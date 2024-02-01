Между тем наука утверждает, что ты тоже должен иметь четкую цель. Дело в том, что наличие цели или задачи указывает на то, чего мы хотим достичь и к чему мы стремимся.
Стоит внимания Классическая премиальная или ароматизированная: выбери водку и пройди тест о твоем характере
Также важно иметь план и знать какие приоритеты и что нужно делать ежедневно, чтобы двигаться в правильном направлении, а еще это помогает повысить уровень счастья (люди, имеющие четкую цель, даже живут дольше).
Это как когда ты идешь в спортзал и знаешь, что хочешь нарастить мышцы на руках, поэтому ты создаешь распорядок дня вокруг этого и даже меняешь свой рацион, чтобы получить максимальную пользу.
Но не все резолюции одинаковы некоторые из них недостижимы и нереальны, а другие слишком просты или непонятны, поэтому Harvard Business Review решил расставить все точки над "и" вместе с экспертом Дэном Ричардсом, который преподает в Школе менеджмента Ротмана.
6 целей, которые следует поставить себе
По мнению Ричардса, резолюции следует ставить не только на Новый год, поскольку от них часто отказываются быстро и по многим причинам, а думать о них в долгосрочной перспективе и не ставить перед собой слишком нереалистичных или завышенных целей.
Для того, чтобы достичь того, что мы поставили перед собой, целей и задач, мы должны найти время чтобы немного подумать поставить резолюции, которые привязаны к нашим потребностям и планам на будущее, сосредоточившись на мелочах, которые понемногу могут помочь нам сложить весь пазл.
За годы своей карьеры Ричард обнаружил, что существуют решения, которые не только достижимы, но и очень мотивируют и действительно могут изменить жизнь и карьеру людей и к ним мы все должны стремиться.
Важно, что все эти цели просты и достижимы / Фото shurkin_son
- Правильно используй утренние часы. Эксперт говорит, что самые успешные люди это те, кто использует первые часы дня для того, чтобы сделать что-то полезное. Он рекомендует просыпаться рано и делать небольшие физические упражнения, так как это позволяет иметь больше энергии в течение дня и больше концентрации. Не обязательно просыпаться очень рано, но важно использовать утро по максимуму.
- Пауза для размышлений. Небольшие паузы для размышлений обсуждения или анализа своего дня своих решений и вызовов также могут быть очень положительными, они даже помогают принимать лучшие решения и не дают тебе утопиться в стакане воды или полностью истощаться. Твой мозг нуждается в отдыхе, поэтому очень полезно делать себе несколько небольших перерывов в течение дня, во время которых ты задаешь себе важные вопросы.
- Перестань злоупотреблять телефоном или устройствами. Зависимость от устройств, социальных сетей и экранов может повредить твой мозг и отрицательно повлиять на его способности и память, концентрацию и обучаемость. Хорошим решением будет ограничить время, когда ты позволяешь себе отвлекаться на телефон, особенно если это мешает твоей работе или сну.
- Изучай что-нибудь новое. Обучение может помочь тебе расти, не устаревать, развивать свои навыки и работать над достижением долгосрочных целей, а изучение нового снижает риск снижения когнитивных способностей и может помочь тебе решать проблемы более эффективно, или более творчески, или найти навык, который может подтолкнуть тебя к дальнейшему развитию.
- Проводи время с друзьями. Гарвардское исследование уже показало, что друзья делают нас счастливыми, а когда мы счастливы, мы более склонны к успеху. Ричард говорит что работа над своими отношениями и восстановление связи с друзьями это то, что хоть и не кажется насущным, но важно для твоего развития.
- Практикуй признательность. Идея состоит в том чтобы иметь немного больше позитива в твоем дне, научиться распознавать хорошие вещи, которые ты имеешь то, что тебе нравится и доставляет удовольствие чтобы оставаться мотивированными и иметь больше положительной энергии.
Читай также Метод порядка 5 вещей: хитрость которая позволит не растеряться в океане задач и обязанностей
Воспользуйся этими советами. Они положительно повлияют на тебя и твою карьеру. А самое важное то, что их не сложно воплощать в жизнь.