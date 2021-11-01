Как сделать комплимент девушке: топ-100 фраз, которые заставят ее сердце биться чаще

Если вы хотите всегда радовать свою любимую и поднимать ей настроение в любой ситуации, то лучше всего овладеть тонким искусством комплиментов. Приятные слова о внешности и личных качествах найдут отклик в ее сердце и смогут укрепить ваши нежные чувства. Важно делать комплименты девушке искренне и от всего сердца. Избегайте фальши, чрезмерных преувеличений или нелепых сравнений.

Чтобы не ударить в грязь лицом и поддержать любимую приятными словами, важно оттачивать навык легкого флирта и комплиментов. Каких-либо строгих правил не существует: каждый мужчина должен уметь ориентироваться в сложившейся ситуации и замечать достоинства своей партнерши.

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Однако, если красноречие – не ваша сильная сторона, то обратите внимание на подготовленные нами примеры комплиментов на все случаи жизни.

В прозе

Твои глаза сияют ярче, чем солнце. Я готов любоваться ими всегда и везде! Когда я вижу твою улыбку, то мне кажется, что я сейчас растаю или взлечу на небеса. Рядом с тобой мне никогда не бывает скучно. Ты удивляешь меня все больше и больше с каждым днем. Я безумно счастлив проводить с тобой время. Твоей фигуре могут позавидовать даже супермодели. По тебе сразу видно, что ты любишь спорт и ведешь активный образ жизни. У тебя прекрасное гибкое тело! Иногда, когда я любуюсь тобой, то забываю про все на свете. В такие моменты я выгляжу отстраненным, не злись на меня, пожалуйста. Ты – самый яркий пример того, что красота – это могущественная сила. Твои глаза и улыбка излучают тепло, и мне так приятно находиться рядышком с тобой. Твоя улыбка может сделать любой день лучше. Я постараюсь сделать все, чтобы ты улыбалась чаще. Твой стиль в одежде очень элегантный и продуманный. Ты действительно умеешь подчеркнуть свою красоту и индивидуальность. Сегодня ты особенно обворожительна и соблазнительна в этом платье. Твой запах сводит меня с ума! Когда я впервые услышал твой смех, то был по-настоящему очарован. Готов слушать его вечно. Ты – самый важный человек в моей жизни. У тебя есть уникальный дар слушать и слышать собеседника. Ты – одна из самых интересных людей в моем окружении, с тобой время летит незаметно. Твоя доброта покорила мое сердце. Я удивляюсь, как ты постоянно генерируешь такие оригинальные и увлекательные идеи. Ты талантлива во всем, чем занимаешься. Твой голос похож на чарующую мелодию и мне очень нравится его слушать. Ты всегда выходишь на связь как раз тогда, когда я думаю о тебе. Я считаю тебя сильной личностью, которая всегда найдет выход из любой ситуации. Но я никогда не оставлю тебя наедине со своими проблемами. Жаль, что мы не познакомились раньше. Слишком много времени упущено! Я хотел бы всегда держать тебя в своих объятьях. Любая девушка может взять с тебя пример. Ты всегда умеешь успокоить и поддержать меня. Даже твои капризы вызывают у меня умиление. Прогулка с тобой для меня лучше, чем самые увлекательные приключения с кем-то другим. Рядом с тобой я становлюсь самим собой. Ты даришь мне уют и тепло. Я каждый день благодарю судьбу за встречу с тобой. Ты отлично меня знаешь и устраиваешь мне самые лучшие сюрпризы. Даже если мы рядом целые сутки – мне этого мало. Иногда мне кажется, что ты читаешь мои мысли и лучше всех понимаешь мои чувства. Для меня радость – просто быть с тобой. Ты невероятно интересная собеседница. Всегда оставайся собой, ведь ты удивительная девушка. Ты не боишься действовать. Честность и открытость – одни из лучших качеств в тебе. Ты очень забавная и остроумная. Твой магнетизм очаровывает. Я тобой полностью покорен. С первых минут знакомства ты расположила меня к себе. В тебе прекрасно абсолютно все. Ты вдохновляешь меня стать лучше. Спасибо за то, что ты есть в моей жизни. У тебя музыкальный слух. Рядом с тобой я чувствую себя героем. Я не могу описать словами, как ты важна для меня. Ты – мое вдохновение. Мы с тобой – родственные души. Твое мнение для меня на первом месте. Ты очаровательна в своих причудах. Ты – мой лучший друг. Я считаю, что таких, как ты, больше нет и никогда не будет. Ты всегда поднимаешь мне настроение. Мысли о тебе помогают мне справиться с любыми проблемами. Твоя интуиция похожа на магию. Мы понимаем друг друга с полуслова. Благодаря тебе я обрел уверенность в своих силах. У тебя талант выступать на публике. У тебя есть все необходимое, чтобы добиться успеха. Ты похожа на принцессу из сказки. Твое самосовершенствование заслуживает уважения. Ты сможешь все, если поверишь в себя. Ценю твою индивидуальность. Ты умеешь признавать свою неправоту. У тебя неугасающий интерес к миру. Ты помогаешь мне во всех моих начинаниях. Мне нравится твоя любовь к чтению. Ты потрясающе готовишь. Я даже боюсь поправиться от твоих чудесных блюд. Хочу рвануть с тобой на край света. Твоя красота сводит меня с ума. У тебя необычный, завораживающий цвет глаз. Твои волосы как шелк. Ты выглядишь как ангел. Ты совершенна в моих глазах. Твоему обаянию невозможно противостоять. Иногда ты ведешь себя как милый ребенок. Ты – моя сбывшаяся мечта. Твои губы созданы для поцелуев. Сегодня ты прекрасна, как и всегда. Твой взгляд околдовывает. С каждым днем меня тянет к тебе все сильнее. Твоя фигура потрясает воображение! Ты самая красивая девушка из всех, кого я встречал. Не могу отвести от тебя глаз! Ты особенная и не похожа на остальных. Твоя улыбка снится мне каждую ночь. Хочу, чтобы это свидание никогда не заканчивалось. Ты очень нежная. Думаю о тебе каждую минуту. Я готов на все ради твоего счастья. Никогда не думал, что смогу так влюбиться. Ты лучше всех на свете. Я еще никогда не был так счастлив, как рядом с тобой. Для меня ты всегда будешь на первом месте. Я влюбился в твой непринужденный смех. Ты потрясающая женщина, и я готов ради тебя на все.

В стихах

Удивите возлюбленную, процитировав стих известного классика. Выучите несколько строк, которые будут отражать ваши чувства и эмоции. Девушка обязательно оценит ваши старания и будет благосклонной. Если же отношения вдохновляют вас на собственное творчество, то не стесняйтесь. Подготовьте небольшой стих и в романтической обстановке преподнесите избраннице вашу любовь в изысканной рифме.