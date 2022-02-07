Фотографию красавица сделала в кружевном нижнем белье. Соблазнительный комплект позволяет каждому достаточно полюбоваться безупречными формами Кары Дель Торо. И кто мы такие, чтобы лишать тебя такой возможности?
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"Все, что тебе нужно – это любовь", – написала она под публикацией.
И мы не будем спорить с нашей героиней. Если же с любовью тебе не везет, то можно просто приобщиться к армии поклонников модели. К слову, этот пост собрал безумное количество лайков, а также комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая же ты потрясающая";
- "Я влюблен в тебя";
- "Безупречность не знает границ";
- "Ты вызываешь неподдельный восторг";
- "Чрезвычайно красивая";
- "Я хочу быть рядом с тобой, крошка";
- "Очень сексуальная и роскошная";
- "Самая красивая девушка в сети";
- "Моя любимая американка";
- "Секс-бомба";
- "Ты очень милая".
Соблазнительное фото Кары Дель Торо взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Дель Торо
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Следить за Карой Дель Того в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому айда подписываться на модель, чтобы одним из первых любоваться горячими фото, которые она выкладывает в сети.