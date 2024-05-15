Оказывается, 41% британцев охотно используют предметы быта для мастурбации. Так, действительно – и ты больше никогда не сможешь смотреть на резиновую перчатку, как раньше.
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Секс-игрушки в быту
Секс-игрушки – это самый безопасный (и очень веселый способ) разнообразить твой соло-сеанс. Но когда мы не имеем под рукой любимых игрушек, британцы имеют для нас несколько идей.
Исследование показало, что самым распространенным предметом, который мужчины и женщины используют для мастурбации, является подушка.
Около 14% британцев признались, что хватают подушку, чтобы мастурбировать. Для женщин это форма сольного секса, известная как синтрибация: свободный от рук метод сжимания бедер вместе, позволяя давлению двух ног, сжимающихся вместе, дать ей оргазм.
Подушку можно положить между ногами и получить тот же эффект, и этот метод часто используют люди, которые только начинают исследовать мастурбацию, по словам секс-экспертов.
На подушке не только спят / Фото benzoix
Подушка была самым популярным предметом домашнего обихода среди женщин, но "корону" среди мужчин забирает носок. Около 14% мужчин используют этот предмет одежды для достижения кульминации.
Тебе также стоит дважды подумать, прежде чем одалживать чью-то расческу для волос, ведь 15% женщин признались, что используют ручку расчески для мастурбации. Мы предполагаем, что в роли импровизированного фаллоимитатора. И третьей в списке для женщин оказалась электрическая зубная щетка, 10% из которых наслаждаются вибрацией.
Но это далеко не все предметы, которые идут в движение
Спрячь морковь, пастернак, бананы и, возможно, даже баклажаны. А все потому, что 6% женщин используют обычные продукты, чтобы довести себя до финиша.
А по статистике, которая напомнит тебе о фильме "Американский пирог", 5% мужчин также признаются, что используют продукты для мастурбации. В общем, стоит следить за своим холодильником. Это не единственные потрясающие выводы, которые дало исследование 2 054 британцев.
Мужчины и женщины также используют мобильные телефоны для мастурбации (5% женщин и 11% мужчин). И нет, мы не говорим о просмотре порно на телефоне. Эти похотливые британцы имеют в виду использование телефона на вибрации.
Наконец, для 7% мужчин резиновые перчатки – это средство для мастурбации. В следующий раз, когда будешь мыть посуду в гостях, не используй перчатки. Возможно, они видели и чувствовали то, что ты вряд ли хотел бы.
Резиновые перчатки – не только для уборки / Фото mega-studio
Безопасно ли использовать предметы быта для мастурбации?
Хотя мы за креативность в спальне, мы бы не использовали это исследование как вдохновение. Ты должен использовать только руки или секс-игрушки, специально предназначенные для мастурбации, чтобы получить удовольствие.
Сара Мулиндва, секс-эксперт компании Lovehoney, которая проводила опрос, говорит:
Важно соблюдать безопасность: использование обычных бытовых предметов, которые не предназначены для тела, может быть рискованным.
Следует понимать, что использование таких предметов, как расчески, мобильные телефоны и подушки, для удовлетворения сексуальных потребностей может привести к травмам, инфекциям и другим проблемам.
Самые распространенные предметы быта, которые используют для мастурбации:
Для женщин:
- Подушка – 17%
- Расческа для волос – 15%
- Электрическая зубная щетка – 10%
- Продукты – 6%
- Мобильный телефон – 5%
Для мужчин:
- Носок – 14%
- Подушка – 12%
- Мобильный телефон – 11%
- Резиновая перчатка – 7%
- Продукты – 5%.
Я всегда советую выбирать специальные секс-игрушки, ведь вы знаете, что они изготовлены из безопасных материалов и созданы специально для использования в спальне. Секс-игрушки изготавливаются из безопасного для тела силикона или других безопасных материалов и проходят тщательное и всестороннее тестирование, чтобы гарантировать, что они безопасны для использования на вашем теле,
– отмечает эксперт.
Мужчины тоже используют подушку для мастурбации / Фото freepik
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В следующий раз, когда захочется помастурбировать, подумай, готов ли ты к непредсказуемым последствиям. Если нет, то будь добр, используй либо свою правую руку, либо секс-игрушку. И будет тебе счастье!