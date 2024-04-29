Три коктейля для завтрака, которые должен уметь готовить каждый

Завтрак – не лучшее время для коктейлей? Отнюдь. Блинчики, омлет, тосты с хрустящей корочкой и прочее – все это отлично сочетается с крепким и насыщенным алкоголем напитком.

Коктейли для завтрака есть на любой вкус. Однако важно помнить, что так начать можно только выходной день, чтобы не нанести вред своей работе. Да и вообще – пить нужно с умом.

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Какие же коктейли самые лучшие к завтраку? Самым популярным считают Мимозу, лучшим против похмелья – Кровавую Мэри, а самым стильным, конечно, Персиковый Беллини.

Кровавая Мери

Основной алкоголь – водка, наливать следует в хайбол поверх льда. Украшать – стеблем сельдерея или огурчиком.

Нет более известного коктейля для завтрака, чем культовая Кровавая Мэри. Это еще один напиток, демонстрирующий универсальность водки, к которой добавляют томатный сок, острый соус, перец, лимонный сок, различные специи и прочее (дома можно легко смешивать разные ингредиенты, чтобы добавить к напитку свою изюминку). Легенда свидетельствует, что версию напитка изобрел бармен Фернандо "Пит" Петио в 1921 году в баре Harry's New York в Париже, и он же принес этот рецепт в нью-йоркскую гостиницу St. Regis в 1934 году.

Составляющие:

3 части водки.

1 часть лимонного сока.

6 частей томатного сока.

Перец, соль, табаско.

Вустерский соус.

Мимоза

Основной алкоголь – шампанское. Подают в фужере, составляющие перемешивают, но не взбалтывают. Добавляют для украшения вишню или клубнику.

Возможно, самый популярный коктейль для завтрака. Это сладкий, игристый коктейль из шампанского (или любого другого игристого вина) и свежевыжатого апельсинового сока. Родом, естественно, из Франции. Впервые представлен барменом Фрэнком Майером в парижской гостинице "Ритц" в 1925 году. Название получил от растения мимозы, имеющий ярко-желтые лепестки.

Составляющие (хорошо охлажденные):

1 часть шампанского

1 часть апельсинового сока

Персиковый Беллини

Основной алкоголь – просекко, подают безо льда, посуда для напитка – фужер для шампанского. Составляющие аккуратно перемешивают. Украшают белыми персиками.

Персиковый Беллини – шипучий, хрустящие, сладкий коктейль. Его готовят из просекко (итальянское игристое вино) и персикового нектара или пюре. Этот вечный коктейль для завтрака впервые создан туманным жарким летом 1948 года в баре Harry's в Венеции барменом Джузеппе Чиприани. Название получил благодаря яркому, пастельном, оранжево-розовому оттенку – это была дань стилю венецианского художника эпохи Возрождения Джованни Беллини.

Составляющие: