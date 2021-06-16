Неудивительно, что подписчики фитнес-модели буквально засыпали ее лайками и комментариями. Это мы призываем сделать и тебя, но сначала айда смотреть, чем же она взбудоражила пользователей сети.

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"Сильные – не те, кто показывает силу перед нами. А те, кто выигрывает бои, о которых мы ничего не знаем", – написала Ранк, намекая на свой неудержимый характер.

Подписчики фитнес-модели не только поставили множество лайков Кейтлин Ранк. Они еще и засыпали ее комментариями, воспевая роскошные формы и красоту:

"Черт, как же красиво";

"Это же настоящая Чудо-Женщина";

"Эти фото безупречные";

"Я не могу перестать смотреть эти фото";

"Чрезвычайно сексуальная героиня";

"Ты самая лучшая";

"Великолепная фигура";

"Ты моя любимая супергероиня".

Айда ставить лайк и оставлять комментарий под постом Кейтлин Ранк. А еще мы рекомендуем подписаться на красавицу. Но будь максимально осторожным, ведь можно буквально "залипнуть" на ее странице в инстаграме.