Шахматисты-плейбои: Каспаров и Спасский – чемпионы мира, от которых женщины без ума

Ты уже знаешь, что когда-то были шахматисты – даже чемпионы мира, – которые имели феноменальную привлекательность у женщин. Хотя, почему "были"?
Ведь есть выдающиеся шахматисты, которые живут и сейчас, и до сих пор завораживают противоположный пол темпераментом, умом и остроумием. Нужны примеры? Пожалуйста!
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Гарри Каспаров
Гарри Каспаров родился в 1963 году в Азербайджане.
- Прежде всего он – неоднократный чемпион мира по шахматам, и, по мнению немалого количества поклонников и специалистов, является лучшим шахматистом всех времен.
- А еще он писатель и политик, выступающий против режима Владимира Путина.
Славу плейбоя Каспаров получил несмотря на шахматы, которые забирали почти все его время, и даже несмотря на строгий надзор матери, которая была агентом Гарри.
Гарри Каспаров – чемпион среди чемпионов / Фото Archief
Темпераментный и остроумный, Каспаров имел сумасшедший успех у женщин.
Я стал чемпионом мира в 22 года. Тогда же появились деньги, статус, возможности. И множество соблазнов. Поэтому жизнь моя, скажем так, была достаточно сумбурной,
– так сам чемпион вспоминал о прошлом.
Однако теперь Каспаров женат – в третий раз. Дария Тарасова моложе Гарри на два десятка лет, но их брак представляется вполне счастливым (они вместе уже 16 лет и имеют двоих детей).
Более того, даже сегодня Каспаров – вполне так ничего / Фото РИА
Борис Спасский
Борис Спасский родился в 1937 году в СССР. Чемпионом мира по шахматам был в 1969 – 1972 годах.
Борис Спасский во времена своего господства на шахматном Олимпе / Фото wikidata
Харизматичный, с атлетичным телом и безмерной вежливостью, Борис буквально притягивал к себе женщин.
- Кроме многочисленных романов, имел Спасский и три брака (и в каждом рождались дети). Причем третий был особенным: разрешение на него пришлось просить у самого генсека СССР Брежнева.
- Дело в том, что тогдашняя избранница Спасского – эмигрантка из России, гражданка Франции, а еще и дочь царского генерала Дмитрия Щербачева.
Сейчас Борис в России... С четвертой, на этот раз гражданской женой. Ему 84, и он является самым старым из ныне живущих чемпионов мира по шахматам.
Спасский – старейший из ныне живущих чемпионов мира по шахматам, 2017 / Фото ТАСС
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