Пытаясь ответить на этот вопрос, который, несомненно, мучил не одного, журналисты сообщают, что ученые из Великобритании провели исследование. Оно имело целью установить, лучше заниматься сексом ночью, или он доставляет больше удовольствия утром.

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Когда лучше заниматься сексом

500 мужчин и 500 женщин в возрасте от 18 до 65 лет в течение шести недель записывали в мельчайших подробностях время, когда они занимались сексом. Результат был почти единодушным: утро – идеальное время для секса.

Но когда лучше заниматься сексом утром? Почти каждый четвертый респондент выбрал самое приятное время для занятий сексом – 7:30 утра. В общем, две трети опрошенных выбрали наиболее приятным утренний секс – между 7:00 и 10:30 утра.

Лишь 33% сказали, что лучший секс у них был вечером, причем 16% выбрали лучшее время в 21:00, 15% – в 22:00 и всего два процента – в 23:00.



Большинство пар любят секс утром / Фото teksomolika

Учитывая, что секс высвобождает эндорфины, ученые предполагают, что утренний секс – это хороший способ начать день. А ты как думаешь?

Лучшее время для секса в разном возрасте

Когда речь заходит о сексе, речь не идет о планировании и расписании; все люди разные, но наука также рекомендует учитывать один фактор: возраст.

Пол Келли, клинический исследователь из Института сна и циркадной неврологии Оксфордского университета, говорит, что пары могут и должны корректировать свои сексуальные часы. Может быть, ты никогда не слышал об этом, но это связано с нашими циркадными ритмами и тем, как они изменяются с годами. В 21:00 вечера, когда тебе 20 лет, мы уже не такие бодрые и энергичные, как в 40 лет.

Например, те, ком за 30, должны использовать утро для секса со своим партнером. В 8 часов утра солнечный свет повышает уровень тестостерона как у мужчин, так и у женщин из-за стимуляции гипоталамуса. Это приводит к лучшему опыту в постели, чем если бы ты делал это в 16 часов.



Возраст влияет на циркадные ритмы и предпочтения в сексе / Фото lookstudio

Хотя молодые люди имеют более активное либидо, способное выстрелить в любой момент, сразу после еды энергия увеличивается. Тем, кому за 20, Келли советует назначать рандеву около 15:00: "У молодых людей нейромедиатор в мозге активнее".

У молодых людей нейромедиатор, отвечающий за пробуждение, не обгоняет гормон, регулирующий сон, мелатонин до середины утра. Поэтому независимо от того, в какое время они просыпаются, по-настоящему бодрыми они становятся лишь спустя некоторое время,

– говорит эксперт.

Тем, кому за 50, не стоит слишком менять свою сексуальную жизнь. Лучшее время – 22:30 вечера, поскольку это стимулирует высвобождение окситоцина и серотонина. Это вместе с пролактином, выделяемым во время оргазма, дает нам ощущение насыщения, что также облегчает засыпание и способствует лучшему отдыху.

После 60 лет желание часто начинает заметно ослабевать, поэтому 20 часов – лучшее время для секса. Кроме того, полноценный сон повышает аппетит, особенно у женщин. Американские ученые доказали прямую связь между количеством сна женщины и ее либидо. Статью на эту тему опубликовал Journal of Sexual Medicine, а согласно одному из исследований, чем больше женщины устают, тем меньше у них желания.

В течение двух недель специалисты из Медицинской школы Мичиганского университета опросили 171 женщину об их сексуальных привычках и режиме сна. Они обнаружили, что на каждый дополнительный час, который женщина спала ночью, ее вероятность и готовность заниматься сексом возрастала на 14 процентов.

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Именно поэтому Келли считает, что столь важно установить сексуальный график. Люди в свое занятое время чувствуют себя достаточно отдохнувшими и расслабленными, чтобы получать больше удовольствия от отношений.