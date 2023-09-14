Исследование развития взрослых (Harvard Adult Development Study) длится в Гарварде уже более 80 лет. Оно изучает среди прочего то, что делает нас счастливыми, и поддержание длительных и стабильных дружеских отношений является одной из семи практик счастливых людей.

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Для экспертов качественные отношения – это те, в которых мы чувствуем себя в безопасности и можем быть самими собой, и среди таких отношений – дружба. Почти невозможно быть счастливым без друзей, более того – дружба составляет почти 60% счастья человека, независимо от его социальных навыков или от того, является ли он экстравертным.

Так какие друзья нужны человеку в жизни

Артур Брукс, профессор Гарварда, преподает курс о том, как управлять счастьем, и в одной из своих статей ("Лучшие друзья ничего не могут сделать для вас") он пропагандирует учение Аристотеля о трех видах дружбы, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым.

Полезная дружба. "Подумай об отношениях, которые ты имеешь с людьми, с которыми работаешь или ведешь бизнес. Эти отношения, как правило, носят трансакционный (взаимовыгодный, – Men) характер", – пишет Брукс.

"Подумай об отношениях, которые ты имеешь с людьми, с которыми работаешь или ведешь бизнес. Эти отношения, как правило, носят трансакционный (взаимовыгодный, – Men) характер", – пишет Брукс. Дружба, основанная на удовольствии. "Этот тип отношений основан на взаимном увлечении, потому что каждый человек находит удовольствие в другом. Если человек считает своего друга веселым, интересным и источником удовольствия, то, скорее всего, это будет дружба ради удовольствия", – отметил Брукс в статье.

"Этот тип отношений основан на взаимном увлечении, потому что каждый человек находит удовольствие в другом. Если человек считает своего друга веселым, интересным и источником удовольствия, то, скорее всего, это будет дружба ради удовольствия", – отметил Брукс в статье. Идеальная дружба. "Идеальные друзья – это люди, которые имеют взаимную любовь к чему-то, что не только способно объединить, но и поднять их поведение до уровня добродетели. Отношения совершенны не тогда, когда они основаны на пользе или удовльствии, а тогда, когда они сосредоточены на улучшении положения другого человека", – объяснил Брукс.

Следует понимать, что дружба ради пользы не всегда доставляет наибольшее удовольствие, а дружба, основанная на удовольствии, может не идти глубже, чем общие интересы. Но – оба типа дружбы важны и полезны для продвижения в жизни.

Да, они, как правило, не приносят длительной радости и комфорта. Но мы не можем рисковать потерей этих связей. Идеальная же дружба просто крайне необходима – для подлинного удовлетворения жизнью,

– подытожил Брукс.