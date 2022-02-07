Фотографию красавица сделала в кружевном нижнем белье. Соблазнительный комплект позволяет каждому достаточно полюбоваться безупречными формами Кары Дель Торо. И кто мы такие, чтобы лишать тебя такой возможности?

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"Все, что тебе нужно – это любовь", – написала она под публикацией.

И мы не будем спорить с нашей героиней. Если же с любовью тебе не везет, то можно просто приобщиться к армии поклонников модели. К слову, этот пост собрал безумное количество лайков, а также комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Какая же ты потрясающая";
  • "Я влюблен в тебя";
  • "Безупречность не знает границ";
  • "Ты вызываешь неподдельный восторг";
  • "Чрезвычайно красивая";
  • "Я хочу быть рядом с тобой, крошка";
  • "Очень сексуальная и роскошная";
  • "Самая красивая девушка в сети";
  • "Моя любимая американка";
  • "Секс-бомба";
  • "Ты очень милая".

Кара Дель Торо снялась в кружевном белье
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Следить за Карой Дель Того в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому айда подписываться на модель, чтобы одним из первых любоваться горячими фото, которые она выкладывает в сети.