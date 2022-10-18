Експертка Кортні Д'Анджело назвала корисні звички до сніданку. Їх слід виробити, щоб принести максимум користі своїй фігурі. Гайда прокачувати їх разом з Men 24!

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1. Додай більше білка

Часто люди намагаються схуднути, не зосереджуючись на тому, скільки білка вони отримують упродовж дня. Але протеїн – одна з найважливіших поживних речовин для твоїх цілей щодо схуднення.

Білок необхідний для нарощування м'язів і зменшення жиру, і це одна з моїх головних рекомендацій для тих, хто намагається схуднути, особливо в районі талії,

– каже Д'Анджело.

Вона наголошує, що споживання достатньої кількості білка дозволяє довше відчувати ситість. А це позитивно вплине на тих, хто встиг виробити звичку перекушувати чимось солодким. Якщо ти хочеш додати більше білка до свого раціону, то можеш насичувати сніданок яйцями, грецьким йогуртом, сиром, бобовими.

2. Мінімізуй вживання цукру

Більшість наших улюблених продуктів для сніданку містять цукор. І це, ясна річ, не надто позитивно впливає на твою фігуру. Тож експертка закликає обмежувати бодай споживання доданих цукрів.

Люди використовують цукор: від ранкової чашки кави до випічки, пончиків або пластівців на сніданок, і занадто багато цукру змусить вас споживати більше цукру упродовж дня,

– каже Д'Анджело.

Вона наголосила на тому, що це порожні калорії. Це не лише збільшить вагу, а й може наростити ймовірність розвитку діабету 2 типу.

Чим замінити солодощі зранку? Віддай перевагу скибочці цільнозернового тосту й арахісову пасту.

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3. Пий більше води

Я випиваю склянку води, коли прокидаюся, і одну під час сніданку, тому що вода підтримує зволоження, що, своєю чергою, дає більше енергії, і тіло працюватиме ефективніше,

– каже Д'Анджело.

За словами експертки, користі може бути значно більше для тих людей, які на сніданок пили лише солодку воду. Адже такий підхід дозволить ще й скоротити споживання кількості цукру.

Зауважимо, що вживання води перед сніданком знижує апетит. Крім того, це дозволить покращити обмін речовин. Та й узагалі не варто забувати підтримувати водний баланс не лише зранку, а й упродовж цілого дня.



Не забувай підтримувати водний баланс / Фото Anderson Rian​

4. Їж більше цільного зерна

Дослідження показали, що вживання цільного зерна може зменшити кількість калорій, які зберігаються у вашому тілі, і водночас збільшити ваш метаболізм,

– додала вона.

Цільнозернова випічка містить більше клітковини, якщо порівнювати з тим же білим хлібом. А клітковина може сприяти травленню та підтримувати відчуття ситості упродовж тривалого проміжку часу.

Гайда виробляти ці ранкові звички. Вони не лише допоможуть підтримувати свою фігуру у формі. Ти ще й матимеш можливість отримувати максимум користі від того, що їси.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Він ґрунтується на порадах експерта. Якщо ж тебе турбує твій раціон або ти хочеш його змінити – звернися до фахівця. Він допоможе тобі скласти оптимальну дієту, яка позитивно вплине на твоє самопочуття.