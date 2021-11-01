Как сделать комплимент девушке: топ-100 фраз, которые заставят ее сердце биться чаще

1 ноября 2021 , 13:07
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Источник:

24 канал

Если вы хотите всегда радовать свою любимую и поднимать ей настроение в любой ситуации, то лучше всего овладеть тонким искусством комплиментов. Приятные слова о внешности и личных качествах найдут отклик в ее сердце и смогут укрепить ваши нежные чувства. Важно делать комплименты девушке искренне и от всего сердца. Избегайте фальши, чрезмерных преувеличений или нелепых сравнений.

Чтобы не ударить в грязь лицом и поддержать любимую приятными словами, важно оттачивать навык легкого флирта и комплиментов. Каких-либо строгих правил не существует: каждый мужчина должен уметь ориентироваться в сложившейся ситуации и замечать достоинства своей партнерши.

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Однако, если красноречие – не ваша сильная сторона, то обратите внимание на подготовленные нами примеры комплиментов на все случаи жизни.

В прозе

  1. Твои глаза сияют ярче, чем солнце. Я готов любоваться ими всегда и везде!
  2. Когда я вижу твою улыбку, то мне кажется, что я сейчас растаю или взлечу на небеса.
  3. Рядом с тобой мне никогда не бывает скучно.
  4. Ты удивляешь меня все больше и больше с каждым днем. Я безумно счастлив проводить с тобой время.
  5. Твоей фигуре могут позавидовать даже супермодели.
  6. По тебе сразу видно, что ты любишь спорт и ведешь активный образ жизни. У тебя прекрасное гибкое тело!
  7. Иногда, когда я любуюсь тобой, то забываю про все на свете. В такие моменты я выгляжу отстраненным, не злись на меня, пожалуйста.
  8. Ты – самый яркий пример того, что красота – это могущественная сила.
  9. Твои глаза и улыбка излучают тепло, и мне так приятно находиться рядышком с тобой.
  10. Твоя улыбка может сделать любой день лучше. Я постараюсь сделать все, чтобы ты улыбалась чаще.
  11. Твой стиль в одежде очень элегантный и продуманный. Ты действительно умеешь подчеркнуть свою красоту и индивидуальность.
  12. Сегодня ты особенно обворожительна и соблазнительна в этом платье.
  13. Твой запах сводит меня с ума!
  14. Когда я впервые услышал твой смех, то был по-настоящему очарован. Готов слушать его вечно.
  15. Ты – самый важный человек в моей жизни.
  16. У тебя есть уникальный дар слушать и слышать собеседника.
  17. Ты – одна из самых интересных людей в моем окружении, с тобой время летит незаметно.
  18. Твоя доброта покорила мое сердце.
  19. Я удивляюсь, как ты постоянно генерируешь такие оригинальные и увлекательные идеи.
  20. Ты талантлива во всем, чем занимаешься.
  21. Твой голос похож на чарующую мелодию и мне очень нравится его слушать.
  22. Ты всегда выходишь на связь как раз тогда, когда я думаю о тебе.
  23. Я считаю тебя сильной личностью, которая всегда найдет выход из любой ситуации. Но я никогда не оставлю тебя наедине со своими проблемами.
  24. Жаль, что мы не познакомились раньше. Слишком много времени упущено!
  25. Я хотел бы всегда держать тебя в своих объятьях.
  26. Любая девушка может взять с тебя пример.
  27. Ты всегда умеешь успокоить и поддержать меня.
  28. Даже твои капризы вызывают у меня умиление.
  29. Прогулка с тобой для меня лучше, чем самые увлекательные приключения с кем-то другим.
  30. Рядом с тобой я становлюсь самим собой.
  31. Ты даришь мне уют и тепло.
  32. Я каждый день благодарю судьбу за встречу с тобой.
  33. Ты отлично меня знаешь и устраиваешь мне самые лучшие сюрпризы.
  34. Даже если мы рядом целые сутки – мне этого мало.
  35. Иногда мне кажется, что ты читаешь мои мысли и лучше всех понимаешь мои чувства.
  36. Для меня радость – просто быть с тобой.
  37. Ты невероятно интересная собеседница.
  38. Всегда оставайся собой, ведь ты удивительная девушка.
  39. Ты не боишься действовать.
  40. Честность и открытость – одни из лучших качеств в тебе.
  41. Ты очень забавная и остроумная.
  42. Твой магнетизм очаровывает.
  43. Я тобой полностью покорен.
  44. С первых минут знакомства ты расположила меня к себе.
  45. В тебе прекрасно абсолютно все.
  46. Ты вдохновляешь меня стать лучше.
  47. Спасибо за то, что ты есть в моей жизни.
  48. У тебя музыкальный слух.
  49. Рядом с тобой я чувствую себя героем.
  50. Я не могу описать словами, как ты важна для меня.
  51. Ты – мое вдохновение.
  52. Мы с тобой – родственные души.
  53. Твое мнение для меня на первом месте.
  54. Ты очаровательна в своих причудах.
  55. Ты – мой лучший друг.
  56. Я считаю, что таких, как ты, больше нет и никогда не будет.
  57. Ты всегда поднимаешь мне настроение.
  58. Мысли о тебе помогают мне справиться с любыми проблемами.
  59. Твоя интуиция похожа на магию.
  60. Мы понимаем друг друга с полуслова.
  61. Благодаря тебе я обрел уверенность в своих силах.
  62. У тебя талант выступать на публике.
  63. У тебя есть все необходимое, чтобы добиться успеха.
  64. Ты похожа на принцессу из сказки.
  65. Твое самосовершенствование заслуживает уважения.
  66. Ты сможешь все, если поверишь в себя.
  67. Ценю твою индивидуальность.
  68. Ты умеешь признавать свою неправоту.
  69. У тебя неугасающий интерес к миру.
  70. Ты помогаешь мне во всех моих начинаниях.
  71. Мне нравится твоя любовь к чтению.
  72. Ты потрясающе готовишь. Я даже боюсь поправиться от твоих чудесных блюд.
  73. Хочу рвануть с тобой на край света.
  74. Твоя красота сводит меня с ума.
  75. У тебя необычный, завораживающий цвет глаз.
  76. Твои волосы как шелк.
  77. Ты выглядишь как ангел.
  78. Ты совершенна в моих глазах.
  79. Твоему обаянию невозможно противостоять.
  80. Иногда ты ведешь себя как милый ребенок.
  81. Ты – моя сбывшаяся мечта.
  82. Твои губы созданы для поцелуев.
  83. Сегодня ты прекрасна, как и всегда.
  84. Твой взгляд околдовывает.
  85. С каждым днем меня тянет к тебе все сильнее.
  86. Твоя фигура потрясает воображение!
  87. Ты самая красивая девушка из всех, кого я встречал.
  88. Не могу отвести от тебя глаз!
  89. Ты особенная и не похожа на остальных.
  90. Твоя улыбка снится мне каждую ночь.
  91. Хочу, чтобы это свидание никогда не заканчивалось.
  92. Ты очень нежная.
  93. Думаю о тебе каждую минуту.
  94. Я готов на все ради твоего счастья.
  95. Никогда не думал, что смогу так влюбиться.
  96. Ты лучше всех на свете.
  97. Я еще никогда не был так счастлив, как рядом с тобой.
  98. Для меня ты всегда будешь на первом месте.
  99. Я влюбился в твой непринужденный смех.
  100. Ты потрясающая женщина, и я готов ради тебя на все.

В стихах

Удивите возлюбленную, процитировав стих известного классика. Выучите несколько строк, которые будут отражать ваши чувства и эмоции. Девушка обязательно оценит ваши старания и будет благосклонной. Если же отношения вдохновляют вас на собственное творчество, то не стесняйтесь. Подготовьте небольшой стих и в романтической обстановке преподнесите избраннице вашу любовь в изысканной рифме.

Автор: Ірина Чорнобривець