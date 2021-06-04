Шахматисты-плейбои: Каспаров и Спасский – чемпионы мира, от которых женщины без ума

Ты уже знаешь, что когда-то были шахматисты – даже чемпионы мира, – которые имели феноменальную привлекательность у женщин. Хотя, почему "были"?

Ведь есть выдающиеся шахматисты, которые живут и сейчас, и до сих пор завораживают противоположный пол темпераментом, умом и остроумием. Нужны примеры? Пожалуйста!

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Гарри Каспаров

Гарри Каспаров родился в 1963 году в Азербайджане.

Прежде всего он – неоднократный чемпион мира по шахматам, и, по мнению немалого количества поклонников и специалистов, является лучшим шахматистом всех времен.

А еще он писатель и политик, выступающий против режима Владимира Путина.

Славу плейбоя Каспаров получил несмотря на шахматы, которые забирали почти все его время, и даже несмотря на строгий надзор матери, которая была агентом Гарри.



Гарри Каспаров – чемпион среди чемпионов / Фото Archief

​Темпераментный и остроумный, Каспаров имел сумасшедший успех у женщин.

Я стал чемпионом мира в 22 года. Тогда же появились деньги, статус, возможности. И множество соблазнов. Поэтому жизнь моя, скажем так, была достаточно сумбурной,

– так сам чемпион вспоминал о прошлом.

Однако теперь Каспаров женат – в третий раз. Дария Тарасова моложе Гарри на два десятка лет, но их брак представляется вполне счастливым (они вместе уже 16 лет и имеют двоих детей).



Более того, даже сегодня Каспаров – вполне так ничего / Фото РИА

Борис Спасский

Борис Спасский родился в 1937 году в СССР. Чемпионом мира по шахматам был в 1969 – 1972 годах.



Борис Спасский во времена своего господства на шахматном Олимпе / Фото wikidata

Харизматичный, с атлетичным телом и безмерной вежливостью, Борис буквально притягивал к себе женщин.

Кроме многочисленных романов, имел Спасский и три брака (и в каждом рождались дети). Причем третий был особенным: разрешение на него пришлось просить у самого генсека СССР Брежнева.

Дело в том, что тогдашняя избранница Спасского – эмигрантка из России, гражданка Франции, а еще и дочь царского генерала Дмитрия Щербачева.

Сейчас Борис в России... С четвертой, на этот раз гражданской женой. Ему 84, и он является самым старым из ныне живущих чемпионов мира по шахматам.



Спасский – старейший из ныне живущих чемпионов мира по шахматам, 2017 / Фото ТАСС

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