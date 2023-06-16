Группа исследователей проанализировала данные из почти 90 стран мира. Они это сделали, чтобы выяснить, в какой стране мужчины имеют самый средний размер эрегированного пениса.

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У кого самый длинный пенис

Исследование, опубликованное World Data, определило, что эквадорские мужчины – наиболее обеспечены в этом отношении. Средний показатель составляет 17,61 сантиметра или 10,54% от роста.

Никакая другая тема на этом сайте не вызывала больше запросов, чем средний размер мужских гениталий,

– заявил один из авторов World Data.



Самые большие пенисы у мужчин из Эквадора / Скриншот

Он пояснил, что команда сайта проанализировала исследования, начиная с 2001 года, чтобы составить исчерпывающий список. Интересно, что США просто не выдержали конкуренции в противостоянии членов, оказавшись во второй половине списка на 60 месте.

Согласно опросу, средний размер эрегированного пениса американского мужчины составляет 13,58 сантиметра.

Американских мужчин опередили их северные соседи. Канада оказалась на 13 месте. Канадские мужчины имеют поразительный средний размер 15,71 сантиметра в состоянии полного возбуждения.

Тем временем члены мексиканских мужчин также в среднем больше, чем в США. Согласно данным, средний размер эрегированного пениса мужчины в этой стране составляет 14,92 сантиметра.

Обрати внимание, что китайские мужчины имеют размер 13,07 сантиметра. Вместо этого украинцы могут похвастаться показателем у 13,97 сантиметра или 7,75% роста. С этим результатом мы занимаем 52-е место.



Мужчины заняли 52-е место в рейтинге / Скриншот

А вот Камбоджа оказалась на последнем месте среди изучаемых стран. Ее мужчины имеют эрегированные члены, в среднем достигающие 10,04 сантиметра.

Зависит ли длина от роста

Интересно, что исследователи не обнаружили корреляцию между ростом и размером пениса. Это разрушает старый миф о том, что высокие ребята, как правило, могут похвастаться большими членами.

Хотя у эквадорских мужчин самые большие эрегированные пенисы, среднестатистический мужчина в этой стране относительно невысок, его рост составляет всего 1,67 метра.

Кроме того, ирландские мужчины в среднем имеют относительно высокий рост 1,79 сантиметра, но занимают 71-е место в исследовании размеров со средней эрекцией 12,8 сантиметра.

Ранее в этом году ученые обнаружили, что средний размер пениса вырос за последние 30 лет. Но это может быть связано с вредными привычками, такими как употребление нездоровой пищи и сидячий образ жизни.

"Любое общее изменение в развитии вызывает беспокойство, поскольку наша репродуктивная система является одной из важнейших частей человеческой биологии. Если мы наблюдаем такие быстрые изменения, это означает, что с нашим организмом происходит что-то мощное", – сказал доктор Майкл Айзенберг, автор исследования, в интервью блогу Стэнфордской медицины Scope

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Мы же напоминаем, что не стоит сконцентрироваться на размере своего полового члена. Важнее уметь им управлять и доставлять удовольствие своей партнерше.