Ввірений їм апарат – це орбітальна станція, яка кружляє у космосі з 2009 року і спостерігає за Місяцем. Та от люди вирішили дещо розвернути її – і глянути в інший бік.

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LRO вдалося сфотографувати Юпітер

LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) – автоматична міжпланетна станція NASA для дослідження Місяця, яка виконує свою місію з 2009 року.

Зазвичай вона робить приголомшливі фото супутника Землі.

Та чи може вона стежити тільки за ним? Авжеж, ні.

Наземна команда обслуговування LRO розвернула апарат – і побачила найбільшу планету Сонячної системи Юпітер завдяки камерам у космосі. Якщо збільшити зображення, можна навіть побачити Галілеєві супутники!



Ось яке зображення Юпітера вдалося отримати завдяки місячному апарату / Фото LROC

Фото зроблені з відстані у 600 мільйонів кілометрів. Звісно, вони не такої якості, як у космічного телескопа Хаббл. Та той факт, що зображення вдалося зробити з космічного корабля, якому вже 12 років, і який обертається у 100 кілометрах над поверхнею Місяця – це справжній технічний подвиг.

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До слова, спроба зафільмувати Юпітер з LRO вже була – у 2020 році. Намагалися зафільмувати також Марс і Землю. Це не входить до кола обов'язків команди апарата, але, як кажуть її члени, протистояти прагненню до далеких планет просто несила.