять:

что ей подходит сейчас;

подходит ли ей то, что ты делаешь;

нужно ли что-то изменить (угол, ритм, глубину).

В целом этот вопрос позволяет понять, работают ли все твои старания в именно этот момент.

Эмили Морс знает, о чем говорит. Она добавила: "Один из самых жарких моментов в жизни – когда пара спрашивает друг друга: "Тебе это нравится?".

Поставив этот вопрос, ты избавишься от одиноких размышлений или необходимости угадывать, что ты все делаешь правильно. Согласись, не всегда по ее выражению лица можно распознать удовольствие. Возможно, она думает о фильме, который вчера пересмотрела с друзьями?

А еще "тебе нравится?" открывает беседу, позволяя партнерше спросить у тебя то же самое. Это дарит возможность выяснить, что пришлось по душе вам обоим. А еще это существенно укрепляет связь между вами.



Этот вопрос позволит не угадывать, все ли ты делал правильно / Фото Unsplash

Это довольно простой вопрос, но он позволяет тебе лучше контролировать то, что происходит и как происходит. У тебя повышается возможность избежать путаницы, недоразумений или встреч, которые в результате вызывают лишь разочарование.

Некоторые из нас ожидает, что наши партнеры интуитивно знают наши сексуальные желания. Но это редко возможно. Позволяя тем, кто находится с нами в постели, сообщать нам, когда что-то делается правильно, вы получаете больше удовольствия, более глубокую связь и лучшее общение в других сферах жизни. Это ключ к сексуальному успеху,

– подчеркивает она.

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