Фотографию красавица сделала в кружевном нижнем белье. Соблазнительный комплект позволяет каждому достаточно полюбоваться безупречными формами Кары Дель Торо. И кто мы такие, чтобы лишать тебя такой возможности?

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"Все, что тебе нужно – это любовь", – написала она под публикацией.

И мы не будем спорить с нашей героиней. Если же с любовью тебе не везет, то можно просто приобщиться к армии поклонников модели. К слову, этот пост собрал безумное количество лайков, а также комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты потрясающая";

"Я влюблен в тебя";

"Безупречность не знает границ";

"Ты вызываешь неподдельный восторг";

"Чрезвычайно красивая";

"Я хочу быть рядом с тобой, крошка";

"Очень сексуальная и роскошная";

"Самая красивая девушка в сети";

"Моя любимая американка";

"Секс-бомба";

"Ты очень милая".



Соблазнительное фото Кары Дель Торо взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Дель Торо

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