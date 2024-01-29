Следовательно, стресс может вызвать растерянность, усложняя определение не только того, с чего начать, но и того, как продолжить и, в конце концов, завершить задачу, о которой ты беспокоишься.

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К счастью, существует много теории, основанных на разных философиях и практическом опыте, чтобы люди имели лучшие инструменты при выполнении сложных задач, а также других, менее тяжелых, но сложных для начала. И когда список дел переполняет тебя, он также пробуждает странную и изнурительную идею: простейшие задачи кажутся гораздо сложнее в твоем сознании. К примеру, ты знаешь, что постирать белье, но это кажется рутинной работой, или даже, есть посуда, которая ждет, чтобы ты ее помыл, но почему-то это выглядит утомительно.

Скорее всего, в этих ситуациях твой мозг чувствует усталость от мыслей о незавершенных делах, которые не дают ему казаться больше и сложнее, чем есть на самом деле, очень похоже на то, что происходит, когда ты чувствуешь выгорание. Однако, чтобы выйти из этого состояния тяжести, важно активизировать себя с помощью инструментов, которые уже изучены, чтобы помочь тебе. Одним из примеров есть метод порядка пяти вещей.

Что такое метод порядка пяти вещей?

В методе порядка пяти вещей, предложенном консультантом К. С. Дэвис в ее книге "Как сохранить дом, когда он тонет", приоритет предоставляется способам, с помощью которых можно упорядочить дела, чтобы их можно было решить практичным и простым способом.

К примеру, в случае с домашними серьгами, которым посвящена эта книга, рекомендуется сосредоточиться на том, что является наиболее функциональным, а не обязательно на том, что наиболее эстетически привлекательным. Иными словами, речь идет о том, чтобы предоставить приоритет практичности над любым другим элементом.

В этом смысле, если человек имеет несколько задач, которые заставляют его чувствовать себя некомфортно, ему следует сосредоточиться на практическом аспекте своих обязанностей и начать с сортировки задач по общим категориям, желательно в группах по пять.



Задание нужно будет посортировать на 5 групп и выполнять. Фото ansiia

К примеру, беспорядок в доме делится на мусор, посуду, одежду, вещи на месте и вещи не на месте. С помощью метода пяти вещей ты уже знаешь, что каждая из этих категорий содержит определенные задачи, но чтобы сделать все более практичным, ты начнешь только с одной из них, а когда кончишь, перейдешь к следующей. Таким образом, ты сможешь увидеть результаты быстрее, чем если попытаешься сделать все сразу.

Другим примером использования метода пяти дел может служить работа. Предположим, ты начинаешь свой рабочий день и знаешь, что должен звонить, отвечать на электронные письма, появляться на совещаниях, сдавать отчеты и т.п. Ты сортируешь на пять широких категорий то, что тебе нужно сделать, и выполняешь их одну за другой на практике. В этом же примере, сначала заканчивай все звонки, какие у тебя есть в ожидании, затем выдели определенное время для ответов на электронные письма и т.д.

Когда ты работаешь упорядоченно, значительно легче выполнять задачи, которые в противном случае казались бы длиннее и сложнее, потому что они постоянно прерываются другими задачами в разных категориях.

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Иными словами, если ты упорядочишь свой список дел, ты будешь знать, на чем сосредоточиться в первую очередь, и сможешь закрывать задачи поочередно, что даст тебе большее мотивации продолжать работу. В конце концов, ты увидишь, что даже если тебе кажется, что у тебя много дел, сортировка их по категориям даст тебе гораздо больше ясности и порядка.