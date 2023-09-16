Но иногда, даже если ты делаешь все правильно – питаетесь правильной пищей для здоровой кожи, придерживаешься строгого и хорошо продуманного режима ухода за кожей, а также пытаешься держать вещи как можно чище, чтобы на твоей коже не скапливалась пыль, – есть еще один неожиданный фактор, который может быть причиной многих твоих высыпаний: то, как ты спишь.

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Правда в том, что для некоторых это может показаться довольно запутанным. То есть как способ сна может вызвать такую проблему, как прыщи? Ответ состоит в том, что определенные привычки и позы сна на самом деле значительно больше отвечают за увеличение жира и кожного сала на твоей коже, а также вызывают больше высыпаний, чем ты себе представляешь.

Ниже мы перечислили три вещи, которые ты можешь делать во время сна, которые скорее всего являются причиной увеличения количества прыщей на твоем лице.

1. Проблема в подушке

Ошибка: недостаточно часто меняешь наволочку.

Во время сна твое лицо больше всего сталкивается с подушкой, и если она грязная или ты недостаточно регулярно менял и стирал наволочку, это оставит на коже частицы, забивающие поры, вызывая шелушение кожи.

2. Позиция во время сна

Ошибка: спать лицом вниз.

Возможно, тебе интересно, почему эта позиция делает тебя более склонными к появлению прыщей на лице. Причина в том, что когда ты спишь на животе, твое лицо гораздо больше сталкивается с наволочкой. Кроме того, в таком положении также трение больше из-за движений, которые ты делаешь во время сна.



Постарайся бодрствовать лицом в подушку / Фото gpointstudio

3. Умывание перед сном

Ошибка: спать, не умыв должным образом лицо.

Если ты обычно засыпаешь, не удалив с лица дневную грязь, ты наносишь своей коже большой вред. Остатки искусственных продуктов, пыль, грязь и посторонние частицы, которые ты не смыл с лица перед сном, остаются на твоем лице в течение 7 – 8 часов, оставляя гигантские высыпания и прыщи, как только ты просыпаешься.

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Конечно, на появление прыщей на лице может влиять еще целый ряд различных факторов. Твоя задача – выявить их и устранить, чтобы твоя кожа сияла здоровьем.

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