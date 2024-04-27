С возрастом наша жизнь становится более насыщенной, мы переезжаем в другие города, у нас появляются новые заботы, которые затрудняют поддержание связи с друзьями. Если в придачу к этому у нас есть романтические отношения или дети, то, по словам экспертов, жонглировать всем этим еще сложнее.

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Когда мы приезжаем в новое место или принимаем решение познакомиться с новыми людьми, мы склонны быть подавленными тем, что не находим своего места или не находим людей, которые являются единомышленниками. Но правда заключается в том, что просто посещая места, мы не развиваем дружбу, мы должны сделать первый шаг и быть теми, кто стремится установить связь с другими.

Мы знаем, что это нелегко, но есть 5 стратегий, которые мы можем использовать, когда встречаем кого-то, с кем, по нашему мнению, можем подружиться.

Сделай комплимент

Сделать комплимент – это самый простой способ начать разговор с незнакомым человеком или с тем, кого мы видели всего несколько раз. Это так же просто, как сказать: "Мне нравится ваш джемпер, откуда он?"

Даже если мы нервничаем, когда начинаем с кем-то разговор, правда заключается в том, что большинство людей более открыты к общению, чем мы думаем. Нам всем нравится, когда нам делают комплименты, и когда мы чувствуем, что то, что нам говорят, соответствует действительности, мы чувствуем себя хорошо и более склонны к знакомству с другими.

Поинтересуйся их мнением по какому-то вопросу

Так же как нам всем нравится, когда нам делают комплименты, нам также нравится чувствовать, что другие заботятся о нас и что наше мнение имеет значение. Мы можем использовать эту стратегию на работе или в группе знакомых, а также в других контекстах, где мы совсем не знаем других людей. Например, если ты находишься в музее, спроси кого-то, что он думает о работе, на которую вы двое смотрите.



Попроси человека поделиться своим мнением / Фото freepik

Попроси о рекомендациях

Следуя предыдущей стратегии, просьбы о рекомендациях – это еще один способ узнать мнение другого человека и дать ему понять, что ты ценишь его. Если мы только что познакомились с кем-то, и он говорит, что любит слушать подкасты, мы можем попросить его порекомендовать интересный подкаст.

Благодаря этой стратегии мы также будем иметь тему для разговора во время следующей встречи, после того, как выполним его предложение.

Будь откровенным

Иногда нам не нужно ходить вокруг пальца, а достаточно просто сообщить собеседнику, что мы были рады встрече и хотели бы поддерживать связь. Если мы не хотим сначала просить номер телефона, мы можем попросить страницу в инстаграме или другой социальной сети, чтобы связаться с человеком, чтобы составить планы или просто пообщаться.

Также полезно поговорить о составлении определенного плана на будущее, связанного с чем-то, что было упомянуто в разговоре. Мы должны быть открытыми и стараться избавиться от стеснения, когда дело доходит до знакомства с другими.

Мы можем упомянуть о деятельности или хобби, которые мы хотим попробовать, чтобы увидеть, заинтересуются ли они и, можем ли мы рассчитывать на них в будущем. Кроме того, это также даст им представление о том, что нам нравится. И если они когда-то придут с таким планом, они вспомнят о нас.



Также важно быть искренним и откровенным / Фото SenivPetro

Старайся оставаться на связи

Кроме того, что мы говорим, мы должны применять их на практике. Нет смысла просить чей-то номер телефона или аккаунт в инстаграме, если мы не сможем потом с этим человеком поговорить. Это также связано с тем, что мы должны прилагать усилия, чтобы сохранить наши дружеские отношения. Когда мы помним о ком-то, мы должны преодолеть лень или смущение и написать им, чтобы узнать, как у него дела. Это даст им почувствовать, что мы их ценим, и они, вероятно, захотят вернуться на связь.

Обрати внимание Эта простая фраза может разрушить даже самые счастливые отношения

В конце концов, чтобы завести друзей, независимо от того, сколько нам лет, мы должны искать общие переживания, которые помогут нам почувствовать связь. Поверь: сначала это может показаться невозможным, но со временем мы станем экспертами в том, как заводить друзей.