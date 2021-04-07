Катарина Мазепа охотно делится со своими подписчиками провокационными фотографиями. На этот раз модель примерила образ сексуального кролика, чем изрядно взбудоражила сеть. Наслаждайся порцией красоты от Катарины Мазепы на Men 24!

Кроме характерных ушек кролика, на Катарине Мазепе был комплект кружевного нижнего белья, а также прозрачная накидка. Ее сексуальный образ буквально заставляет каждого подписчика залипнуть над этим постом. Мы, признаемся, несколько минут пристально рассматривали горячую модель.

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"Когда я росла, когда-то кто-то сказал мне, что Санта Клауса не существует. Я тогда ответила: "Ну, по крайней мере, у меня все еще есть пасхальный кролик", – написала она под постом.

Нужно признаться, что такой пасхальный кролик не оставит абсолютно никого равнодушным. Неудивительно, что ее пост буквально засыпали комментариями:

"Будь моим кроликом";

"Сексуальная, горячая, невероятная";

"Красивая сексуальная малышка с идеальным телом";

"Ты потрясающая и очень соблазнительная девушка";

"Моя любимая модель".

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