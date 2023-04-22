Но дело не только в медитации, физических упражнениях или восьмичасовом сне. Все это важно, да, и мы должны делать это, но это еще не всё. Ибо есть другие ключи – это не то, что ты можешь начать делать уже завтра, а скорее чувства и духовные состояния, выходящие за рамки всего, что ты рассматривал до сих пор.

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Психодуховные силы и их значение для счастья человека

Терапевт Микеле ДеМарко объяснил важность так называемых "психодуховных сил", собрав воедино многочисленные научные исследования, подтверждающие положительное влияние каждой из этих сил на благополучие человека и его счастье. Вот о чем речь:

Предназначение.

Связь.

Цель.

Ценности.

Стойкость.

Трансцендентность.

Как видишь, ничего из этого не практикуется в спортзале или не тренируется дома, поэтому добиться этого гораздо сложнее. Но это очень достойная цель! Возможно, ты никогда не задавал себе эти вопросы, но в глубине души знаешь, что они важны, и наука подтвердила это.

Например, ученые обнаружили, что люди, верящие, что их существование имеет смысл, испытывают более низкий уровень стресса. Понимание того, "как мы вписываемся в мир", а также нашего предназначения в нем улучшает жизнь и даже может быть связано с меньшим риском смерти.



Хочешь быть счастливым? Придется приложить усилия иногда в неожиданных направлениях / Фото freepik

Встречаться с друзьями и строить отношения – одна из привычек, которые рекомендуют эксперты. А это о связи, которая, если не считать излишеств, имеет важное значение для счастья, продолжения жизни, ее улучшения, и является одним из самых сильных мотиваторов в жизни.

Так же как и трансцендентность, хотя в целом она связана с религиозными убеждениями. Как показало исследование в Беркли, эмоции, а особенно уважение и зов к искусству, природе и подобному, могут оказать очень положительное влияние.

Соблюдение же ценностей естественно помогает человеку быть увереннее в себе, в своих решениях, идти по правильному пути и избегать, например, негативных чувств, таких как стыд, которые могут повлиять на психическое и физическое здоровье.

А чтобы иметь возможность делать все это, ключевым фактором является стойкость. Именно эта сила заставляет человека двигаться вперед и учиться на ошибках. Исследования показывают, что она может иметь даже смягчающее влияние на депрессию или тревогу. Уметь учиться на проблемах, использовать опыт, чтобы стать лучшим – нелегко, но те, кому это удается, куда счастливее.

Что ж, если последние годы нам что-то и показали, так это то, что мы куда более стойкие, чем даже могли себе вообразить.

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