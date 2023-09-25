Некоторые люди составляют бесконечные списки незаменимых качеств, которыми должен обладать другой человек, хотя будем честными: сейчас этот список часто имеет мало общего с реальностью. Однако при знакомстве с человеком может быть полезно установить определённые критерии. Речь идет не о проектировании физических качеств нашего идеального партнера, а о том, чтобы решить, какие границы мы никогда не готовы переступить в отношениях и каким стандартам должен соответствовать любой человек, с которым мы хотим разделить свою жизнь.

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Это особенно полезно в те моменты, когда мы начинаем с кем-то знакомиться и путаемся в том, чего мы хотим или что для нас лучше всего. Трудно прояснить наши представления, когда мы ослеплены иллюзией новой любви или чувствуем сильное химическое взаимодействие с кем-то, с кем только что познакомились.

Составив список, о котором мы говорили, мы можем по-настоящему задуматься над тем, чего мы ищем в отношениях, особенно если мы не хотим чего-нибудь случайного, а чего-то серьезного и стабильного. Этот список не является чем-то, что закрывает дверь, а лишь указателем, который приведет нас к здоровым и долговременным отношениям.

В нем четыре вещи, которые мы должны записать и которые должна иметь наша потенциальная партнерша.

1. Она заставляет тебя чувствовать себя хорошо

Для этого мы должны сначала подумать о том, как мы хотим чувствовать себя в паре. Конечно, само собой разумеется, что отношения не всегда бывают легкими и что они требуют усилий с обеих сторон, но есть одна вещь, которая всегда должна преобладать: мы должны чувствовать себя в них хорошо.

Другой человек должен дать нам почувствовать, что мы можем быть самими собой, не опасаясь выражать свои личные чувства и потребности. Мы должны чувствовать, что нас выслушают, и мы оба должны уверять друг друга в трудные времена, что мы можем решить что угодно вместе. Человек, с которым мы проведем остальную часть своей жизни, должен давать нам ощущение безопасности.



Чувствуешь ли ты себя счастливым рядом с ней / Фото marymarkevich

2. Проявлять гибкость

Все люди разные, у всех разное прошлое и происхождение, поэтому между вами всегда будут разногласия во взглядах или способах ведения дел. Бывают моменты, требующие гибкости, умение приспосабливаться к другому и подходить к ситуациям с открытым сердцем.

3. Что мы разделяем важные ценности

В нашей жизни наступает момент, когда мы знаем, каковы наши ценности и должны действовать в соответствии с ними. Они заставляют нас жить подлинно и отражаются во всех принимаемых решениях. Если мы не разделяем эти ценности, которые делают нас теми, кто мы, с нашим партнером, существует вероятность столкновения наших мировоззрений.

Например, если одна из твоих основных ценностей – семья, а ее – нет, могут возникнуть проблемы с организацией отпуска, поскольку она может не захотеть проводить столько времени с твоей семьей.



Вы должны разделять важные ценности / Фото pikisiuperstar

4. Ответственно относится к своему здоровью

Независимо от того, идет ли речь о физическом или психическом здоровье, важно, чтобы мы все осознавали проблемы, от которых страдаем, признавали их и пытались найти способ их решения. Это особенно важно, когда речь идет о психическом здоровье с такими состояниями, как тревога, зависимость или восстановление после травматических событий. Мы можем помочь человеку, но он всегда будет нести ответственность и пытаться выздороветь самостоятельно.

Речь идет о том, что ни один из нас не зависим от другого, а имеет право самостоятельно решать свои проблемы при поддержке партнера. Таким образом мы оба можем совершенствоваться индивидуально, но наши отношения также будут укрепляться.

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Очевидно, что мы никогда не знаем, где найдем настоящую любовь, которая продлится вечно. Но важно знать, где мы устанавливаем свои границы, чтобы защитить и ценить себя.