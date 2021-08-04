На новой фотографии, которые Катарина Мазепа выложила на своем инстаграме, она позирует в неожиданном образе. Это скорее эротическое нижнее белье, стилизованное под национальный костюм. Впрочем, кто там будет очень разбираться, если можно наслаждаться соблазнительными формами красавицы?

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"С гордостью ношу свой национальный костюм", – написала она под публикацией.

Свеженькая фотография Катарины Мазепы не на шутку взбудоражила пользователей сети. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков, а также множество комментариев:

"Сексуальная красавица";

"Очень привлекательная, моя любовь";

"Настоящая королева";

"Вау! Потрясающее фото";

"Роскошная женщина";

"Ты очень милая";

"Чрезвычайная и очень соблазнительная".



Катарина Мазепа в эротическом образе взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Мазепы

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