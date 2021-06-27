Какие духи подойдут мужчине в разных случаях жизни

27 июня 2021 , 08:36
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Источник:

GQ

Пользуешься одним парфюмом в течение дня, а не разным для разных случаев? У нас есть несколько рекомендаций как раз для тебя.

В частности, о том, что так делать не стоит. Одного запаха на все случаи жизни – недостаточно. Чтобы впечатлить друзей и коллег, надо иметь в запасе хотя бы несколько вариантов духов.

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Какие ароматы употреблять в различных ситуациях

Утро

Утром – легкий аромат. Тогда человек часто движется интенсивнее, поэтому сильные ароматы могут немного раздражать.

  • Идеальный для каждого мужчины – свежий, простой запах (цветочный, цитрусовый или земляной).

Работа

В офисе стоит избегать слишком сильных эссенций, это может раздражать уже коллег.

  • Здесь тоже нужна свежесть, но немного более эпатажная – например, цитрусовый аромат в сочетании с древесным.

Именно такие простые сочетания идеально подойдут для деловых встреч.


Свежие простые ароматы подойдут и утром, и на работе / Фото unsplash

Вечер

А вот здесь уже можно использовать сладкие, сильные ароматы. А именно мед, ваниль, кофе или шоколад.

  • Их комбинации неплохо подойдут и для ужина с друзьями, и для романтического свидания.

Гулянки

Актуально, например, во время свадьбы, когда праздник плавно перетекает с утра в ночь.

  • Тогда лучше использовать универсальный цветочный аромат, но не очень сильный. Можно и с цитрусовой ноткой.

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Автор: Олесь Друкач