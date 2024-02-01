Между тем наука утверждает, что ты тоже должен иметь четкую цель. Дело в том, что наличие цели или задачи указывает на то, чего мы хотим достичь и к чему мы стремимся.

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Также важно иметь план и знать какие приоритеты и что нужно делать ежедневно, чтобы двигаться в правильном направлении, а еще это помогает повысить уровень счастья (люди, имеющие четкую цель, даже живут дольше).

Это как когда ты идешь в спортзал и знаешь, что хочешь нарастить мышцы на руках, поэтому ты создаешь распорядок дня вокруг этого и даже меняешь свой рацион, чтобы получить максимальную пользу.

Но не все резолюции одинаковы некоторые из них недостижимы и нереальны, а другие слишком просты или непонятны, поэтому Harvard Business Review решил расставить все точки над "и" вместе с экспертом Дэном Ричардсом, который преподает в Школе менеджмента Ротмана.

6 целей, которые следует поставить себе

По мнению Ричардса, резолюции следует ставить не только на Новый год, поскольку от них часто отказываются быстро и по многим причинам, а думать о них в долгосрочной перспективе и не ставить перед собой слишком нереалистичных или завышенных целей.

Для того, чтобы достичь того, что мы поставили перед собой, целей и задач, мы должны найти время чтобы немного подумать поставить резолюции, которые привязаны к нашим потребностям и планам на будущее, сосредоточившись на мелочах, которые понемногу могут помочь нам сложить весь пазл.

За годы своей карьеры Ричард обнаружил, что существуют решения, которые не только достижимы, но и очень мотивируют и действительно могут изменить жизнь и карьеру людей и к ним мы все должны стремиться.



Важно, что все эти цели просты и достижимы / Фото shurkin_son

Правильно используй утренние часы. Эксперт говорит, что самые успешные люди это те, кто использует первые часы дня для того, чтобы сделать что-то полезное. Он рекомендует просыпаться рано и делать небольшие физические упражнения, так как это позволяет иметь больше энергии в течение дня и больше концентрации. Не обязательно просыпаться очень рано, но важно использовать утро по максимуму.

Эксперт говорит, что самые успешные люди это те, кто использует первые часы дня для того, чтобы сделать что-то полезное. Он рекомендует просыпаться рано и делать небольшие физические упражнения, так как это позволяет иметь больше энергии в течение дня и больше концентрации. Не обязательно просыпаться очень рано, но важно использовать утро по максимуму. Пауза для размышлений. Небольшие паузы для размышлений обсуждения или анализа своего дня своих решений и вызовов также могут быть очень положительными, они даже помогают принимать лучшие решения и не дают тебе утопиться в стакане воды или полностью истощаться. Твой мозг нуждается в отдыхе, поэтому очень полезно делать себе несколько небольших перерывов в течение дня, во время которых ты задаешь себе важные вопросы.

Небольшие паузы для размышлений обсуждения или анализа своего дня своих решений и вызовов также могут быть очень положительными, они даже помогают принимать лучшие решения и не дают тебе утопиться в стакане воды или полностью истощаться. Твой мозг нуждается в отдыхе, поэтому очень полезно делать себе несколько небольших перерывов в течение дня, во время которых ты задаешь себе важные вопросы. Перестань злоупотреблять телефоном или устройствами. Зависимость от устройств, социальных сетей и экранов может повредить твой мозг и отрицательно повлиять на его способности и память, концентрацию и обучаемость. Хорошим решением будет ограничить время, когда ты позволяешь себе отвлекаться на телефон, особенно если это мешает твоей работе или сну.

Зависимость от устройств, социальных сетей и экранов может повредить твой мозг и отрицательно повлиять на его способности и память, концентрацию и обучаемость. Хорошим решением будет ограничить время, когда ты позволяешь себе отвлекаться на телефон, особенно если это мешает твоей работе или сну. Изучай что-нибудь новое. Обучение может помочь тебе расти, не устаревать, развивать свои навыки и работать над достижением долгосрочных целей, а изучение нового снижает риск снижения когнитивных способностей и может помочь тебе решать проблемы более эффективно, или более творчески, или найти навык, который может подтолкнуть тебя к дальнейшему развитию.

Обучение может помочь тебе расти, не устаревать, развивать свои навыки и работать над достижением долгосрочных целей, а изучение нового снижает риск снижения когнитивных способностей и может помочь тебе решать проблемы более эффективно, или более творчески, или найти навык, который может подтолкнуть тебя к дальнейшему развитию. Проводи время с друзьями. Гарвардское исследование уже показало, что друзья делают нас счастливыми, а когда мы счастливы, мы более склонны к успеху. Ричард говорит что работа над своими отношениями и восстановление связи с друзьями это то, что хоть и не кажется насущным, но важно для твоего развития.

Гарвардское исследование уже показало, что друзья делают нас счастливыми, а когда мы счастливы, мы более склонны к успеху. Ричард говорит что работа над своими отношениями и восстановление связи с друзьями это то, что хоть и не кажется насущным, но важно для твоего развития. Практикуй признательность. Идея состоит в том чтобы иметь немного больше позитива в твоем дне, научиться распознавать хорошие вещи, которые ты имеешь то, что тебе нравится и доставляет удовольствие чтобы оставаться мотивированными и иметь больше положительной энергии.

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Воспользуйся этими советами. Они положительно повлияют на тебя и твою карьеру. А самое важное то, что их не сложно воплощать в жизнь.