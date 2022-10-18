Эксперт Кортни Д'Анджело назвала полезные привычки к завтраку. Их следует выработать, чтобы принести максимум пользы своей фигуре. Айда прокачивать их вместе с Men 24!

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1. Добавь больше белка

Часто люди пытаются похудеть, не сосредотачиваясь на том, сколько белка они получают в течение дня. Но протеин – одно из важнейших питательных веществ для твоих целей по похудению.

Белок необходим для наращивания мышц и уменьшения жира, и это одна из моих главных рекомендаций для тех, кто пытается похудеть, особенно в районе талии.

– говорит Д'Анджело.

Она отмечает, что потребление достаточного количества белка позволяет дольше ощущать сытость. А это положительно повлияет на тех, кто успел выработать привычку перекусывать чем-нибудь сладким. Если ты хочешь добавить больше белка в свой рацион, то можешь насыщать завтрак яйцами, греческим йогуртом, сыром, бобовыми.

2. Минимизируй употребление сахара

Большинство из наших любимых продуктов для завтрака содержат сахар. И это, конечно, не слишком положительно влияет на твою фигуру. Поэтому эксперт призывает ограничивать хотя бы потребление добавленных сахаров.

Люди используют сахар: от утренней чашки кофе до выпечки, пончиков или хлопьев на завтрак, и слишком много сахара заставит вас потреблять больше сахара в течение дня,

– говорит Д'Анджело.

Она отметила, что это пустые калории. Это не только увеличит вес, но может нарастить вероятность развития диабета 2 типа.

Чем заменить сладости с утра? Предпочитай ломтик цельнозернового тоста и арахисовую пасту.

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3. Пей больше воды

Я выпиваю стакан воды, когда просыпаюсь, и один во время завтрака, потому что вода поддерживает увлажнение, что, в свою очередь, дает больше энергии, и тело будет работать эффективнее,

– говорит Д'Анджело.

По словам эксперта, пользы может быть гораздо больше для тех людей, которые на завтрак пили только сладкую воду. Ведь такой подход позволит еще сократить потребление количества сахара.

Заметим, что употребление воды перед завтраком снижает аппетит. Кроме того, это позволит улучшить обмен веществ. Да и вообще не стоит забывать поддерживать водный баланс не только утром, но и целый день.



Не забывай поддерживать водный баланс / Фото Anderson Rian

4. Ешь больше цельного зерна

Иследования показали, что употребление цельного зерна может уменьшить количество калорий, которые хранятся в вашем теле, и одновременно увеличить ваш метаболизм,

– добавила она.

Цельнозерновая выпечка содержит больше клетчатки, если сравнивать с тем же белым хлебом. Клетчатка может способствовать пищеварению и поддерживать ощущение сытости в течение длительного промежутка времени.

Айда производить эти утренние привычки. Они помогут не только поддерживать свою фигуру в форме. Ты имеешь возможность получать максимум пользы от того, что ешь.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер. Он основывается на советах эксперта. Если тебя беспокоит твой рацион или ты хочешь его изменить – обратись к специалисту. Он поможет тебе составить оптимальную диету, которая положительно повлияет на твое самочувствие.